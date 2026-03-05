Arrestan a Britney Spears en California

Por Lisa Respers France y Alli Rosenbloom, CNN

Britney Spears fue arrestada la noche del miércoles, según información de las autoridades del condado de Ventura, California.

La información de detención obtenida por CNN muestra que la superestrella del pop fue detenida por la Patrulla de Caminos de California alrededor de las 9:30 p.m. hora local, fue fichada poco después de las 3:00 a.m. de este jueves y luego puesta en libertad.

Su vehículo fue remolcado según la información del arresto.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Spears para obtener comentarios, así como con la Oficina del Sheriff del condado de Ventura.

No es la primera vez que Spears ha tenido problemas legales.

Fue acusada de delito menor por darse a la fuga después de un accidente en 2007, cargo que posteriormente fue retirado después de que pagara los daños.

Spears tiene programado comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

