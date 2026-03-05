La Generación Z no es asexual. Simplemente quiere un amor como el de la serie “Heated Rivalry”

Por Scottie Andrew, CNN

En el transcurso de su rápido ascenso a la popularidad, la ardiente serie sobre jugadores de hockey “Heated Rivalry” ha esquivado las críticas que han recibido muchos otros shows que muestran escenas explícitas de sexo y se ha convertido en la estrella guía traviesa de la televisión. Pero, ¿cómo?

Tyler McCall, periodista y novelista cuya ficción erótica sube la temperatura para los usuarios de la app de audio Quinn, tiene sus teorías sobre cómo el programa —que sigue a un par de jugadores de hockey de equipos rivales que terminan acostándose juntos (y, con el tiempo, enamorándose)— ha logrado lo que sus contemporáneos no han podido.

Durante demasiado tiempo, dijo McCall, “las escenas de sexo que hemos visto en el cine y en la televisión se han sentido gratuitas porque están pensadas más para parecer sexis que para ser realmente sexis” y no son “fieles a cómo ocurre el sexo en nuestras vidas reales”.

Entran Ilya y Shane. “Heated Rivalry” los sigue del hielo a las duchas y a las muchas camas de hotel que comparten, con la desnudez y el ingenioso bloqueo escénico que requieren sus escenas de sexo explícitas. Pero esas escenas funcionan para los espectadores jóvenes —que se han ganado la reputación de estar menos interesados en el sexo— por todo el anhelo que hay entre una y otra, dijo McCall. El sexo que viene después es una liberación necesaria para su deseo acumulado cada vez que se reencuentran.

(“Heated Rivalry” fue producido para la cadena canadiense Crave, pero en Estados Unidos se emite en HBO Max, que comparte la empresa matriz Warner Bros. Discovery con CNN).

“‘Heated Rivalry’ se ha convertido en un ‘fascinante estudio de caso sobre la psicología sexual de los zoomers’”, dijo Chelsea Reynolds, profesora asociada de la Universidad Estatal de Arizona, quien dirige su Centro de Medios y Comunidades y estudia la forma en que los jóvenes reaccionan al sexo en los medios.

La enorme popularidad del programa entre la Generación Z desafía la idea de que su generación no está interesada en tener sexo ni en verlo representado en pantalla. Reynolds cree que la histeria sobre una “recesión sexual” entre los jóvenes adultos estadounidenses debería tomarse “con pinzas”, y sostiene que los jóvenes “sí tienen un enorme apetito por el contenido sexual; simplemente quieren que las relaciones sexuales que se muestran sean saludables, consensuadas y continuas”.

“Creo que eso puede mostrarnos como sociedad que la Generación Z no es ‘sin sexo’ ni asexual, como algunos reportajes los pintan, sino que más bien son más cautelosos y más prácticos al abordar el sexo y el romance como un paquete”, dijo Reynolds.

En general, la Generación Z no está teniendo mucho sexo. Un informe de 2024 de los CDC que comparó conductas de riesgo de estudiantes de secundaria en 2013 y 2023 encontró que el 32 % de los estudiantes de secundaria en 2023 reportó haber tenido sexo. Una década antes, ese porcentaje era del 47 %. Aún menos estudiantes de secundaria —alrededor del 21 %— en 2023 dijeron que estaban sexualmente activos en ese momento.

Pero aun así tienen deseo. No les desagrada todo el sexo en pantalla; solo quieren que se sienta real y romántico. Quieren amor, pero no lo reparten a cualquiera.

Teniendo en cuenta los acontecimientos mundiales que ocurrieron mientras los zoomers llegaban a la adultez, es difícil culparlos por ser más cautelosos con el sexo, dijo Reynolds. Muchos estaban en la secundaria y la universidad cuando comenzó la pandemia de covid-19, señaló, cuando era especialmente arriesgado, desde el punto de vista de la salud, tener encuentros casuales y explorar sexualmente. Y sin las protecciones al aborto de Roe v. Wade, además del ataque legislativo a la atención médica LGBTQ, muchos zoomers simplemente no consideran que los posibles placeres del sexo valgan riesgos como las ITS o los embarazos no deseados, dijo.

Dicho esto, los zoomers no están evitando el sexo por completo, pero sí quieren que ocurra dentro de una relación comprometida. Una encuesta realizada por un psicólogo social del Instituto Kinsey y la app de citas Feeld encontró que el 8 1% de los zoomers “ha fantaseado con la monogamia”.

Ese anhelo de amor es quizá el mayor atractivo de “Heated Rivalry” para los jóvenes espectadores hambrientos de romance, dijo Madison Huizinga, una crítica cultural de 25 años.

“Curiosamente, siento que la Generación Z es más tradicional de lo que se les reconoce”, dijo. “No creo que necesariamente estén teniendo menos sexo. Creo que simplemente están teniendo sexo más intencional y creando relaciones más intencionales con la gente, sin ánimo de menospreciar a los millennials”.

Katie Haan, coordinadora de intimidad y popular divulgadora de educación sexual en TikTok, dijo que ha notado que sus seguidores de la Generación Z son especialmente reflexivos respecto al sexo que quieren.

“Incluso los tipos de sexo que algunos grupos mayores podrían catalogar como descuidados se abordan con más comunicación y respeto mutuo que en generaciones anteriores”, dijo Haan. “La Generación Z no tiene miedo de pedir lo que realmente quiere”.

Muchos programas populares entre los zoomers incluyen mucho sexo y desnudez, como “Euphoria” y el éxito español de Netflix “Élite”, pero esas escenas han sido ampliamente criticadas por ser gratuitas. Eso se debe a que la Generación Z es “bastante buena para detectar la falta de autenticidad” en el sexo en pantalla, dijo Tyler McCall, novelista y periodista.

A muchos miembros de la Generación Z no les agrada gran parte del sexo en pantalla con el que se encuentran: el 48,4 % de los encuestados en un sondeo de UCLA de 2025 (que incluyó a integrantes de las generaciones Alpha y Z) dijo que sentía que había “demasiado sexo y contenido sexual en la televisión y las películas”.

Pero el sexo en “Heated Rivalry” es divertido: es consensuado, profundamente satisfactorio para ambas partes y una forma de conexión, dijo Reynolds. En “Euphoria”, en cambio, el sexo casi siempre está entrelazado con la adicción, el abuso y el trauma, y presenta desnudez que muchos espectadores consideran gratuita.

Jean Twenge, psicóloga cuyo libro “Generations” investiga las diferencias entre la Generación Z y los grupos de mayor edad, atribuye la tendencia de la Generación Z a sentirse repelida por la mayor parte del sexo en los medios a haber crecido entre una “pornografía omnipresente” y bajo la sombra del movimiento #MeToo, que expuso actos de conducta sexual indebida por parte de hombres poderosos.

“Han visto suficiente pornografía en internet y quieren una representación diferente del sexo cuando ven una serie en streaming”, dijo Twenge.

Huizinga temía que “Heated Rivalry” fuera “del estilo de ‘Euphoria’” antes de que por fin la viera: un intento llamativo de “atraer a los espectadores mediante el impacto, imágenes gratuitas y sexo”, dijo.

Sus hermanas finalmente la convencieron de darle una oportunidad en Navidad. Y, pese a sus diálogos a veces algo cursis, el romance central de la serie y la facilidad y ligereza del amor entre los personajes la conquistaron casi de inmediato, dijo Huizinga.

“Le muestra a una generación más joven de personas que quizá no han tenido su primera experiencia sexual o su primera experiencia de relación: que tal vez puedes tenerlo todo; o sea, puedes tener este encuentro ardiente y emocionante, y luego puede convertirse también en algo dulce, especial y romántico”.

