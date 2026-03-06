Estas son las bases de EE.UU. en España en medio del conflicto entre Trump y Sánchez

Por German Padinger, CNN en Español

El conflicto bélico iniciado el sábado por EE.UU e Israel contra Irán no genera tensión solo en Medio Oriente: también ha provocado repercusiones en todo el mundo, y entre aliados, a medida que los países adoptan una u otra posición, o intentan mantenerse al margen.

El último actor en sumarse a la refriega, aunque sea diplomática, es España, luego de que el Gobierno de Pedro Sánchez negara el lunes el uso de dos bases españolas en las que EE.UU. opera desde hace décadas para operaciones contra Irán.

De acuerdo con datos del sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24, aviones militares de EE.UU. fueron detectados volando el lunes desde la base aérea española en Morón de la Frontera hacia la base la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ramstein, Alemania.

“La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”, dijo Sánchez este miércoles desde el Palacio de la Moncloa, recordando el antecedente de la participación de soldados españoles en la invasión estadounidense de Iraq en 2003.

En respuesta, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con suspender el comercio con España, ya que el país, tras negar el uso de las bases, “no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente excepcional”.

El choque entre Sánchez y Trump continuó este miércoles luego de que la Casa Blanca dijera que España había cedido a la presión y permitido usar las bases, lo cual fue prontamente negado por Madrid.

En el centro de la cuestión están las bases españolas que Estados Unidos usa para operaciones militares desde hace décadas y que son un bastión de Washington en el Mediterráneo y Medio Oriente.

La Marina de Estados Unidos opera en la Base Naval de Rota, ubicada en la bahía de Cádiz, unos 470 kilómetros al suroeste de Madrid y a 100 kilómetros de Gibraltar.

Mientras que la Fuerza Aérea opera en la Base Aérea de Morón de la Frontera, en las afueras de Sevilla, a 90 kilómetros de Rota y unos 400 kilómetros de Madrid.

En estas dos bases operan también las Fuerzas Armadas de España, y en ambas la presencia militar estadounidense es permanente.

El origen de tan estrecha cooperación en Seguridad y Defensa está en la Guerra Fría y en la difícil situación geopolítica de España tras la Guerra Civil, que acabó en 1939 con la victoria de los nacionalistas comandados por el general Francisco Franco sobre los republicanos.

Franco, un líder de ultraderecha que mantuvo alianzas con al Alemania nazi de Adolf Hitler y la Italia fascista de Benito Mussolini, quedó aislado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y su gobierno fue incluso condenado como “fascista” por la Asamblea General de la ONU en 1946.

Sin embargo, el creciente enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética en el marco de la Guerra Fría llevaría a un “replanteamiento de la posición estadounidense hacia España”, como señala el Ministerio de Relaciones Exteriores de España.

El acercamiento llevó a la firma en 1953 de los Pactos de Madrid entre Estados Unidos y España, una serie de convenios en materia de Defensa y ayuda económica, que permitieron a Washington el uso de cuatro bases en territorio español: las mencionadas Rota y Morón de la Frontera, además de las bases aéreas de Torrejón de Ardoz y Zaragoza, de acuerdo con un documento de trabajo del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

Solo Rota y Morón de la Frontera siguen operativas para Estados Unidos y su uso está regulado por el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y Estados Unidos firmado en 1988.

Las dos bases han sido claves para Estados Unidos en numerosas operaciones militares, desde la Guerra del Golfo (1990-1991) a las operaciones sobre Yugoslavia, y desde la invasión de Afganistán (2001) y la Guerra de Iraq (2003-2011) hasta operaciones en los últimos años en Medio Oriente.

Rota, en especial, sirve como centro de apoyo naval para operaciones EE.UU. y de la OTAN, de la que España es parte, en diferentes despliegues en el Atlántico y el Mediterráneo, como señalan las Fuerzas Armadas en su sitio web.

Allí están desplegados unos 6.000 estadounidenes, entre militares, civiles y familiares.

Mientras que Morón de la Frontera, donde viven unos 550 estadounidenses entre militares y civiles, provee una base de operaciones y apoyo para diferentes aeronaves y unidades de la Fuerza Aérea, y depende de la Base Aérea Ramstein en Alemania, una de las más grandes de EE.UU. en el extranjero.

Así es como dos símbolos remanentes de la Guerra Fría, elementos representativos del alcance global de Estados Unidos, han provocado un conflicto entre Madrid y Washington en los bordes de una guerra en Medio Oriente que crece cada día más.

Con información de Reuters y EFE.