“No gano dinero”: cómo la guerra con Irán afecta a las empresas pequeñas en Estados Unidos

John Andrews, chef de Carolina del Sur que dirige un servicio de reparto de comida, estima que conduce más de 160 kilómetros a la semana para entregar comida casera fresca a sus clientes.

“La economía me está matando con los precios de los alimentos. Y el precio de la gasolina también está alto ahora”, dijo Andrews. “Es una especie de golpe doble. Trabajo tan duro como siempre, pero aquí estoy perdiendo terreno”.

Tras varios años de mayores costes operativos y una menor demanda de los consumidores, los precios de la gasolina están subiendo a medida que se intensifica la guerra con Irán. Esto aumenta la presión sobre las empresas pequeñas, que impulsan la economía estadounidense y representan la mayor parte de los empleos del país.

El precio medio de la gasolina en Estados Unidos alcanzó los US$ 3,25 por galón el jueves, según la AAA, un aumento de más de 36 centavos respecto al promedio de US$ 2,89 del mes pasado.

Para las empresas que dependen del transporte y las entregas, como la de Andrews, el conflicto en Medio Oriente ya está reduciendo sus márgenes de beneficio a medida que suben los precios de la gasolina.

Aunque Irán ha operado bajo sanciones durante mucho tiempo, su petróleo continuó fluyendo hacia compradores como China. Las interrupciones en ese suministro están impulsando los precios globales al alza, y el impacto se está notando en las gasolineras.

Andrews, cuya empresa ofrece comidas preparadas de dos porciones, como pollo al limón y ajo y filete a la pimienta, por US$ 17 cada una, dijo que es solo cuestión de tiempo antes de que suba los precios, algo que no ha tenido que hacer desde que la inflación golpeó fuertemente a los alimentos hace dos años.

“Mi clientela es mayoritariamente de edad avanzada, y no puedo seguir acosándolos con aumentos de precios uno tras otro. No lo van a aceptar”, dijo Andrews. “Pero ahora sencillamente no estoy ganando dinero”.

Muchas pequeñas empresas ya estaban bajo presión, incluso antes de que comenzara la guerra con Irán. En 2025, era más probable que reportaran una disminución de los ingresos que un aumento en comparación con el año anterior, y las expectativas de crecimiento de los ingresos y la contratación para los próximos 12 meses han caído a sus niveles más bajos desde 2020, según un informe de la Reserva Federal sobre pequeñas empresas publicado esta semana.

En Burbank, California, Kim Williams, propietaria de Enchanted Florist, planifica cuidadosamente sus rutas de entrega de flores para ahorrar gasolina. Durante el último año, algunos de sus proveedores subieron los precios debido a los aranceles. En algunas ocasiones encontró alternativas más económicas, pero en otras tuvo que ajustar los precios que cobra.

“Creo que es normal, todo sube”, dijo Williams. “Todos nuestros costos han aumentado, como los seguros y la compensación laboral”.

Su experiencia refleja una tendencia más amplia: un estudio de la Reserva Federal reveló que las pequeñas empresas, con mayor frecuencia, mencionaron el aumento de los gastos en bienes, servicios y salarios como su principal desafío financiero, y muchas trasladan esos costos a los clientes.

Cerca de allí, Hollywood Bus Tours recorre los famosos estudios de cine y los barrios exclusivos de Los Ángeles, una visita obligada para muchos visitantes. Sin embargo, su fundador, Chris Leschinger, ha experimentado una desaceleración. Los incendios en la zona y las medidas drásticas del Gobierno federal contra la inmigración el año pasado han reducido el turismo, por lo que sus 12 autobuses ahora trasladan menos pasajeros.

“La mayoría de la gente es de fuera del país”, dijo. “A veces hay gente local, pero la mayoría viene de más lejos”.

La gasolina es uno de los mayores gastos de Leschinger. Hasta el momento no ha subido el precio de los billetes, optando por absorber parte del gasto.

“No solo nos preocupa la gasolina, sino también la política global que conlleva”, dijo. “Algunas personas simplemente no quieren viajar a Estados Unidos. Así que, sumado a eso, el tema de la gasolina es bastante preocupante”.

Kareem Miller comenzó a operar su empresa de transporte con sede en Chicago, Strong Pact Trucking, hace unos tres años. Actualmente cuenta con tres camiones que, según sus estimaciones, recorren en conjunto unos 1.930 kilómetros al día.

Sus vehículos, como la gran mayoría de los camiones grandes, funcionan con diésel, cuyo precio se disparó esta semana tras el inicio de la guerra con Irán. Según la AAA, los precios del diésel han subido aproximadamente un 11 % con respecto al promedio de la semana pasada, a US$ 4,16 por galón desde los US$ 3,76 de la semana pasada.

“He visto fluctuar los precios del diésel, pero nunca subieron tan rápido. Fue terrible”, dijo Miller.

Miller estima que el reciente aumento en los precios del combustible ya le ha sumado unos US$ 100 a su factura de gasolina esta semana. Su empresa transporta principalmente materiales de construcción, y si el diésel sigue subiendo, afirma que no tendrá más remedio que aumentar sus tarifas de transporte.

Muchas pequeñas empresas dependen de empresas de transporte como la suya para transportar mercancías por todo el país. Si esas tarifas suben, el aumento de los costos puede repercutir en precios más altos.

“¿Hasta dónde llegará esto? Porque afectará a toda la economía”, dijo Miller. “La industria del transporte por carretera es un microcosmos de la economía”.

