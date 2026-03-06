Trump le dice a CNN que no le preocupa si Irán no se convierte en un Estado democrático

Por Dana Bash, CNN

El presidente Donald Trump declaró este viernes a CNN que el liderazgo de Irán ha sido “neutralizado” y que busca un nuevo liderazgo que trate bien a Estados Unidos e Israel, incluso si es de carácter religioso y no un Estado democrático.

“Irán no es el mismo país que era hace una semana”, declaró a CNN en una breve entrevista telefónica. “Hace una semana eran poderosos, y ahora, sin duda, han sido neutralizados”.

Trump expresó su confianza en la facilidad para elegir un nuevo líder —una decisión de la que, según él, debe participar— y volvió a comparar la misión de Irán con la de Venezuela, donde Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro a principios de este año y puso en el poder a su vicepresidenta

“Va a funcionar muy fácilmente. Va a funcionar como en Venezuela. Tenemos una líder maravillosa allí. Está haciendo un trabajo fantástico. Y va a funcionar igual en Venezuela”, afirmó, al referirse a la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Trump también se mostró abierto a tener un líder religioso en Irán. “Bueno, puede que sí, bueno, depende de quién sea la persona. No me molestan los líderes religiosos. Trato con muchos líderes religiosos y son fantásticos”, dijo.

Y al ser presionado sobre si insiste en que debe haber un Estado democrático, Trump declaró a CNN: “No, digo que tiene que haber un líder que sea justo y equitativo. Que haga un gran trabajo. Que trate bien a Estados Unidos e Israel, y a los demás países de Medio Oriente, (donde) todos son nuestros socios”.

Luego continuó ponderando su relación con esos países de Medio Oriente: “Luchan por nosotros”. “Me hice muy amigo de todos esos países. Por eso luchan por nosotros. Antes de involucrarme, ni siquiera hablábamos con los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Ya saben, (el presidente Joe) Biden excluyó a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar; él los excluyó a todos. Todos iban a ir con China, y me involucré y en un período muy corto se volvieron amigos”, dijo Trump.

Y aunque el presidente elogió la operación estadounidense contra Irán —diciendo que es un “12, quizás 15 en una escala hasta el 10”—, sugirió que no le preocupaba el aumento de los precios de la gasolina.

“No pasa nada. Será a corto plazo. Bajará mucho muy rápido”, dijo, aunque descartó que los precios hayan subido significativamente y afirmó que “ya ha resuelto” el problema del estrecho de Ormuz.

“Hemos destruido su Marina porque, como sabes, cuando destruyes la Marina no pueden hacer lo que querían hacer. La Marina está casi destruida, acabamos de alcanzar la marca de los 25. ¿Te lo imaginas? Grandes… 25 buques hundidos”, dijo.

