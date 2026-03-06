Surge plan para reembolso de US$ 166.000 millones en aranceles tras fallo contra Trump, pero no hay fecha exacta

Elisabeth Buchwald, CNN

Un sistema para gestionar al menos US$ 166.000 millones en reembolsos de aranceles podría estar listo y funcionar en 45 días. Esa es la alternativa a un proceso manual que podría tomar 4 millones de horas, según un alto ejecutivo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EE.UU.

Sin embargo, aún es una incógnita cuándo los más de 330.000 importadores estadounidenses que pagaron los gravámenes como parte de la agresiva agenda comercial del presidente Donald Trump verán esos fondos.

El mes pasado, la Corte Suprema anuló la mayor parte de los amplios aranceles globales promulgados por Trump. En un documento judicial presentado este viernes, Brandon Lord, director ejecutivo de Política Comercial y Programas de CBP, dijo que la agencia está “haciendo todos los esfuerzos posibles” para tener listo un nuevo proceso automatizado que requiera una “presentación mínima por parte de los importadores” en 45 días.

Las actualizaciones son necesarias para gestionar el “volumen sin precedentes de reembolsos” que CBP fue ordenada a procesar por un juez de la Corte de Comercio Internacional esta semana.

Nintendo, Costco, Fedex y miles de otras empresas demandaron al Gobierno en un esfuerzo por obtener el reembolso de los aranceles, pero ahora eso podría no ser necesario. En cambio, bajo el nuevo sistema, los importadores presentarían declaraciones enumerando todas las ocasiones en que pagaron los derechos ahora invalidados, dijo Lord. El Gobierno verificaría esa información para calcular el posible reembolso para los importadores.

“El CBP brindará orientación sobre cómo presentar las declaraciones de reembolso en el nuevo sistema”, dijo Lord.

“Esto parece ser un desarrollo muy positivo para los importadores”, dijo Matt McGill, abogado especializado en comercio y socio de King & Spalding, a CNN este viernes.

En la presentación judicial de 13 páginas del viernes, Lord no ofreció ninguna estimación de cuándo los importadores podrían ver realmente devueltos los pagos de aranceles si siguen todos los pasos que describió.

Antes de la presentación de este viernes, la administración de Trump no había detallado cómo procesaría estos reembolsos. A menudo decía que dejaría la decisión a los tribunales inferiores ya que el veredicto de la Corte Suprema no ofreció ninguna orientación sobre el tema.

Inmediatamente después del fallo, Trump dijo a los periodistas que creía que tendría que litigarse “durante los próximos dos años” y que podrían pasar cinco años para que se procesaran los reembolsos.

