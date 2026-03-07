Trump prometió publicar archivos sobre extraterrestres y ovnis. ¿Por qué no lo ha hecho todavía y qué podrían contener?

Por Danya Gainor, CNN

El mes pasado, un podcast viral reavivó la especulación sobre extraterrestres y motivó al presidente Donald Trump a comprometerse a impulsar la publicación de archivos gubernamentales sobre platillos voladores.

Sin embargo, ni los registros ni los detalles sobre su publicación han salido a la luz, lo que pone de relieve lo complicadas que pueden ser tales revelaciones.

La promesa de Trump se produjo después de que el expresidente Barack Obama pareciera confirmar la existencia de extraterrestres en un podcast: “Son reales, pero no los he visto”, dijo Obama cuando el presentador Brian Tyler Cohen le preguntó sobre posibles criaturas de otros planetas.

Obama aclaró luego de que el episodio se volviera viral que solo se refería a la probabilidad estadística de vida en otras partes del universo.

El auge del interés público es el último capítulo de una fascinación que dura décadas con los fenómenos anómalos no identificados, o UAP, pos sus siglas en inglés, el término moderno para los ovnis.

En los últimos años, tanto creyentes como escépticos se han visto cautivados por los impactantes informes y grabaciones militares de encuentros aéreos inexplicables publicados por el Gobierno, así como por las tensas audiencias en el Congreso con denunciantes autodenominados de UAP.

Sin embargo, algunos expertos predicen que la posible publicación más reciente podría estar repleta de aburridos registros administrativos.

Trump, en una publicación en las redes sociales, citó el “tremendo interés” en asuntos extraterrestres “extremadamente interesantes e importantes” tras los comentarios de Obama como la razón de su nueva directiva para que el Pentágono y otras agencias federales identifiquen y publiquen dichos registros.

La Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios del Pentágono (AARO), encargada de investigar los UAP, está “trabajando en estrecha coordinación con la Casa Blanca y con todas las agencias federales para consolidar las colecciones de registros de UAP existentes y facilitar la rápida divulgación de información sobre UAP nunca antes vista”, declaró a CNN un funcionario del Departamento de Defensa.

Pero incluso con la promesa de transparencia de Trump, el camino desde el archivo protegido hasta el registro público a menudo está oscurecido por capas de burocracia que pueden resultar en una publicación lenta de archivos extraterrestres altamente tachadas, o ninguna en absoluto.

Una importante publicación de archivos UAP se uniría a la lista de revelaciones de alto perfil que marcan el segundo mandato de Trump, incluida la polémica y prolongada publicación de archivos de investigación relacionados con el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, así como materiales sobre la desaparición de Amelia Earhart y los asesinatos de Martin Luther King Jr. y el expresidente John F. Kennedy.

Los archivos relacionados con vida extraterrestre, UAP y OVNIs serán desclasificados “pronto”, según anunció la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en redes sociales a finales del mes pasado.

Trump no ha ofrecido detalles sobre cuándo se desclasificará desde que hizo el anuncio.

El comandante en jefe tiene amplia autoridad para clasificar o desclasificar personalmente documentos, según lo deleguen los procesos correspondientes en virtud de la Orden Ejecutiva 13526, emitida por Obama, declaró Liza Goitein, directora sénior del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Centro Brennan.

También se consultará a cualquier agencia gubernamental con participación equitativa en la información que se desclasificará.

Pero los expertos afirman que los archivos UAP suelen adquirir estatus clasificado no por lo que se detectó, sino para proteger las revelaciones en informes sobre capacidades tecnológicas militares, posicionamiento de equipos o identidades del personal.

Los documentos relacionados con UAP suelen contener información tan sensible que podría afectar la seguridad nacional si se divulgan públicamente, lo que implicaría un exhaustivo proceso de desclasificación.

La promesa en línea de Trump ya ha activado un paso principal, ya que comenzaron una serie de reuniones entre agencias para discutir cómo AARO, las fuerzas militares y otros departamentos relacionados con la defensa en todo el Gobierno federal podrían publicar fotos e información altamente clasificadas vinculadas a informes de UAP, según Christopher Mellon, exsubsecretario adjunto de defensa para inteligencia.

“Normalmente, los archivos tendrían que pasar a un oficial de seguridad capacitado que comprenda las leyes y los derechos involucrados, y luego este tendría que revisarlos —hay un proceso específico que siguen— línea por línea”, señaló Mellon. “Generalmente, esto lo haría el servicio o agencia que generó la información, porque son quienes entienden por qué la clasificaron inicialmente y qué problemas conllevaría desclasificarla”.

Estos agentes de seguridad reciben capacitación y certificación específicas antes de poder llevar a cabo el proceso, lo que los hace relativamente escasos. Dado que la administración exige un gran esfuerzo de divulgación, el sistema corre el riesgo de sufrir graves retrasos.

“Intentaría moderar un poco las expectativas. Creo que será un proceso bastante largo y probablemente un poco lento”, estimó Mellon. “El reto es encontrar un equilibrio y obtener la mayor cantidad de información posible sin comprometer la capacidad de combate”.

Incluso con la intención presidencial, la burocracia y las garantías legales determinarán si los archivos alguna vez se revelan en su totalidad.

“Es realmente difícil imaginar que los intereses de la seguridad nacional no vayan a poner barreras a cierto tipo de información”, declaró Greg Eghigian, historiador de la ciencia y la medicina y profesor de la Universidad Estatal de Pensilvania. “Me cuesta creer que vayamos a ver algo nuevo”.

El Gobierno de EE.UU. lleva casi 80 años investigando informes sobre UAP.

Ante la falta de detalles sobre el plazo o el alcance de los nuevos archivos que se publicarán, su contenido, por el momento, es pura especulación.

Sin embargo, los expertos afirman que las divulgaciones previas de documentos federales relacionados con UAP pueden ofrecer pistas sobre lo que se avecina en la próxima publicación.

En la década de 1970, tras una amplia colaboración interinstitucional entre la Fuerza Aérea y los Archivos Nacionales para la correcta redacción de documentos, Estados Unidos publicó decenas de miles de páginas de material de sus proyectos a largo plazo de investigación de UAP, incluido el Proyecto Libro Azul.

El Gobierno publicó miles de documentos más en las décadas posteriores, antes de establecer la AARO para investigar avistamientos y publicar informes.

Al igual que estos documentos filtrados previamente, los nuevos archivos probablemente incluyan informes de avistamientos de civiles o militares, incluyendo descripciones de dónde se encontraban cuando vieron algo inexplicable en el cielo, afirmó Eghigian.

Es posible que también incluyan detalles sobre el alcance de la investigación de los avistamientos por parte de las agencias —sin duda, con abundante información tachada—, lo que podría revelar la seriedad con la que el Gobierno se tomaba ciertos informes.

Pero quizás lo más predecible, indicó Eghigian, es que el lanzamiento estará lleno de archivos que la mayoría de la gente encontrará “increíblemente aburridos”.

“Va a haber muchos archivos administrativos: ¿Quién hace qué? ¿Cuánto gastamos en sujetapapeles?”, señaló.

Predice que incluso los informes de testigos podrían dejar a los lectores bostezando: “La mayoría de los avistamientos no son muy emocionantes”, ya que pocos suelen ir más allá de los escasos detalles de una luz intermitente o flotante que estaba allí un minuto y desapareció al siguiente.

La verdadera mina de oro sería si el Gobierno publicara la primera fotografía o vídeo de un UAP obtenido vía satélite, dijo el profesor de Harvard y astrofísico Avi Loeb.

“Esas imágenes suelen tener una resolución altísima”, indicó, reconociendo que el Gobierno no las ha publicado, si es que existen, para ocultar las capacidades tecnológicas a los adversarios. “Obviamente, son información clasificada, pero se puede saber inmediatamente si el objeto es familiar o no, y se puede medir su velocidad”.

Loeb afirmó que, si se publican los archivos, también buscará detalles sobre los materiales que se hayan recuperado de los lugares donde se estrellaron los UAP, por ejemplo.

Pero espera principalmente que el Gobierno sea transparente sobre todo lo que sabe sobre extraterrestres.

“Lo que quiero decir es que, si encuentras evidencia de una pelota de tenis lanzada por un vecino a tu patio trasero, y sabes que tienes un vecino gracias a esa pelota, no se lo ocultarías a tus familiares en la mesa”, sostuvo. “Porque ese mismo vecino podría aparecer en la puerta de tu casa”.

Aunque Eghigian dice “nunca digas nunca” a la posibilidad de que la Casa Blanca revele evidencia de vida extraterrestre en la Tierra, tal vez lo mejor que los creyentes podrían esperar de los archivos serían avistamientos novedosos con detalles que no se puedan explicar fácilmente, que sean “verdaderos dolores de cabeza que dejen a las personas que se dedican a esto para ganarse la vida un poco desconcertadas”.

“Pase lo que pase, no será el final de la historia”, expresó.

El Pentágono, a través de AARO, ha mantenido que no ha visto ninguna evidencia de extraterrestres.

A pesar de que denunciantes sugirieron la presencia de no humanos durante audiencias de alto perfil en el Congreso, no ha surgido ninguna prueba de las investigaciones oficiales.

La Fuerza Aérea, que encabezó una investigación de 20 años sobre los UAP, ha declarado que no ha recibido indicios de que ninguno de los miles de avistamientos reportados fueran “vehículos extraterrestres”.

Como entidad, el Gobierno federal ha negado sistemáticamente la presencia extraterrestre. Sin embargo, funcionarios de alto rango han ofrecido declaraciones cargadas de ambigüedad.

“Bueno, no sé si son reales o no”, declaró Trump en el Air Force One el mes pasado cuando se le preguntó sobre los comentarios de Obama. Añadió que el expresidente había revelado información clasificada en sus declaraciones.

Obama no es ni de lejos el primer exmandatario en dar su opinión sobre los extraterrestres.

El expresidente Jimmy Carter no dudó en compartir su experiencia al ver lo que describió como un OVNI cuando era gobernador de Georgia, llegando incluso a presentar un informe ante la Oficina Internacional de OVNIs.

El entonces gobernador de California, Ronald Reagan, también afirmó haber visto una luz blanca zigzagueando alrededor de su avión en 1974 antes de que “se elevara directamente al cielo”.

Tres días después de que Trump ordenara al Departamento de Defensa que comenzara a preparar los archivos UAP para su publicación, el secretario Pete Hegseth declaró a los periodistas: “Veremos” si existen los extraterrestres.

“Puedo hacer la revisión y descubrirlo junto contigo”, agregó.

