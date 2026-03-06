Meghan Markle, duquesa de Sussex, y Netflix se separan

Lisa Respers France, Max Foster, CNN

Meghan Markle y Netflix están poniendo fin a su asociación en su marca de estilo de vida.

La artista también conocida como la duquesa de Sussex desarrolló su marca As Ever con el gigante del streaming, lanzándola el año pasado con su serie de Netflix “Con amor, Meghan”.

La marca ha crecido hasta incluir artículos para el hogar como mermeladas, tés, vino y miel, y se espera que continúe más allá de la asociación.

“As Ever agradece la asociación de Netflix durante el lanzamiento y nuestro primer año”, dijo un portavoz de As Ever en una declaración compartida con CNN. “Hemos experimentado un crecimiento significativo y rápido, y As Ever ahora está lista para valerse por sí misma. Tenemos un año emocionante por delante y estamos ansiosos por compartir más”.

Netflix publicó una declaración elogiando tanto a la exestrella de “Suits” como a sus productos.

“La pasión de Meghan por elevar los momentos cotidianos de maneras hermosas pero simples inspiró la creación de la marca As Ever, y nos alegramos de haber desempeñado un papel en hacer realidad esa visión”, decía la declaración. “Como siempre estuvo previsto, Meghan continuará haciendo crecer la marca y la llevará a su siguiente capítulo, de forma independiente, y esperamos celebrar cómo sigue trayendo alegría a hogares de todo el mundo”.

El programa de Netflix de Markle, en el que comparte consejos tanto de cocina como de entretenimiento, a veces con amigos famosos, así como su línea de productos, han estado en sintonía con una faceta conocida para ella.

Antes de conocer y casarse con el príncipe Harry en 2018, tenía un blog de estilo de vida titulado Tig, en el que presentaba contenido similar.

La pareja vive ahora en Montecito, California, con sus dos hijos pequeños, el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4.

“Con amor, Meghan” tuvo dos temporadas el año pasado en Netflix, con un episodio especial navideño que se transmitió a principios de diciembre.

