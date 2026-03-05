Petróleo, gas y cadenas de suministro: cómo la guerra en Medio Oriente puede golpear a la economía mundial

Análisis de Hanna Ziady y John Liu, CNN

El conflicto que se extiende en Medio Oriente pondrá a prueba la resiliencia de una economía global sacudida por aranceles y otras disrupciones comerciales durante el último año.

Apenas una semana después del último shock en la región, ya hay señales de tensión a lo largo de las cuidadosamente orquestadas arterias del comercio global: desde exportaciones de arroz atascadas en puertos de la India hasta picos en el precio de fertilizantes críticos para la producción de alimentos.

Una guerra prolongada que mantenga altos los precios de la energía podría impulsar la inflación y, con ella, las tasas de interés, aumentando el dolor para los prestatarios. Mientras tanto, las amenazas a los buques de carga podrían atascar las cadenas de suministro, elevando aún más los precios para empresas y consumidores.

El conflicto en expansión en Medio Oriente podría tener “un impacto muy grande en la economía global en una serie de métricas”, como la inflación y el crecimiento económico, según Dan Katz, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.

La gravedad de las consecuencias económicas dependerá de cuánto dure.

Antes de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán durante el fin de semana, el FMI esperaba que la economía global creciera un saludable 3,3 % este año.

El FMI aún no ha cambiado su perspectiva, diciendo que es “demasiado pronto” para evaluar el impacto económico de la guerra. Pero también dijo que está “monitoreando de cerca los acontecimientos” y enumeró una serie de riesgos para la economía global, incluidas más disrupciones comerciales, “aumentos en los precios de la energía” y “volatilidad en los mercados financieros”.

El efecto del conflicto sobre la economía global depende en gran medida de los precios de la energía, que se dispararon esta semana ante la preocupación por el suministro. El Brent, referencia mundial del petróleo, se cotiza a niveles no vistos en más de 18 meses.

El principal riesgo aquí es un cierre prolongado del crucial estrecho de Ormuz, que es prácticamente la única vía para enviar el abundante petróleo y gas natural de Medio Oriente al resto del mundo. Esta angosta vía fluvial, flanqueada por Irán a un lado y Omán al otro, es normalmente un conducto para alrededor de una quinta parte de la producción diaria mundial de petróleo y gas natural licuado, según la Administración de Información Energética de EE.UU.

Con el estrecho prácticamente intransitable, los futuros europeos del gas natural también se han disparado y podrían más que duplicarse respecto a los niveles previos a la guerra si los envíos a través del estrecho se detienen por más de dos meses, según Goldman Sachs.

Los precios europeos siguen estando muy por debajo de los picos alcanzados en 2022, tras la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, pero las reservas de la región son mucho más bajas que en años recientes y necesitarán rellenarse antes del próximo invierno, posiblemente a un costo mucho mayor.

La inflación de precios al consumidor en la Unión Europea —que se situó en el 2 % en enero— podría aumentar más de un punto porcentual si el conflicto se prolonga durante varios meses, según Holger Schmieding, economista jefe del banco Berenberg. Y hasta medio punto porcentual podría restarse al crecimiento económico en ese escenario, dijo a CNN.

Los automovilistas ya están pagando precios más altos en las estaciones de servicio. El miércoles, la mayor asociación automovilística de Europa, ADAC, dijo que los precios de la gasolina y el diésel habían subido dos dígitos en Alemania durante la última semana.

Los precios de la gasolina también han subido en el Reino Unido. En Estados Unidos, ahora están en su nivel más alto en 11 meses, y las pequeñas empresas sienten la presión.

Si los precios del petróleo se mantienen en los niveles actuales durante varios meses, la inflación de precios al consumidor en EE.UU. podría subir del 2,4 % en enero al 3 % para finales de año, según Goldman Sachs. Eso podría hacer aún más difícil que la Reserva Federal aplique recortes de tasas de interés este año.

Asia, por su parte, es aún más vulnerable a un shock sostenido en los precios de la energía. Aproximadamente entre el 80 % y el 90 % del petróleo crudo y gas natural licuado transportados por el estrecho de Ormuz tienen como destino la región, siendo China un comprador importante, según la consultora Capital Economics.

La guerra llega en un momento particularmente difícil para China, que el jueves fijó su objetivo de crecimiento económico más bajo en décadas.

“La mayoría de las economías de Asia están peor y enfrentan una mayor inflación como resultado de los ataques a Irán”, escribieron el martes los economistas de Asia de Capital Economics en una nota, agregando que la inflación aumentaría medio punto porcentual en la mayoría de los países si los precios del crudo Brent se mantienen en los niveles actuales.

Junto con los precios de la energía, las economías asiáticas podrían verse afectadas a través de otro canal: las exportaciones.

India ya lo está sintiendo. Más de 400.000 toneladas métricas de arroz basmati cultivado en el país para exportación están atascadas en los puertos indios o en tránsito, ya que la guerra interrumpe las rutas de envío a través de Medio Oriente, según Satish Goel, presidente de la Asociación de Exportadores de Arroz de Toda la India. Aproximadamente el 75 % de las exportaciones anuales de arroz basmati de la India, o unas 6 millones de toneladas, van a Medio Oriente, dijo a CNN.

Medio Oriente se ha convertido en un destino importante para los exportadores asiáticos afectados por el aumento de los aranceles estadounidenses, según Deepali Bhargava, jefa de investigación de Asia-Pacífico en el banco ING. Si el conflicto persiste, India y China serán los más perjudicados, escribió en una nota el lunes.

Las exportaciones de arroz inmovilizadas de la India apuntan a una inquietud mayor: el potencial de disrupciones más amplias en el comercio mundial y la fabricación de alimentos.

“El estrecho de Ormuz es esencial para la producción mundial de alimentos”, dijo el jueves a CNN Svein Tore Holsether, CEO de la empresa química noruega Yara International.

Alrededor de un tercio de las exportaciones mundiales de urea, un fertilizante de uso generalizado, pasan por el estrecho, al igual que grandes suministros de otras materias primas necesarias para fabricar fertilizantes, señaló. “Los fertilizantes no son solo otra materia prima: casi la mitad de la producción mundial de alimentos depende de ellos”.

Los precios de la urea egipcia, un referente de la industria, han subido un 35 % en lo que va de la semana, según CRU Group, un proveedor de datos. Los precios del azufre, utilizado en fertilizantes, también han aumentado. Casi la mitad del comercio mundial de azufre proviene de países de Medio Oriente, dijo CRU Group.

Además de aumentar los costos de los insumos, la guerra en Medio Oriente podría provocar congestión en puertos a muchos kilómetros de los combates y retrasar los envíos de mercancías en todo el mundo a medida que los buques sean desviados.

Por ejemplo, los contenedores con destino a Medio Oriente están comenzando a acumularse en los puertos de la India después de que varios grandes transportistas suspendieran los envíos a la región, según Judah Levine, jefe de investigación de la empresa logística Freightos. Cuanto más dure la disrupción, mayores serán las probabilidades de que la escasez de contenedores y la reducción de la capacidad de envío se hagan sentir en otros lugares, dijo en una nota el jueves.

La carga aérea podría verse aún más afectada, con muchos aviones en tierra en Medio Oriente y el espacio aéreo de la región severamente restringido. Por ejemplo, Adidas advirtió esta semana que algunos envíos enviados por carga aérea podrían enfrentar retrasos.

Las aerolíneas de Medio Oriente, incluidas Emirates, Qatar Airways y Etihad, representan alrededor del 13 % de la capacidad mundial de carga aérea, dijo Levine. Según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, la carga aérea representa aproximadamente un tercio del comercio mundial por valor, a menudo transportando artículos de alto valor como teléfonos inteligentes, microchips y otros productos electrónicos.

En una nota de esta semana, la empresa de análisis de envíos Xeneta pintó un panorama preocupante: “El conflicto en aumento en Medio Oriente está creando incertidumbre inmediata para las cadenas de suministro, con movimientos de buques cambiando cada hora y los transportistas gestionando cargas que quizá ya no lleguen a sus puertos de destino”.

Deepak Rao de CNN contribuyó con reportes desde Nueva Delhi.

