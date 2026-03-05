Un terremoto sacude a Louisiana

Por Chris Dolce, CNN

Un terremoto de magnitud 4,9 sacudió a cientos de miles de personas en Louisiana en la madrugada de este jueves, un temblor inusualmente fuerte para el estado.

No se han reportado daños ni heridos.

El terremoto, con epicentro a unos 11 kilómetros al oeste de Edgefield, en el noroeste de Louisiana, es el terremoto más fuerte con epicentro en territorio estatal y uno de los más fuertes registrados, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Edgefield se encuentra a unos 56 kilómetros al sureste de Shreveport.

En febrero de 2006, se registró un terremoto de magnitud 5,3 frente a la costa del Golfo, a unos 160 kilómetros al sur de Grand Isle, Louisiana. Un terremoto de magnitud 4,2 en octubre de 1930 fue el temblor más fuerte registrado en territorio estatal.

Más de 650.000 personas experimentaron temblores débiles a causa del terremoto del jueves, especialmente en Luisiana y zonas cercanas del este de Texas y el sur de Arkansas, según el USGS.

Un temblor moderado afectó a 19.000 personas cerca del epicentro del temblor.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.