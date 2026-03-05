Trump destituye a Noem en medio de la frustración entre funcionarios de la Casa Blanca y legisladores republicanos

Por Priscilla Alvarez, Kristen Holmes, Annie Grayer y Lauren Fox, CNN

El presidente Donald Trump anunció el jueves en redes sociales la destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y que nominaría al senador de Oklahoma, Markwayne Mullin, para reemplazarla.

Noem, quien fue designada por Trump para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) al inicio de su administración, ha enfrentado un creciente escrutinio por su conducta en el cargo, incluyendo su presunta relación romántica con su asesor principal, la distribución de los ingresos extraordinarios que el departamento ha recibido —en particular, por una campaña publicitaria que la presentó de forma destacada— y sus versiones contradictorias sobre incidentes fatales que involucraron a agentes federales de inmigración.

Funcionarios actuales y anteriores de Seguridad Nacional han cuestionado en privado cuánto tiempo más permanecería la secretaria en el cargo tras lo que percibieron como una serie de errores. Estos incluyen tomar por sorpresa a la Casa Blanca con la decisión de pausar el precheck de la TSA durante el actual lapso de financiación del DHS —una decisión que se revirtió en cuestión de horas— y sus respuestas durante dos audiencias del Congreso esta semana.

El propio Trump se mostró indignado por el desarrollo de las audiencias, en particular por su afirmación, que él niega, de que el presidente estaba al tanto de una costosa campaña publicitaria del DHS en la que ella aparecía.

En conversaciones con algunos legisladores republicanos, ha indicado que está dispuesto a reemplazarla, al mencionar a varios miembros del Congreso como posibles reemplazos, según informaron fuentes a CNN. Punchbowl News informó previamente sobre las conversaciones de Trump con republicanos del Congreso.

Desde los tiroteos fatales de los ciudadanos estadounidenses Renee Good y Alex Pretti en Minneapolis, y las controvertidas respuestas de Noem, Trump ha estado preguntando a sus aliados qué piensan de ella. Sus allegados creían en aquel momento que se trataba principalmente de Trump siendo Trump, quien a menudo pregunta por su equipo y cómo le va, sobre todo en medio de las críticas.

CNN ha informado previamente que algunos altos funcionarios de la Casa Blanca llevan mucho tiempo frustrados con Corey Lewandowski, el principal asesor de Noem y objeto de preguntas mordaces durante las audiencias del Congreso de esta semana.

