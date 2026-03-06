Cuba anuncia la muerte de uno de los seis detenidos en el operativo de la lancha de EE.UU.

Por EFE

El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) anunció este jueves que uno de los seis detenidos por el operativo de la lancha rápida procedente de EE.UU. la semana pasada ha muerto a causa de las heridas que sufrió en el tiroteo con las tropas guardafronteras.

En el último párrafo de un comunicado sobre el proceso de investigación de los hechos, el Minint indicó que Roberto Álvarez Ávila, uno de los heridos en el suceso -y detenido desde entonces- “falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas”.

El 25 de febrero las tropas guardafronteras cubanas interceptaron una lancha rápida procedente de EE.UU. en aguas territoriales cubanas con 10 personas a bordo y una gran cantidad de armamento, según el relato del Gobierno cubano.

El Minint agregó que desde la lancha rápida se abrió fuego contra la guarda fronteriza y que sus agentes respondieron. Cuatro tripulantes de la embarcación de EE.UU. murieron en el acto, mientras que los otros seis resultaron heridos.

En su nueva nota sobre el incidente, las autoridades cubanas indican que los detenidos heridos “continúan recibiendo asistencia médica especializada de acuerdo al estado de salud y la gravedad de cada cual”.

Además refieren que “avanzan las acciones periciales y de instrucción que permitirán el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la implicación de cada uno de sus autores”.

Asimismo señalan que las declaraciones de los detenidos “se suman a un conjunto de diligencias investigativas, que refuerzan las evidencias en su contra; a la vez que se obtienen nuevos elementos que establecen la participación de otras personas radicadas en los Estados Unidos”.

El Minint dijo que desde un inicio, las autoridades cubanas han mantenido “comunicación oportuna” con las contrapartes estadounidenses.

En ese sentido explicó que el lunes autoridades de los EE.UU. “trasladaron por vía diplomática su disposición a cooperar plenamente en la investigación” y que la cooperación pudiera incluir “intercambio informativo, de evidencias y otras acciones conjuntas”.

“Dada la gravedad de los hechos y la amenaza que representa el terrorismo no solo para Cuba, las autoridades nacionales, siendo consecuentes con la postura histórica sobre esta temática, consideran un deber la cooperación recíproca en el enfrentamiento a este peligroso flagelo para toda la humanidad”, añadió.

La Fiscalía General de la República (FGR) de Cuba informó el pasado martes que ha instruido cargos por delitos de terrorismo contra los detenidos por el suceso y que pidió prisión provisional para ellos.

Anteriormente había señalado que los arrestados se enfrentaban a cargos con un “marco sancionador elevado” que va de los 10 años de prisión “hasta la privación de libertad perpetua y la pena de muerte”.

Este incidente tuvo lugar en un momento de particular tensión entre EE.UU. y Cuba, tras la imposición de Washington de un asedio petrolero a la isla y las demandas de negociación y cambio a La Habana.

