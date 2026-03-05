“Espacio de conferencias de hotel sin alma”: retrasan aprobación del salón de baile de Trump por duras críticas del público

Por Betsy Klein, Sunlen Serfaty y Casey Tolan, CNN

La aprobación del enorme proyecto del salón de baile del ala este del presidente Donald Trump —por parte de una comisión gubernamental que supervisa la planificación de edificios y terrenos federales en la capital del país— se retrasó tras recibir más de 32.000 comentarios del público que, en su mayoría, se oponen rotundamente a la construcción.

Se esperaba que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital (NCPC, por sus siglas en inglés) votara el jueves para aprobar los planes del salón de baile, lo que marcaría la última autorización para el proyecto en un proceso que ha avanzado rápidamente desde que Trump demolió repentinamente el ala este el pasado octubre. Pero la comisión anunció el jueves que la votación se pospuso hasta el 2 de abril “dada la gran cantidad de aportes públicos sobre el proyecto”.

“Vamos a tomarnos el tiempo para deliberar y tendremos una votación final el 2 de abril”, dijo el presidente de la NCPC y asesor de Trump, Will Scharf, al comenzar la reunión.

Unas 9.000 páginas de comentarios públicos enviados a la NCPC y publicados antes de la reunión detallan objeciones importantes de estadounidenses que expresaron preocupaciones sobre el tamaño y alcance del proyecto, el costo y la destrucción de la historia, entre otras quejas.

Según un análisis de CNN utilizando IA y verificación humana, más del 97 % de los comentarios del público estaban en contra de la construcción, con las críticas más duras comparando la estética del propuesto salón de baile con la de un “burdel” o un “casino de Las Vegas”.

Las objeciones centradas en la “trumpificación” de la Casa Blanca y el temor de que el salón de baile represente una “autoglorificación autoritaria” fueron un tema común entre las decenas de miles de comentarios que instaban a la comisión a rechazar el plan. El número mucho menor de comentarios a favor de la construcción citaba la necesidad de un espacio más grande y moderno como razón para respaldarla.

Desde que regresó al cargo, el presidente llenó la comisión de 12 miembros con leales, y a principios de esta semana, el director ejecutivo de la NCPC publicó una recomendación para “(aprobar) los planes preliminares y finales del sitio y del edificio para el Proyecto de Modernización del Ala Este ubicado en los terrenos de la Casa Blanca”, lo que prácticamente garantiza que el proyecto avanzará.

Esa aprobación esperada llegaría semanas después de que la Comisión de Bellas Artes, otra agencia federal donde Trump ubicó aliados políticos, votara para aprobar el diseño y pocos días después de que un juez federal rechazara el intento del principal grupo nacional de preservación histórica de bloquearlo.

La eventual aprobación por parte de la NCPC significaría que cualquier intento adicional de detener la construcción requeriría la intervención de los tribunales.

El desafío legal más serio proviene de un caso presentado por defensores de la preservación histórica, quienes argumentan que Trump necesita la aprobación del Congreso para llevar a cabo la construcción. Y ya hay preguntas sobre la validez de la próxima votación de la NCPC.

La notable rapidez con la que ha avanzado este proyecto multimillonario ha puesto de relieve el interés personal de un Trump envalentonado en inaugurar un salón de baile terminado antes del final de su segundo mandato, como parte de una campaña más amplia por remodelar la Casa Blanca y Washington a su estilo y gusto.

Trump, exdesarrollador inmobiliario, ha estado íntimamente involucrado en los planes, incluso haciendo referencia a ellos extensamente, sin que se lo preguntaran, esta semana en una ceremonia de la Medalla de Honor que marcó sus primeros comentarios públicos tras iniciar la guerra contra Irán. Funcionarios de la administración han dicho previamente que la construcción en la superficie podría comenzar el próximo mes.

Parte del proceso de revisión de la NCPC requiere un periodo de comentarios públicos, y más de 32.000 personas de todo el país escribieron notas digitales o manuscritas para expresar sus opiniones. Estos comentarios revelaron una profunda inquietud y asombro ante los planes de Trump para el salón de baile.

Una y otra vez, términos duros como “llamativo”, “chillón”, “ostentoso”, “deslumbrante”, “obsceno”, “horrible”, “repugnante”, “vulgar”, “barato”, “de baja categoría” y “un espacio de conferencia de hotel sin alma” aparecieron en los comentarios.

Hubo muchas preocupaciones sobre cómo los planes van en contra de lo que los fundadores de Estados Unidos habían imaginado para una Casa Blanca humilde y modesta.

Una comentarista que se identificó como residente de larga data del área de Washington advirtió que el salón de baile de Trump sería una “réplica de su ‘estilo de vida bañado en oro’”.

La magnitud de la nueva adición “no solo degrada el equilibrio de la edificación, sino que también crea un desequilibrio en la presentación de lo que representa Estados Unidos, socavando los principios de igualdad y humildad establecidos por los padres fundadores”, dijo una persona en los comentarios. Otra describió los planes como “más parecidos a una locura monárquica que a una verdadera concepción de la Casa del Pueblo”.

Muchas personas con experiencia relevante –arquitectos, historiadores y conservacionistas– enviaron comentarios con sus preocupaciones.

Kate Schwennsen, expresidenta nacional del Instituto Estadounidense de Arquitectos, dijo: “Si alguno de mis exalumnos hubiera presentado la propuesta de adición del salón de baile a la Casa Blanca tal como está diseñada actualmente, le habría puesto una calificación reprobatoria”.

Schwennsen, quien fue directora de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Clemson, señaló problemas con la escala del proyecto por ser “inapropiada para su contexto y ubicación”.

CNN utilizó inteligencia artificial para evaluar los comentarios enviados y categorizar si cada uno apoyaba u objetaba el proyecto del salón de baile del Ala Este, identificando los sentimientos explícitos expresados por los autores. Los comentarios ambiguos o neutrales fueron evaluados como poco claros.

Si bien la IA puede generar algunos errores, los reporteros revisaron manualmente una muestra aleatoria del 2 % de los resultados –más de 640 comentarios– y encontraron que la clasificación de la IA fue precisa en un 99 % para esa muestra.

Muchos comentarios instaron a la comisión a exigir a Trump que reconstruya el Ala Este con las mismas dimensiones que tenía antes de la demolición, o alentaron acciones contra el Gobierno de Trump por destruir el Ala Este, aunque la NCPC ha reiterado que no tiene autoridad sobre demoliciones.

Más de 8.000 comentarios incluyeron una declaración modelo sugerida que se difundió en redes sociales: “Me opongo al gasto de US$ 300 millones en este proyecto, el cual se inició sin la debida autorización, permisos o revisión de diseño”.

Consultada sobre la magnitud de la oposición pública al proyecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, criticó lo que describió como “liberales trastornados por Trump” sin gusto.

“Estos comentarios desagradables provienen claramente de una campaña organizada de liberales trastornados por Trump que evidentemente no tienen estilo ni gusto.

Es una pena que algunas personas en este país estén tan afectadas por el Síndrome de Trastorno por Trump que ni siquiera pueden reconocer o respetar la belleza cuando la ven”, dijo Leavitt en un comunicado a CNN, y luego describió el salón de baile planeado como “extraordinario”, enfatizando que está siendo financiado de manera privada.

Tras la aprobación de la Comisión de Bellas Artes en febrero y la eventual autorización esperada de la NCPC, los únicos posibles obstáculos restantes para el proyecto serían a través de litigios.

La administración de Trump logró una victoria temporal la semana pasada después de que una demanda del National Trust for Historic Preservation para bloquear la construcción del salón de baile fuera rechazada. El juez federal Richard Leon falló que la decisión del Trust de utilizar la Ley de Procedimiento Administrativo para impugnar el proyecto no era el argumento adecuado para la demanda.

El Trust presentó una nueva demanda esta semana, argumentando ahora que el Gobierno está violando la separación de poderes al proceder con el proyecto sin autorización del Congreso.

Por separado, Public Citizen, un grupo de vigilancia, cuestionó la validez de la próxima votación de la NCPC. En un nuevo informe, el grupo alega que la instalación por parte de Trump de un trío de aliados cercanos en la comisión —la secretaria del personal Scharf como presidenta, el director asociado de la Oficina de Administración y Presupuesto Stuart Levenbach como vicepresidente, y el subjefe de personal James Blair como comisionado— viola la ley. Según el informe, los tres miembros del personal de la Casa Blanca “no tienen ninguna de la ‘experiencia en planificación urbana o regional’ que la ley exige a los designados”.

Se espera que la reunión del jueves de la NCPC sea extensa, y aunque comienza a las 10:00 a.m. (hora de Miami), no se prevé que las discusiones sobre el salón de baile comiencen antes de la 1:00 p.m.

Más de 100 personas están registradas para hablar sobre los planes del salón de baile, incluyendo a la presidenta y directora ejecutiva del National Trust for Historic Preservation, Carol Quillen; el conservacionista histórico y exmiembro de la NCPC, Bryan Clark Green; y la directora ejecutiva de la DC Preservation League, Rebecca Miller.

Normalmente, la comisión se reúne de manera presencial, pero los eventos del jueves serán únicamente en línea, lo cual, según indica, es “debido a la extensión anticipada de la agenda”. Manifestantes se reunieron fuera de las reuniones más recientes de la NCPC y se espera que vuelvan a congregarse el jueves.

La comisión dijo en un comunicado de prensa que se anunciaría más información sobre los planes para la votación durante la reunión del jueves.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Devan Cole, de CNN, contribuyó con este informe.