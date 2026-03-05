¿Podrían los medicamentos para bajar de peso servir para tratar adicciones? Las pruebas comienzan a acumularse

Por Meg Tirrell, CNN

La evidencia se acumula en torno a que los medicamentos para bajar de peso ampliamente populares conocidos como GLP-1 también podrían tener potencial para tratar la adicción, y es posible que este campo esté a punto de obtener respuestas muy necesarias gracias a nuevos estudios.

Los fármacos, aprobados para tratar la diabetes y la obesidad bajo los nombres de Ozempic, Wegovy, Mounjaro y Zepbound, son utilizados por millones de estadounidenses. Ayudan a las personas a perder peso al actuar tanto en el intestino como en el cerebro, influyendo en la digestión, la insulina y el apetito, lo que contribuye a calmar los antojos y lo que los usuarios describen como “ruido alimentario”.

Llamados así por la hormona GLP-1 que imitan, estos medicamentos también han mostrado éxito en enfermedades cardiovasculares, insuficiencia cardíaca, apnea del sueño y enfermedad renal. La adicción podría ser una de sus próximas fronteras, un área en la que actualmente solo una pequeña fracción de los pacientes recibe medicamentos como tratamiento.

“Si estos medicamentos resultan ser seguros y eficaces para el tratamiento del trastorno por consumo de sustancias, dado que ya se utilizan de manera tan amplia por otras razones en nuestra sociedad, automáticamente, de facto, se convertirían en la farmacoterapia más recetada para la adicción”, dijo el Dr. W. Kyle Simmons, profesor de farmacología y fisiología en Oklahoma State University que estudia los GLP-1 en adicción. “Aún no tenemos todos los datos, pero la tendencia va claramente en la dirección correcta, y eso es una señal esperanzadora”.

Gran parte de la investigación sobre estos medicamentos en adicción hasta ahora se ha realizado en animales, un trabajo que ha ayudado a esclarecer cómo podrían actuar sobre los sistemas de recompensa en el cerebro. También ha habido varios estudios que examinan los efectos sobre la adicción en el uso real de estos fármacos prescritos para otras enfermedades, así como innumerables testimonios sobre experiencias personales.

Y aunque algunos ensayos clínicos más pequeños han reforzado la promesa de estos medicamentos en áreas como el trastorno por consumo de alcohol, se necesitan estudios más grandes para confirmar su efecto, dijo el Dr. Daniel Drucker, pionero en la investigación de GLP-1 en la University of Toronto.

Esas respuestas podrían estar finalmente cerca, tras un inicio más lento en el interés y la inversión en ensayos de fármacos GLP-1 para la adicción. Ahora, dijo Simmons, “está explotando, francamente. Hay un puñado de ensayos bien diseñados y con suficiente potencia estadística cuyos resultados se conocerán en los próximos seis meses, específicamente sobre trastorno por consumo de alcohol y GLP-1”.

Hasta entonces, estudios como un análisis de historiales médicos recientemente publicado siguen alimentando la esperanza.

Utilizando bases de datos del Departamento de Asuntos de los Veteranos de EE.UU., investigadores de la Washington University School of Medicine en St. Louis analizaron los resultados relacionados con trastornos por consumo de sustancias en más de 600.000 personas con diabetes tipo 2. Fueron tratadas con medicamentos GLP-1 u otros pertenecientes a una clase distinta llamada inhibidores de SGLT2.

El estudio encontró que las personas que usaban medicamentos GLP-1 tenían menos probabilidades de desarrollar una variedad de trastornos por consumo de sustancias o de sufrir desenlaces graves, como hospitalización o sobredosis, si ya habían sido diagnosticadas con uno. El estudio fue publicado este miércoles en la revista BMJ.

“Estamos hablando de un medicamento para la diabetes y la obesidad; no estamos hablando de un fármaco contra la adicción”, dijo el Dr. Ziyad Al-Aly, epidemiólogo clínico y jefe del Servicio de Investigación y Desarrollo del VA St. Louis Health Care System, quien lideró el estudio. “Lo sorprendente es la amplitud y consistencia del efecto en todas estas diferentes sustancias”.

Al-Aly y su equipo compararon el riesgo de que las personas fueran diagnosticadas con trastornos por consumo de sustancias relacionados con alcohol, cannabis, cocaína, nicotina, opioides y otras. Descubrieron que el uso de GLP-1 se asoció con aproximadamente siete personas menos por cada 1.000 que desarrollaron cualquier trastorno por consumo de sustancias durante el período de estudio de tres años.

“Uno de los aspectos más prometedores de estos hallazgos es la evidencia de posibles efectos protectores en varios tipos de trastornos por consumo de sustancias dentro del mismo conjunto de datos”, dijo el Dr. Christian Hendershot, director de investigación clínica en el USC Institute for Addiction Science, quien no participó en la nueva investigación pero ha realizado ensayos de GLP-1 en adicción. Señaló específicamente los resultados sobre trastorno por consumo de cocaína y cannabis, “para los cuales actualmente no tenemos medicamentos”.

El estudio también sugirió que los medicamentos podrían ayudar a reducir los riesgos en personas que ya padecen trastornos por consumo de sustancias. Allí, “la magnitud de la reducción del riesgo que observamos es bastante profunda”, dijo Al-Aly. “Vimos una reducción del 50 % en las muertes relacionadas con drogas”.

Las sobredosis de drogas causaron más de 79.000 muertes en Estados Unidos en 2024, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. Sin embargo, la tasa de muertes por sobredosis ha estado disminuyendo, una tendencia que los investigadores han atribuido a cambios en el suministro de drogas, mayor acceso a tratamiento y uso más extendido del medicamento naloxona para revertir sobredosis de opioides.

Dado que millones de personas usan GLP-1, ¿podrían estos también estar influyendo? Al-Aly dijo que es posible, pero que es difícil determinar la probabilidad.

“Si es probable, y cuál es la magnitud o el alcance de su contribución a las sobredosis en EE.UU., es realmente difícil de extrapolar”, afirmó.

El Dr. Caleb Alexander, profesor de epidemiología en la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, sugirió que el tamaño del efecto sobre las muertes por sobredosis parecía “demasiado grande para ser creíble”, aunque elogió varias fortalezas del nuevo estudio.

“Es un estudio observacional grande y cuidadosamente realizado”, dijo Alexander, quien no participó en la investigación. “La principal preocupación es que las personas que comienzan medicamentos GLP-1 pueden diferir de manera importante de quienes inician otros fármacos para la diabetes”.

Las personas que comienzan a tomar GLP-1 podrían estar más motivados a cambiar conductas, más involucrados con su atención médica o recibir un seguimiento clínico más intensivo, señaló Alexander. “Esas diferencias pueden influir en resultados como el consumo de sustancias”.

El estudio, que se ha realizado utilizando registros médicos de la Administración de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés), también es “se centra mayoritariamente en hombres y en personas de más edad que la población general”, señaló Simmons, quien tampoco participó en la investigación. “Siempre surge la duda: ¿se pueden generalizar estos resultados?”.

Por eso se necesitan más ensayos controlados aleatorios, enfatizó Simmons. Estos estudios dividen a los pacientes desde el inicio en distintos grupos bien comparables y luego administran una intervención a uno de ellos para evaluar su seguridad y eficacia.

Él lidera un ensayo que evalúa el uso de semaglutida, el ingrediente activo de Ozempic, para reducir el consumo de alcohol, y se está llevando a cabo un ensayo clínico similar en el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Baltimore.

También se están planificando o realizando ensayos sobre el trastorno por consumo de cocaína y los opioides. Novo Nordisk, fabricante de Ozempic, informó que estudiará los efectos de sus medicamentos en el consumo de alcohol en un ensayo con personas con enfermedad hepática relacionada con el alcohol. Y Eli Lilly, fabricante del medicamento Mounjaro, competidor de Ozempic, está probando un fármaco experimental llamado brenipatida para tratar los trastornos por consumo de alcohol, tabaco y opioides.

Una de las preocupaciones sobre los medicamentos GLP-1 era si estaban asociados con un aumento del riesgo de suicidio o pensamientos suicidas, lo que llevó a reguladores europeos a abrir una investigación en 2023. Sin embargo, estudios posteriores, incluida una amplia revisión de los registros sanitarios de EE.UU., no encontraron tal asociación, y este nuevo estudio se suma a esos hallazgos.

“En realidad vemos una reducción del 25 % en la ideación suicida”, señaló Al-Aly.

Aun así, señaló que siguen existiendo numerosas preguntas sobre cómo funcionan los GLP-1 y si deben recetarse para tratar la adicción: ¿qué ocurre si alguien deja de tomarlos de repente? ¿Se adapta el cerebro a ellos tras años de uso, reduciendo su eficacia? ¿Y podría un impacto en los circuitos de recompensa del cerebro afectar el disfrute cotidiano de la vida, el deseo y la toma de riesgos positivos?

“Creo que debemos ser cautelosos”, dijo Al-Aly, sumándose a los llamados a más investigación. “Hay muchas cosas que desconocemos sobre estos fármacos”.

