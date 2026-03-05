Aeropuertos cerrados, cielos vacíos: qué deben saber los viajeros afectados por las interrupciones en Medio Oriente

Por Karta Cripps, Marnie Hunter y Jennifer Hansler, CNN

El atasco de pasajeros atrapados por la guerra en Medio Oriente está empezando a desaparecer a medida que las aerolíneas programan nuevos servicios y los Gobiernos recurren a los vuelos chárter para transportar a los ciudadanos a destinos fuera de la región.

Miles de personas han logrado abandonar la región en vuelos comerciales desde centros clave en los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, la situación sigue siendo complicada a medida que el conflicto se intensifica y los horarios de los vuelos siguen desordenados.

El primer vuelo chárter de estadounidenses facilitado por Estados Unidos partió del Medio Oriente el miércoles, y “se incrementarán vuelos adicionales en toda la región”, declaró el Departamento de Estado.

Las escenas emotivas de reuniones en los aeropuertos de todo el mundo hablan de la ansiedad que han sentido las familias en los últimos días.

Esto es lo que los viajeros necesitan saber.

El Departamento de Estado ha instado a los ciudadanos estadounidenses a abandonar varios países de Medio Oriente “debido a graves riesgos de seguridad” mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán entra en su sexto día.

El Departamento de Estado pidió el miércoles a los ciudadanos estadounidenses en países como Israel, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que completen un formulario de admisión de crisis para “recibir información de asistencia de salida del Departamento de Estado sobre las opciones disponibles de transporte aéreo y terrestre”.

Casi 3.000 estadounidenses han llamado para registrarse en el departamento, según declaró el miércoles en CNN el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Añadió que los estadounidenses que deseen salir de la región y se hayan registrado en el Departamento de Estado deben estar listos para partir mientras esperan la información de las autoridades.

A los estadounidenses en otros países que deseen recibir asistencia se les sigue indicando que llamen a la línea directa 24/7: +1-202-501-4444.

Más de 120 personas están atendiendo llamadas en ese centro telefónico, disponible las 24 horas, según informó un funcionario del Departamento de Estado.

“Nos pondremos en contacto proactivamente cuando haya vuelos chárter, autobuses chárter u otras opciones disponibles. Cuando llamen, cuando se registren, tenemos personal ahora mismo, cientos de personas, haciendo llamadas proactivas. Consejo para los estadounidenses en la región: estén listos para partir rápidamente en cuanto reciban esa llamada”, declaró Pigott.

Una publicación anterior en X de un funcionario de asuntos consulares del Departamento de Estado el lunes había pedido a los ciudadanos estadounidenses que salieran “utilizando los viajes comerciales disponibles” desde Bahrein, Egipto, Irán, Iraq, Israel, Cisjordania y Gaza, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, los Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Otras naciones han emitido advertencias similares mientras trabajan para ayudar a los viajeros varados en la región.

El martes, el Gobierno de Canadá publicó un aviso en X en el que aconsejaba a los viajeros “abandonar los Emiratos Árabes Unidos tan pronto como pudieran conseguir una opción de vuelo”. El espacio aéreo está sujeto a cierres intermitentes, temporales y parciales.

También recomendó a los canadienses evitar cualquier viaje a Bahrein, Iraq, Israel, Territorios Palestinos, Kuwait, Líbano, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, así como los viajes no esenciales a Jordania, Omán y Arabia Saudita.

El Gobierno del Reino Unido dice que los ciudadanos británicos en Bahrein, Israel, Kuwait, territorios palestinos, Qatar y Emiratos Árabes Unidos deben registrar su presencia para recibir actualizaciones directas del Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo.

El Gobierno australiano ha abierto un portal de emergencia para los ciudadanos de Israel, Irán, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, y advirtió a sus ciudadanos en el extranjero que estén preparados para graves interrupciones de viajes en los próximos días debido al conflicto en el Medio Oriente.

Se ha recomendado a los australianos que eviten la mayoría de los destinos en Oriente Medio, entre ellos Bahrein, Irán, Iraq, Israel, Kuwait, Líbano, Territorios Palestinos, Qatar, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

También deberían reconsiderar la necesidad de viajar a Jordania, Omán y Arabia Saudita.

En Medio Oriente tienen su sede varias aerolíneas importantes, entre ellas Emirates y Etihad en Dubái y Abu Dabi, y Qatar Airways, con sede en la capital qatarí, Doha.

Estas tres ciudades son importantes centros mundiales y por ellas transitan millones de pasajeros cada año.

Emirates, que había suspendido todos los vuelos con origen y destino en sus bases, reanudó un número limitado de vuelos de repatriación y carga el lunes por la noche.

Todos los vuelos programados de Emirates con origen y destino en Dubai permanecerán suspendidos hasta al menos las 23:59 (hora de los Emiratos Árabes Unidos) del 7 de marzo, según su sitio web.

El sitio web de Aeropuertos de Dubai recomienda a los viajeros no dirigirse al aeropuerto a menos que sus aerolíneas se hayan puesto en contacto directamente con ellos.

Todos los vuelos comerciales programados de Etihad hacia y desde Abu Dhabi permanecerán suspendidos hasta las 6 a.m., hora de los Emiratos Árabes Unidos, del 6 de marzo.

Los vuelos de Qatar Airways hacia y desde el Aeropuerto Internacional Hamad de Doha siguen suspendidos debido al cierre del espacio aéreo qatarí.

Sin embargo, Qatar Airways anunció el jueves que comenzará a operar un número limitado de vuelos de socorro desde países vecinos para ayudar a los pasajeros varados.

En un comunicado publicado en X, Qatar Airways indicó que comenzará a operar vuelos desde Mascate (Omán) a Londres-Heathrow, Berlín, Copenhague, Madrid, Roma y Ámsterdam, así como desde Riad (Arabia Saudita) a Fráncfort.

La aerolínea israelí El Al también trabaja para repatriar a sus clientes. Su primer vuelo de rescate, procedente de Atenas, aterrizó en el Aeropuerto Ben Gurión, a las afueras de Tel Aviv, el jueves por la mañana. “Estamos trabajando para ubicar a todos los pasajeros de El Al cuyos vuelos fueron cancelados en vuelos de rescate, sin costo adicional”, declaró la aerolínea en un comunicado.

Miles de vuelos internacionales han sido cancelados cada día desde el domingo, según datos de FlightAware.com, y es probable que el caos continúe esta semana para aquellos que aún luchan por salir.

Fuera de la región, otras aerolíneas siguen desviando o cancelando vuelos que tenían previsto volar cerca de la zona de conflicto.

La aerolínea alemana Lufthansa, por ejemplo, ha suspendido los vuelos hacia y desde Dubai hasta el 4 de marzo. También ha suspendido los vuelos a Tel Aviv, Beirut, Ammán, Erbil, Dammam y Teherán hasta el 8 de marzo.

Se recomienda a los viajeros que consulten con su aerolínea o agente de viajes lo antes posible para obtener información sobre nuevas reservas y reembolsos, aunque los pasajeros están informando dificultades para obtener asistencia debido al alto volumen de llamadas.

Las políticas varían según la aerolínea, con opciones de reembolso o cambios de reserva sin costo. Las políticas de Emirates y Etihad se encuentran en sus sitios web y están sujetas a cambios según la situación.

Los cruceros en la región también se han visto afectados, con miles de pasajeros y tripulantes esperando en barcos que han sido embargados en puertos de los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Entre ellos se encuentra el Mein Schiff 5, operado por la compañía alemana TUI Cruises, que se encuentra en el puerto de Doha tras completar su itinerario.

TUI ha cancelado otros cruceros programados para comenzar en la región en los próximos días.

El director ejecutivo de TUI Group, Sebastian Ebel, dijo el martes que la compañía repatriará a los clientes alemanes varados en Medio Oriente dentro de varios días, informa Reuters.

TUI Cruises informó que un vuelo especial de Emirates partió de Dubai con destino a Munich con 218 invitados del Mein Schiff 4, su barco en Abu Dhabi.

El operador suizo-italiano MSC Cruceros dijo que su barco MSC Euribia permanecerá en Dubai siguiendo las directrices de las autoridades militares regionales de Estados Unidos, según Reuters.

El miércoles, la línea de cruceros comunicó que está trabajando directamente con las aerolíneas, incluidas Emirates y Etihad Airways, solicitando “prioridad” para los pasajeros en los vuelos de regreso.

“Actualmente, las aerolíneas que operan vuelos han indicado que seguirán un orden de prioridad basado en la fecha original del vuelo”, declaró un portavoz de MSC Cruceros.

La línea de cruceros indicó que también está trabajando en vuelos charter desde Dubai, Abu Dhabi o Mascate “para acelerar la repatriación”.

Además de EE. UU., muchos países están trabajando para que sus ciudadanos varados regresen a casa sanos y salvos, con vuelos de evacuación ya en marcha.

El jueves, el Gobierno de Nueva Zelanda dijo en un comunicado que está explorando todas las opciones.

“Con el espacio aéreo cerrado y la mayoría de los vuelos comerciales paralizados, seguimos recomendando que los neozelandeses se resguarden en sus hogares o aprovechen cualquier oportunidad segura y práctica que esté disponible para salir de la región”, declaró el ministro de Relaciones Exteriores, Winston Peters.

“Como parte de la preparación para cualquier contingencia, estamos desplegando con antelación personal consular de Nueva Zelanda y dos aviones de la Fuerza de Defensa en la región, para que puedan estar listos cuando las condiciones lo permitan para ayudar en cualquier operación de evacuación de civiles”, manifestó.

Canadá también está trabajando para evacuar a algunos de sus ciudadanos del Medio Oriente, dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores del país.

Los ciudadanos canadienses en Israel serán trasladados en autobús a la frontera con Egipto.

En Beirut, se está embarcando un número limitado de pasajeros en aviones. El Gobierno también está intentando organizar vuelos chárter desde los Emiratos Árabes Unidos a medida que el espacio aéreo comienza a reabrirse, según declaró la ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Anita Anand, en una conferencia de prensa.

El ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido informó que el país está trabajando con las aerolíneas para impulsar las evacuaciones, mientras que Francia, Alemania, Italia y la República Checa también han comenzado a organizar vuelos fuera de la región.

Kylie Atwood, Jennifer Hansler, Trista Kurniawan, Rhea Mogul, Maureen O’Hare, Rebekah Riess, Laura Sharman, Francesca Street, Paula Newton y Hilary Whiteman de CNN contribuyeron a este informe.

