“Tenemos que coincidir con EE.UU.”: Guanipa destaca el “rol fundamental” del Gobierno de Trump en Venezuela

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa dijo este miércoles que desde la oposición tienen que “coincidir” con el Gobierno de Estados Unidos por el “rol fundamental” que ha tenido en Venezuela durante el segundo mandato de Donald Trump.

Guanipa, dirigente del partido conservador Primero Justicia, llamó a la unidad entre sociedad civil y partidos políticos para impulsar el liderazgo de los opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, pero también para coincidir con EE.UU.

“Tenemos que coincidir con la opinión del Gobierno de los Estados Unidos, que indudablemente tiene un rol fundamental en esta etapa por la que atraviesa Venezuela. Nosotros vamos indudablemente hacia un proceso electoral, la forma de dilucidar los problemas del país tiene que darse tomando en cuenta la opinión del pueblo, ese pueblo que se manifestó el 28 de julio de 2024, y que lo ideal sería que se respetara su voluntad determinada, que (Nicolás) Maduro la irrespetó junto a sus cómplices”, comentó Guanipa en conferencia de prensa desde Caracas.

La oposición y análisis independientes dicen que el ganador de las elecciones presidenciales de julio de 2024 fue González Urrutia y no Maduro, como aseguró el organismo oficialista Consejo Nacional Electoral. Guanipa dijo en la conferencia que Maduro fue derrocado “porque no respetó la voluntad del pueblo venezolano”.

Tras el reconocimiento de Maduro como el vencedor de las elecciones, comenzaron protestas y detenciones en el país. En mayo de 2025, Guanipa fue detenido tras afirmaciones sin pruebas del ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, de que el político opositor estaba involucrado en un supuesto plan de “terror” contra las elecciones regionales y legislativas. Guanipa ha negado repetidamente la acusación.

El dirigente de Primero Justicia es uno de los presos políticos recientemente excarcelados en Venezuela tras la aprobación de la ley de amnistía. Fue puesto en libertad a inicios de febrero de este año, pero lo arrestaron nuevamente para dejarlo en detención domiciliaria. Este miércoles, Guanipa dijo que su proceso en tribunales continúa y que finalmente pudo designar a Joel García, conocido abogado de presos políticos, como su defensor privado en el juicio.

En tanto, Guanipa volvió a pedir la liberación de todos los presos políticos en Venezuela, algo que calificó como un paso a seguir para poder tener elecciones en el país, y que ha sido una de las exigencias de familiares, organizaciones de derechos humanos e incluso del Gobierno de Trump luego de la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas.

“Tenemos que tener un poquito de prudencia para que no nos desboquemos, para que vayamos cumpliendo paso a paso lo que se va desarrollando en el país. Tiene que haber un proceso de recuperación, de estabilización y de transición, palabras de Marco Rubio (el secretario de Estado de EE.UU.)”, señaló Guanipa. “Logrando eso, tendremos el proceso electoral. ¿Cuándo va a ser? Lo más pronto posible”.

Unos días después de la captura de Maduro, Rubio describió el plan de tres fases de EE.UU. para intervenir en Venezuela. Esas fases, dijo el diplomático estadounidense de más alto rango, son estabilización, recuperación y transición.

Al ser cuestionado sobre si la oposición se acercará a EE.UU. como lo ha hecho el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, Guanipa dijo que Machado y otros dirigentes en Washington están “llevando adelante comunicación con todos los factores”.

“La han tenido con el propio Donald Trump, con Marco Rubio y la han tenido con distintos representantes de los Estados Unidos, de otros países de América y de Europa. Nosotros estamos totalmente interrelacionados con la comunidad internacional”, indicó Guanipa.

Respecto al regreso de Machado a Venezuela, Guanipa dijo que será “pronto”, sin dar una fecha exacta.

“Ella viene pronto, no puedo decirte cuándo porque sería especular. Yo creo que ella debe venir cuando las condiciones estén completamente dadas”, añadió el dirigente sobre su aliada política.

