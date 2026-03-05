Tres mujeres son halladas muertas en una zona rural de Utah: la búsqueda del responsable causa cierre de escuelas y negocios

Por Holly Yan, CNN

El macabro hallazgo de tres cadáveres en el centro-sur de Utah ha desatado una búsqueda en varios condados, lo que ha provocado el cierre de escuelas y negocios.

Las autoridades recibieron una llamada el miércoles por la tarde sobre “dos mujeres fallecidas localizadas en una ruta de senderismo” en el condado de Wayne, informó el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

“Durante la investigación, una tercera víctima fue localizada sin vida en una residencia del condado de Wayne”, indicó el departamento.

Las tres mujeres tenían entre 30 y 80 años. Sus nombres no se han hecho públicos, ya que las autoridades intentan notificar a sus familiares, indicó el DPS.

El condado de Wayne está escasamente poblado, con unos 2.500 residentes, según el Censo de EE.UU. Sin embargo, la zona es popular entre los amantes del senderismo y las actividades al aire libre debido a la cercanía del Parque Nacional Capitol Reef, el Parque Nacional Canyonlands y el Bosque Nacional Fishlake.

Las autoridades dijeron que toman el caso como una “investigación de homicidio”. Sin embargo, no han especificado cómo murieron las tres mujeres ni si existe alguna conexión entre los cuerpos encontrados en la ruta de senderismo y el hallado en la vivienda.

“Se están investigando y procesando varias escenas en Torrey y sus alrededores”, declaró el Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Los investigadores solicitan la colaboración del público para encontrar un Subaru Outback blanco de 2022 con matrícula U560YF. Cualquier persona que vea el vehículo no debe acercarse y, en su lugar, llamar al 911.

Las autoridades instaron a los residentes de esas zonas a mantenerse alerta y “tomar precauciones adicionales, como cerrar las puertas con llave, quedarse en casa o con otras personas”, dijo el DPS. “Por favor, reporten cualquier actividad sospechosa al 911”.

El Distrito Escolar del Condado de Wayne permanecerá cerrado el resto de la semana mientras las autoridades intentan encontrar a un sospechoso.

“Debido a los acontecimientos que se están desarrollando en el condado, por precaución y en preocupación por la seguridad estudiantil y pública, las escuelas permanecerán cerradas” este jueves y viernes, informó el distrito escolar.

“También contaremos con consejeros para apoyar a los estudiantes cuando regresemos a clases la próxima semana. Comunicaremos las novedades a medida que se desarrolle la situación”.

El Centro de Salud Comunitario de Wayne, la Clínica Kazan Memorial y el Juzgado del Condado de Wayne en Loa también cerraron este jueves debido a la búsqueda del sospechoso, informó KSL, afiliada de CNN.

Varias oficinas del sheriff en el sur, centro y este de Utah instaron a los residentes a cerrar sus puertas con llave y mantenerse alertas mientras se desarrolla la investigación, informó KSL.

