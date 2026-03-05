El sarampión no es la única enfermedad en aumento. Las paperas también podrían regresar

Por Katia Hetter, CNN

El sarampión no es la única enfermedad prevenible por vacuna que está siendo noticia.

Las autoridades de salud en Maryland han emitido una alerta después de confirmar un aumento en los casos de paperas: 26 notificados hasta ahora en lo que va del año a partir del 19 de febrero, incluidos 19 casos confirmados y siete infecciones probables, según el Departamento de Salud de Maryland. A nivel nacional, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC por sus siglás en inglés) informaron que, hasta finales de febrero, 11 jurisdicciones han documentado 34 casos.

Las paperas solían ser una enfermedad infantil rutinaria en Estados Unidos antes de que la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobara la primera vacuna en 1967 y la vacunación redujera drásticamente los casos. El número de casos en EE.UU. disminuyó de 152.209 en 1968 a 231 en 2003, según los CDC.

Pero los casos y brotes de paperas han aumentado desde 2006. ﻿¿Por qué siguen ocurriendo brotes y quién debería estar preocupado ahora?

Para ayudar con estas y otras preguntas, recurrí a la experta en bienestar de CNN, la Dra. Leana Wen, médica de emergencias y profesora asociada clínica en la Universidad George Washington. Anteriormente fue comisionada de salud de Baltimore.

CNN: ¿Qué son las paperas y cómo se transmiten?

Dra. Leana Wen: Las paperas son una infección viral causada por el virus de las paperas, un miembro de la familia de los paramixovirus. Afecta principalmente a las glándulas salivales, especialmente las glándulas parótidas que se encuentran justo debajo y delante de las orejas. La infección se propaga a través de gotas respiratorias y saliva. Esto significa que las paperas pueden transmitirse cuando una persona infectada tose, estornuda, habla o comparte bebidas o utensilios.

Lo que hace que las paperas sean particularmente problemáticas desde el punto de vista de la salud pública es que las personas pueden contagiar el virus antes de saber que están enfermas. Por lo general, se considera que las personas son contagiosas varios días antes del inicio de la hinchazón de las glándulas y durante unos cinco días después. En entornos de contacto cercano, como hogares, escuelas, equipos deportivos y dormitorios universitarios, la transmisión puede ocurrir con relativa rapidez.

CNN: ¿A qué síntomas conviene estar atentos? ¿Hay alguna diferencia en cómo se manifiestan las paperas en niños pequeños en comparación con adolescentes y adultos?

Wen: El síntoma característico de las paperas es la hinchazón de una o ambas glándulas parótidas, lo que puede causar mejillas hinchadas y sensibilidad a lo largo de la mandíbula. Esta hinchazón suele estar acompañada de otros síntomas virales no específicos, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga y pérdida del apetito. Algunas personas también padecen dolor al masticar o tragar.

Los síntomas suelen aparecer entre dos y tres semanas después de la exposición. En los niños, la enfermedad suele ser leve. Algunos niños pueden tener solo fiebre baja e hinchazón leve, y otros pueden no presentar síntomas en absoluto. De hecho, un porcentaje notable de infecciones en niños son asintomáticas o tan leves que no se diagnostican.

Los adolescentes y adultos tienen más probabilidades de padecer síntomas más pronunciados y complicaciones. La hinchazón puede ser más dolorosa, la fiebre puede ser más alta y los síntomas sistémicos, como la fatiga, pueden ser más significativos. Esta diferencia relacionada con la edad es una de las razones por las que los brotes en escuelas secundarias y universidades reciben especial atención.

CNN: ¿Cuáles son las complicaciones más graves y quiénes corren mayor riesgo?

Wen: Aunque muchos casos se resuelven sin secuelas, las paperas pueden causar complicaciones graves. Una de las más conocidas es la orquitis, o inflamación de los testículos. La orquitis puede ser bastante dolorosa y, en raras ocasiones, puede provocar una disminución de la fertilidad.

Las mujeres pueden desarrollar ooforitis, que es la inflamación de los ovarios, y/o mastitis, que es la inflamación del tejido mamario. Aunque estas condiciones son incómodas, se asocian menos comúnmente con consecuencias a largo plazo.

Las paperas también pueden afectar al sistema nervioso central. La meningitis, o inflamación del revestimiento que rodea el cerebro y la médula espinal, ocurre en un pequeño porcentaje de los casos. La encefalitis, o inflamación del propio cerebro, es rara pero potencialmente mortal. La pérdida permanente de la audición es otra complicación rara pero grave. Las personas no vacunadas tienen el mayor riesgo tanto de infección como de complicaciones.

CNN: Si a alguien le diagnostican paperas, ¿qué tratamiento hay disponible y por cuánto tiempo son contagiosos?

Wen: No existe un medicamento antiviral específico que ataque el virus de las paperas. El tratamiento es de apoyo, lo que significa que se centra en aliviar los síntomas mientras el cuerpo elimina la infección. Esto incluye reposo, mantenerse bien hidratado y usar analgésicos de venta libre como acetaminofén o ibuprofeno para reducir la fiebre y las molestias. Las compresas calientes o frías pueden ayudar a aliviar la hinchazón de las glándulas.

Debido a que las paperas son contagiosas, el aislamiento es importante. Se aconseja a las personas diagnosticadas con paperas que se queden en casa y eviten el contacto con otros durante cinco días después de la aparición de los síntomas. Esta precaución reduce el riesgo de propagar el virus en escuelas, lugares de trabajo y otras áreas comunitarias.

Si una persona presenta dolor de cabeza intenso, rigidez de cuello, confusión, vómitos persistentes, dolor abdominal severo o dolor testicular, debe buscar atención médica de inmediato, ya que estos síntomas pueden ser señales de complicaciones que requieren una evaluación adicional.

CNN: ¿Qué tan eficaz es la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola para prevenir las paperas, y por qué pueden ocurrir brotes en comunidades vacunadas?

Wen: La vacuna MMR es muy eficaz para prevenir las paperas, aunque es algo menos protectora contra las paperas que contra el sarampión o la rubéola. Se estima que dos dosis de MMR son aproximadamente un 86 % efectivas para prevenir la infección por paperas; una dosis es aproximadamente un 72 % eficaz. Se recomienda que los niños reciban dos dosis de la vacuna MMR, la primera entre los 12 y 15 meses de edad y la segunda entre los cuatro y seis años.

Ninguna vacuna es 100% eficaz, lo que significa que algunas personas vacunadas aún pueden infectarse. Este fenómeno se conoce como infección irruptiva. En la mayoría de los casos, las infecciones irruptivas son más leves y menos propensas a causar complicaciones.

Los brotes pueden darse en entornos donde las personas están en contacto cercano durante períodos prolongados, incluso cuando la cobertura de vacunación general es alta. Las universidades son un ejemplo clásico. Si la inmunidad disminuye con el tiempo —lo que parece ocurrir en cierta medida con las paperas—, las personas vacunadas en la infancia temprana pueden tener una protección reducida como adultos jóvenes. Cuando el virus se introduce en una comunidad estrechamente conectada, puede propagarse entre individuos susceptibles.

Es importante destacar que los brotes son mucho más limitados y menos graves de lo que serían sin la vacunación. Las altas tasas de vacunación comunitaria ayudan a contener la propagación y proteger a las personas que no pueden ser vacunadas, como bebés pequeños o personas con ciertas condiciones médicas.

CNN: ¿Cómo pueden los adultos saber si están suficientemente protegidos y quién se beneficiaría de una dosis adicional durante un brote?

Wen: En general, se presume que las personas nacidas antes de 1957 tienen inmunidad, dado lo prevalentes que eran las paperas antes de esa fecha. Quienes nacieron en o después de ese tiempo deben tener documentación de vacunación. Los adultos que no estén seguros pueden revisar sus registros de vacunación o consultar con su proveedor de atención médica. En algunos casos, un análisis de sangre puede evaluar la inmunidad.

Ciertos grupos se consideran de mayor riesgo y deben asegurarse de estar completamente vacunados, como los estudiantes universitarios, personal sanitario, viajeros internacionales y otros que puedan estar expuestos en entornos de contacto cercano.

Durante un brote de paperas, las autoridades de salud pública pueden recomendar una tercera dosis de la vacuna triple vírica (MMR) para las personas identificadas como de mayor riesgo debido a su exposición. Esta dosis adicional tiene como objetivo aumentar la inmunidad a corto plazo y ayudar a controlar el brote. Este paso no es una recomendación de rutina para la población general, sino que se utiliza de manera estratégica cuando se producen agrupaciones de casos.

Para las personas que carecen de documentación y no tienen contraindicaciones, recibir la vacuna MMR es segura y eficaz. La vacuna se ha utilizado durante décadas y tiene un perfil de seguridad bien establecido. Mantenerse al día no solo protege al individuo, sino que también contribuye a la protección de la comunidad en general.

Como muestran los informes recientes, las paperas no han desaparecido. Incluso los aumentos relativamente pequeños en los casos sirven como recordatorio de que la vacunación y una respuesta oportuna de la salud pública siguen siendo esenciales para mantener a raya las enfermedades prevenibles.

