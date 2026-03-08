Los ganadores y perdedores de las consultas interpartidistas en Colombia

Análisis por Sebastián Jiménez Valencia, CNN en Español

En Colombia este domingo 8 de marzo se llevaron a cabo, a la par de las elecciones para el Congreso, consultas interpartidistas para escoger tres candidatos para las elecciones presidenciales de mayo. Los tres que salieron victoriosos son Paloma Valencia —de la consulta de los movimientos y partidos de la derecha—, Roy Barreras —de la izquierda— y Claudia López —del centro—, pero esos nombres no son cabalmente los grandes ganadores de la jornada, y tampoco a quienes derrotaron son los grandes perdedores.

Hay dos ganadores claros: Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia. Hay dos que perdieron a pesar de ganar: Roy Barreras y Claudia López. Hay quienes ganaron —con matices— sin participar en esta jornada electoral, como Iván Cepeda y Sergio Fajardo. Y hay uno que perdió sin estar en la contienda en estas votaciones, Abelardo de la Espriella.

Juan Daniel Oviedo se consolidó como la gran revelación de las consultas al superar el millón de votos y quedar segundo en la llamada Gran Consulta por Colombia, con más del 21 %, un resultado que sorprendió porque varias encuestas lo ubicaban en posiciones más bajas.

Incluso superó en votación a figuras con mayor reconocimiento nacional como el senador Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria, exalcalde de Medellín. Además, Oviedo no es parte de un partido y no cuenta con respaldo financiero.

El desempeño de Oviedo lo posiciona ahora como un actor con poder de negociación en las próximas etapas del proceso electoral y hay quienes indican que podría convertirse en fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia o proyectar una nueva candidatura a la Alcaldía de Bogotá en 2027.

Lo cierto es que su posición puede moldear la campaña, porque dijo ser el “sapo” de la consulta de la derecha al representar una opción de centro y al resaltar logros del Gobierno de Gustavo Petro. Su alta votación podría condicionar las propuestas de Paloma Valencia de cara a recoger esos votos, sumar indecisos y moderados y verse como una opción alejada del extremo de Abelardo de la Espriella.

El crecimiento político de Oviedo también se explica por una campaña cercana y una fuerte presencia en redes sociales, además de su trayectoria pública como exdirector del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) durante el Gobierno de Iván Duque y excandidato a la Alcaldía de Bogotá. Oviedo ganó notoriedad nacional durante la pandemia por explicar de forma pedagógica las cifras oficiales y por impulsar mediciones sobre poblaciones vulnerables. Tras pasar por el Concejo de Bogotá por ser segundo en la contienda a la Alcaldía —renunció al Concejo para aspirar a la Presidencia—, su estrategia combinó contacto directo con los votantes, la recolección de firmas para su candidatura y para listas al Congreso, y un discurso crítico pero matizado frente al Gobierno de Petro.

Su perfil también lo distinguió dentro de la coalición crítica del Gobierno: economista, abiertamente gay y con un estilo poco convencional en la política. Su votación incluso superó la obtenida por Francia Márquez en las consultas de 2022. En medio de la campaña, un ataque del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella —quien se burló de él— generó una ola de solidaridad que aumentó su visibilidad pública y disparó las búsquedas sobre él en internet.

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático —el partido del expresidente Álvaro Uribe— se impuso en La Gran Consulta por Colombia con más de tres millones de votos. Es la candidata del uribismo. En su discurso de victoria habló de impulsar una “economía fraterna”, apoyar a los trabajadores informales y reducir el tamaño del Estado. También agradeció a Uribe y aseguró que seguirá su legado político, además de recordar al exprecandidato Miguel Uribe, asesinado el año pasado.

Valencia queda con una votación notable en consultas —superando a la del Pacto Histórico— y se presenta como una candidata abierta a reunir voces diferentes, cuenta con el respaldo tácito de los otro ocho aspirantes de su consulta —incluyendo a Oviedo y su fuerza de centro—, tiene la maquinaria del Centro Democrático trabajando para ella y la bendición redoblada del poderoso Álvaro Uribe.

El exalcalde de Medellín, exgobernador de Antioquia y muchas veces aspirante presidencial, cabeza notoria del centro en Colombia, tuvo la apuesta arriesgada de no participar en ninguna consulta. En 2022 había estado en la de la Coalición Centro Esperanza, que ganó, pero que obtuvo muy poca participación. Esta vez declinó la invitación directa de Claudia López y los acercamientos de los aspirantes de la consulta de la derecha. Debido a que la Consulta de las Soluciones obtuvo unos 615.000 votos (menos que la de Centro Esperanza en 2022), puede considerarse que Fajardo tenía razón.

¿Quiere decir que sale fortalecido para la primera vuelta? Es difícil, y solo las encuestas lo dirán. Fajardo venía siendo tercero en los sondeos, hasta que antes de esta jornada electoral Claudia López lo superó. Pero como la votación de López y de su consulta es baja, Fajardo tiene la sartén del mango, al menos en cuanto a los votos del centro se refiere. Pero eso no quiere decir que pueda competir contra Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y ahora Paloma Valencia. Los votos del centro bien se pueden ir con Valencia ahora que Oviedo quedó como el gran representante de una opción alternativa en el centro.

Se consolidó como el candidato de Petro. Roy Barreras no pudo superar el desempeño de él en la consulta del Pacto Histórico y además Cepeda no tuvo que participar (había sido inhabilitado por el CNE por haber estado ya en una consulta previa). En una campaña centrada en eventos de plaza pública y casi nula presencia en medios, Cepeda triunfa con la fidelidad de la izquierda, reafirmando su postura vista como más radical: no tiene que negociar ni abrir el espectro y sigue liderando las encuestas.

Además, su partido, Pacto Histórico, fue el más votado para el Congreso. Así, llega con más impulso a primera vuelta y de ganar la Presidencia tendría el mejor margen de gobernabilidad.

Roy Barreras ganó la consulta presidencial del Frente por la Vida con unos 250.000 votos de un total de 590.000, la votación más baja entre las consultas. El candidato responsabilizó al presidente Petro por haber desincentivado la participación en esos procesos y sostuvo que esa estrategia dejó el camino libre a la derecha.

Barreras anunció que continuará en la carrera hacia la primera vuelta presidencial, aunque el resultado lo deja debilitado, especialmente porque aspiraba a reunir cerca de tres millones de votos para fortalecer un eventual acuerdo con el bloque gobiernista.

No puede así pelearle la candidatura del progresismo o el petrismo a Iván Cepeda, quien el año pasado ganó la consulta del Pacto Histórico con 1,5 millones de votos.

Claudia López ganó la llamada Consulta de las Soluciones como candidata del movimiento Imparables, presentándose como una alternativa que busca superar la polarización entre uribismo y petrismo. Aunque su victoria era esperada, pues se enfrentaba a un desconocido (Leonardo Huerta), el resultado quedó por debajo de las expectativas: obtuvo unos 570.000 votos —alrededor del 92 %—, lejos de la meta de dos millones que se había fijado.

López sostuvo que su votación supera a la consulta “de la corrupción” —en referencia a la de Roy Barreras— y afirmó que su objetivo ahora es derrotar al uribismo en la primera vuelta, aunque su consulta quedó muy por debajo de la participación registrada en la interpartidista de la centroderecha.

Tenía el impulso de las encuestas desde noviembre, pero antes de esta elección se estancó. Se inscribió como candidato por firmas, pero luego se supo que cerca de 3 millones de ellas habrían sido falsas. Así, De la Espriella no tiene una garantía comprobada de un apoyo mayoritario frente a la que sí tiene Paloma Valencia, con tres millones de votos, un partido político con buena presencia en el Congreso y el respaldo de los otros aspirantes de su consulta.

De la Espriella recibió el apoyo del Movimiento Salvación Nacional y de Creemos e hizo campaña por varios de sus candidatos al Congreso, pero esos partidos solo tienen el 3,6 % y 1,2 % respectivamente de la votación en las elecciones. Está por verse si alcanzan el umbral para tener escaños. Al lado del Centro Democrático, palidecen.

Ahora, el candidato De la Espriella pasó de ser la cara visible de la derecha a tener que disputar la atención, los votos y el respaldo burocrático de los congresistas con Paloma Valencia.

Es claro que los votantes de derecha apoyaron a Paloma Valencia en esta jornada y eso le quita peso a De la Espriella, que además no tiene cancha aparente para atraer a los moderados e indecisos, en especial después de que su burla a Oviedo generara tantas críticas.

