Imágenes satelitales muestran daños en radares de interceptores de misiles de EE.UU. en Jordania y Emiratos Árabes Unidos

Por Thomas Bordeaux y Gianluca Mezzofiore, CNN

Nuevas imágenes satelitales de varias bases militares clave en la península arábiga sugieren que Irán está tratando de debilitar las defensas aéreas al destruir radares de fabricación estadounidense que detectan misiles y drones entrantes.

El sistema de radar de una batería de misiles THAAD estadounidense en Jordania fue alcanzado y aparentemente destruido en los primeros días de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, según muestra una imagen satelital tomada el lunes.

Edificios que albergan sistemas de radar similares también fueron alcanzados en dos ubicaciones en los Emiratos Árabes Unidos, según un análisis de CNN, aunque no está claro si el equipo resultó dañado.

El radar es un elemento crítico para el sistema avanzado de interceptación de misiles, que se utiliza para interceptar y destruir misiles balísticos mientras se dirigen hacia su objetivo. Estados Unidos opera ocho baterías THAAD, mientras que Emiratos Árabes Unidos opera dos y Arabia Saudita una. Esta se encontraba en la base aérea Muwaffaq Salti en Jordania, a más de 500 millas (800 kilómetros) de Irán.

El sistema de radar de los THAAD es el radar transportable AN/TPY-2, fabricado por Raytheon. Según el presupuesto de la Agencia de Defensa de Misiles para 2025, su costo es de casi US$ 500 millones.

La imagen muestra dos cráteres de unos cuatro metros de diámetro en la arena cerca del radar, lo que sugiere que pudo haber sido necesario más de un intento para alcanzar el sistema, que está dividido en cinco remolques de unos 12 metros de largo. Todos parecen haber sido destruidos o gravemente dañados.

El radar y la batería THAAD habían estado en Muwaffaq desde al menos mediados de febrero y parecen haber sido alcanzados el 1 o 2 de marzo. La base ha sido un centro de actividad para Estados Unidos. En imágenes satelitales tomadas antes de que comenzaran los combates, se podían ver más de 50 aviones de combate en la pista, junto con drones y aeronaves de transporte. Decenas de refugios para aviones probablemente contenían más aeronaves, ocultas de la vista satelital.

Puede que no sea el único radar THAAD alcanzado en los primeros días de la guerra con Irán.

Al menos tres edificios en una instalación militar cerca de Ruwais y cuatro en otra instalación en Sader, ambas en Emiratos Árabes Unidos, resultaron dañados entre el 28 de febrero y el 1 de marzo. Entre los edificios alcanzados se encuentran hangares de paso utilizados para almacenar sistemas de radar de baterías THAAD en ambos sitios.

CNN determinó que este par de sitios albergaba baterías y radares THAAD tras revisar imágenes satelitales que mostraban su presencia en Sader y Ruwais desde al menos 2016 y 2018, respectivamente. En las imágenes, los componentes de los sistemas de radar pueden verse regularmente justo fuera de los hangares de vehículos.

CNN no pudo determinar de inmediato si los sitios de defensa antimisiles se utilizaban para albergar baterías THAAD propiedad de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos o las dos que fueron vendidas a Emiratos Árabes Unidos. Tampoco había disponibles de inmediato imágenes satelitales de alta resolución para determinar si los sistemas de radar estaban presentes en el momento de los ataques.

Dañar el radar no hace que el sistema THAAD quede completamente inoperable, señalan expertos, ya que existen otros activos y configuraciones, pero ciertamente reduce su capacidad y flexibilidad.

N.R. Jenzen-Jones, especialista en municiones y director de la empresa de investigación Armament Research Services (ARES), dijo a CNN que el radar no puede reemplazarse fácilmente y calificó su pérdida como significativa.

“El radar AN-TPY/2 es esencialmente el corazón de la batería THAAD, ya que permite el lanzamiento de misiles interceptores y contribuye a una red integrada de defensa aérea”, dijo. “También resulta ser un equipo increíblemente costoso. La pérdida incluso de un solo radar de este tipo sería un evento operacionalmente significativo. Es probable que una unidad de reemplazo tenga que desplegarse desde otro lugar, lo que requerirá tiempo y esfuerzo”.

THAAD tiene una amplia zona de interceptación, por lo que puede utilizarse para proteger una gran área, explicó Jenzen-Jones. “Sin embargo, también necesita integrarse con otros sistemas de defensa aérea y antimisiles, como Patriot, para garantizar una buena cobertura contra diferentes tipos de amenazas y proporcionar cierto nivel de protección a la propia batería”, agregó.

Este miércoles, CNN informó que los ataques iraníes contra bases e instalaciones militares estadounidenses en toda la península arábiga apuntaron y dañaron equipos de comunicaciones, radar e inteligencia en un aparente intento de aislarlas del mundo exterior.

Además, imágenes satelitales muestran daños en un sistema de radar de alerta temprana de fabricación estadounidense en Umm Dahal, según imágenes analizadas por Sam Lair, investigador asociado del Centro James Martin para Estudios de No Proliferación.

Un portavoz del Pentágono dijo a CNN: “Por motivos de seguridad operativa, no vamos a comentar sobre el estado de capacidades específicas en la región”. CNN se comunicó con autoridades de Jordania y Emiratos Árabes Unidos.

Residentes de Emiratos Árabes Unidos reportaron un aumento en la actividad de aviones de combate sobre el país el miércoles. El martes, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, dijo que Francia ha desplegado aviones de combate Rafale sobre el espacio aéreo de Emiratos Árabes Unidos para proteger sus bases militares allí. No detalló las misiones realizadas por los aviones ni si han participado en el derribo de drones o misiles que pudieran amenazar las bases.

Emiratos Árabes Unidos ha informado de una reducción significativa en el número de misiles lanzados contra su territorio desde el inicio de la guerra: siete misiles el jueves frente a 137 el sábado, el primer día del conflicto.

Sin embargo, los ataques con drones continúan con frecuencia y ahora constituyen la mayoría de los ataques contra Emiratos Árabes Unidos. El país, que alberga tropas estadounidenses en Dhafra, ha sido uno de los Estados árabes del golfo más atacados, con 1.072 drones y 196 misiles balísticos dirigidos contra su territorio.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.