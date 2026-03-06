Mientras Trump elimina a líderes mundiales, la democracia queda en segundo plano

Análisis por Aaron Blake, CNN

Cuando el primer Gobierno de Trump elaboró su estrategia de seguridad nacional en 2017, la democracia ocupó un lugar destacado.

Calificó la democracia como algo que “valoramos profundamente”. Dijo que la democratización de aliados clave fue uno de los “mayores triunfos de la diplomacia estadounidense”. Afirmó que el hemisferio occidental estaba “en la cúspide de la prosperidad y la paz, construidas sobre la democracia”.

Cuando el segundo Gobierno de Trump publicó el mismo documento en diciembre, mucho había cambiado. La democracia obtuvo aproximadamente una cuarta parte de las menciones; en algunos casos, de hecho, para restarle importancia.

Estados Unidos ahora buscaba construir relaciones estables y beneficiosas con otros países, decía, “sin imponerles cambios democráticos o sociales que difieran ampliamente de sus tradiciones e historias”.

Era, como señaló The New York Times, un alejamiento radical de décadas de política exterior estadounidense.

Y fue un adelanto de lo que vendría.

Trump ya ha destituido a los líderes de dos países diferentes en los tres meses desde que se publicó ese documento, lo que en ambos casos le otorga un gran poder para trazar el futuro de los gobiernos de esos países. También podría decirse que ha sido incluso más despectivo con la democracia que el documento.

En Venezuela, el Gobierno de Trump removió a Nicolás Maduro solo para permitir que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, tomara el control. Esto a pesar de que el Gobierno de Trump había dicho que ambos habían sido elegidos ilegítimamente.

Y ahora, Trump está adoptando una postura similar en Irán.

Cuando Dana Bash, de CNN, le preguntó este viernes si insistía en un Irán democrático, Trump dijo sin rodeos: “No, digo que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo”.

Añadió: “Funcionará como en Venezuela”, es decir, un líder elegido no por el pueblo, sino en parte por Estados Unidos. Incluso admitió que el líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, que murió en los ataques iniciales, podría ser reemplazado por otro líder religioso. “Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos”, agregó Trump.

Hace apenas dos meses, Trump estaba animando a los manifestantes y sugería una revolución popular. “Patriotas iraníes, SIGAN PROTESTANDO ¡¡¡TOMEN EL CONTROL DE SUS INSTITUCIONES!!!… LA AYUDA ESTÁ EN CAMINO”, publicó en redes sociales.

Ahora dice que esas personas podrían tener que lidiar con un candidato aceptable, elegido por él, para seguir al frente de una teocracia islámica.

(Trump también, en la última semana, ha planteado escenarios en los que el pueblo iraní aún derrocaría a su gobierno, pero últimamente se ha centrado más en elegirles un líder.)

Nada de esto debería sorprendernos, por supuesto. Durante años, Trump ha demostrado poco respeto por la democracia y a menudo ha parecido tener mayor afinidad y respeto por líderes de mano dura.

El año pasado, con motivo del décimo aniversario del lanzamiento de su campaña de 2016, escribí que uno de sus mayores impactos políticos fue lograr que su partido abandonara el reaganismo: cómo “restó énfasis a ideales elevados como la democracia y la moralidad, en favor de una marca de política más maquiavélica”.

Y en su segundo mandato, ha buscado sistemáticamente derribar los límites democráticos a su propio poder mientras usa su plataforma para construir un Gobierno mucho más basado en transacciones políticas.

En ese sentido, es lógico que prefiera autócratas dóciles a reformistas y elecciones.

Pero también es impactante verlo en la práctica.

Se podría entender que no quiera intentar construir democracia en Irán, donde la historia sugiere que sería muy difícil y probablemente requeriría una inversión significativa de militares y recursos de Estados Unidos.

Pero Venezuela ya contaba con una democracia estable —durante gran parte de la segunda mitad del siglo XX— y está en la región que la primera gestión de Trump aseguró que estaba “al borde” de un futuro próspero y democrático.

Sin embargo, muy poco después de que Trump se lanzara a su recién descubierto intervencionismo exterior, dejó claro que este no era un proyecto destinado para difundir la democracia, si es que la democracia era siquiera un objetivo.

Tras la salida de Maduro, la líder opositora venezolana María Corina Machado declaró: “Venezolanos, ha llegado la hora de la libertad”.

Luego Trump sorprendió a muchos al descartar la idea de colocar en el poder a Machado o al líder opositor que el Gobierno de Trump considera el ganador legítimo de las elecciones de 2024, Edmundo González Urrutia.

“No tiene el apoyo interno ni el respeto dentro del país”, dijo Trump sobre Machado.

Preguntado más tarde esa semana sobre si su objetivo tenía más que ver con la estabilidad o con la democracia, Trump sugirió que la estabilidad era la primera prioridad, y que la democracia vendría después.

“No lo sé”, dijo Trump. “Para mí, es casi lo mismo. Queremos estabilidad, pero sí queremos democracia. En última instancia, será democracia”.

Luego llegó una escena muy reveladora en una transcripción del New York Times de una entrevista con Trump.

El Times le preguntó a Trump cuándo quería volver a encauzar a Venezuela a la democracia. Trump ignoró la pregunta y, en su lugar, habló del éxito de la misión para capturar a Maduro.

Luego El Times volvió a preguntar.

Pero justo entonces, un miembro del personal entró con una maqueta del codiciado y aún en construcción salón de baile de la Casa Blanca de Trump.

“Me encanta la democracia. Soy un gran seguidor”, aseguró Trump.

Pero luego se distrajo con el objeto brillante que acababa de entrar en la habitación.

Esto, al fin y al cabo, era algo que claramente le interesaba más que la posibilidad de que Venezuela recuperara su tradición democrática.

“Déjenme mostrar esto antes de que hablemos de… esperen… antes de que hable de democracia”, dijo Trump.

Nunca volvió a hablar de la democracia. Y ahora que ha derrocado al líder de otro país, sigue sin hablar realmente de ella.

