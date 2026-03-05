Lanzan el primer tráiler de “Lanterns”, la nueva serie de superhéroes de DC

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Con un tono realista, más cercano al de una tradicional serie de policías, DC Studios divulgó este jueves el primer tráiler de “Lanterns”, basada en el popular personaje de los cómics, Linterna Verde.

Para quien tiene una vaga idea de la historieta, Linterna Verde es el nombre, en realidad, de varios superhéroes que aparecen en las historietas publicadas por DC Comics. Su misión es combatir el mal con la ayuda de anillos esmeralda que les dan el poder de crear objetos de luz verde de cualquier forma o tamaño. Por lo general, los personajes son integrantes de los Green Lantern Corps, una agencia intergaláctica de aplicación de la ley.

Según la sinopsis de HBO Max, que emitirá la serie, “Lanterns” cuenta la historia de John Stewart (Aaron Pierre), el nuevo recluta del Green Lantern Corps, y del legendario Linterna Verde que lo entrena, Hal Jordan (Kyle Chandler).

La historia, de acuerdo al tráiler, se desarrolla en una desértica ciudad de Nebraska, en la que “los dos policías Linterna Verde intergalácticos se ven envueltos en un oscuro misterio mientras investigan un asesinato en el corazón de Estados Unidos”, dice el comunicado. Peter Safran, copresidente de DC Studios con James Gunn, dijo en Variety en 2023 que la “Lanterns” tiene el estilo de la serie “True Detective”.

Además de Chandler y Pierre, el elenco incluye a Kelly Macdonald (“No Country for Old Men”), Nathan Fillon (quien vuelve a interpretar a Guy Gardner, el Linterna Verde visto en la película “Superman” de 2025 y en la serie “Peacemaker”), Garret Dillahunt, Jason Ritter, Poorna Jagannathan y Ulrich Thomsen.

“Lanterns” se estrena en HBO Max este agosto, sin fecha definitiva por ahora.

