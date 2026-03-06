Trump le dice a CNN que Cuba caerá pronto

Por Dana Bash, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, declaró a CNN el viernes por la mañana que Cuba “caerá muy pronto”.

“Cuba caerá muy pronto, por cierto, no relacionado (con el tema en discusión), pero Cuba también caerá. Están deseando llegar a un acuerdo”, declaró a Dana Bash de CNN en una entrevista telefónica, al tiempo que promocionaba el éxito militar estadounidense en su segundo mandato.

“Quieren llegar a un acuerdo, así que voy a poner a Marco (Rubio) allí y veremos cómo funciona. Estamos muy concentrados en esto ahora mismo. Tenemos mucho tiempo, pero Cuba está lista después de 50 años”, añadió.

“Lo he estado observando durante 50 años, y me ha caído en las manos por mi culpa; ha caído, pero aun así ha caído en las manos. Y lo estamos haciendo muy bien”, continuó. Un día antes, Trump declaró en la Casa Blanca que era solo “cuestión de tiempo” antes de que los cubanoestadounidenses pudieran regresar a su país de origen, aparentemente indicando que ese era el siguiente paso en la agenda de la administración después de la guerra en curso con Irán.

“Está haciendo un trabajo, y el próximo será: queremos ocuparnos de esa Cuba especial”, dijo Trump, refiriéndose a su secretario de Estado. “Está esperando. Pero dice: ‘Terminemos con esto primero’. Podríamos hacerlo todo a la vez, pero ocurren cosas malas. Si observamos a los países a lo largo de los años, vemos que si lo hacemos todo demasiado rápido ocurren cosas malas. No vamos a permitir que nada malo le pase a este país”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.