El Clásico Mundial de Béisbol gana importancia y genera un nuevo desafío para la MLB

Análisis por Kyle Feldscher, CNN

Puede que la Major League Baseball esté descubriendo que ha creado un monstruo —un monstruo glorioso y maravilloso— que ha superado los límites de su ordenado recinto.

Cada tres años, la MLB y la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas organizan el Clásico Mundial de Béisbol, la respuesta del béisbol a la Copa Mundial de la FIFA. Si bien sigue siendo un torneo relativamente joven —habiendo comenzado apenas en 2006—, está madurando a pasos agigantados. Pero si la experiencia de Tarik Skubal en el torneo de este año sirve de indicio, el béisbol se enfrenta a una nueva realidad: lo que solía ser una exhibición sumamente entretenida se ha vuelto, en la práctica, algo verdaderamente importante.

Skubal, el principal lanzador de los Detroit Tigers, llegó al torneo de este año con la expectativa de lanzar un solo partido para la selección de Estados Unidos antes de marcharse y regresar a los entrenamientos de primavera para prepararse de cara a la temporada regular de las Grandes Ligas. Tras lanzar apenas unas pocas entradas para el equipo estadounidense contra Gran Bretaña el sábado, Skubal pareció profundamente conmovido. Cuando Ken Rosenthal, de Fox Sports, le preguntó si tenía planes de abrir otro partido, Skubal no fue capaz de decir que no. De repente, pareció que desviarse del plan original —en aras de competir bajo la bandera de las barras y las estrellas— era una posibilidad real.

Se trata de un momento de cambio tan trascendental en la historia del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) que resulta, en cierto modo, difícil de explicar.

En primer lugar, es necesario comprender por qué el WBC constituye, de por sí, una empresa tan compleja tanto para los equipos como para los jugadores.

Los beisbolistas que participan en el torneo deben abandonar sus clubes de las Grandes Ligas durante los entrenamientos de primavera para competir con sus respectivas selecciones nacionales. Es un sacrificio que algunas franquicias están dispuestas a hacer con el fin de impulsar la popularidad internacional del béisbol y mantener contentos a sus propios jugadores.

Sin embargo, esta participación también les resta un tiempo crucial que, de otro modo, dedicarían a afianzar la química con los compañeros de equipo en quienes deberán confiar durante los siguientes seis meses. Asimismo, los aleja de los preparadores físicos y los médicos del equipo, quienes se encargan de monitorear su salud y su preparación a medida que intensifican su puesta a punto para la extenuante temporada regular.

Para muchos jugadores estadounidenses —especialmente para los lanzadores—, este torneo ha sido considerado durante mucho tiempo como un riesgo excesivo. Los lanzadores son particularmente propensos a sufrir lesiones cuando lanzan con demasiada potencia y frecuencia en las etapas iniciales de la primavera. Como resultado, los mejores lanzadores estadounidenses del deporte suelen quedarse en los entrenamientos de primavera, lo que obliga al seleccionado de EE.UU. a completar su rotación con algunas de las figuras menos destacadas del béisbol, quienes terminan subiéndose al montículo para el equipo nacional.

Rara vez ha sucedido esto con el resto de las naciones participantes en el torneo, las cuales alinean a sus nueve mejores jugadores en cada partido que pueden. Durante años, esto ha significado que el equipo estadounidense estuviera compuesto por una mezcla de grandes estrellas y jugadores promedio, dado que un contingente considerable de los mejores peloteros de EE.UU. estaba más preocupado por salvaguardar su temporada regular con sus respectivos clubes de las Grandes Ligas. Al fin y al cabo, son ellos quienes pagan las facturas.

Esta falta de consistencia ha provocado, en gran medida, que EE.UU. rinda por debajo de las expectativas. Los estadounidenses han ganado el título en una sola ocasión —en 2017— y llegaron a la final en 2023. Aparte de eso, su historial se reduce a una serie de eliminaciones en la segunda ronda o en las semifinales para el país que, irónicamente, inventó este deporte.

Sin embargo, el equipo de este año fue diferente desde el principio.

La estrella de los New York Yankees Aaron Judge fue el primer jugador en aceptar jugar para EE.UU., y contribuyó a reclutar una especie de “Dream Team” del béisbol, con el objetivo de que los estadounidenses pudieran vengar la derrota sufrida en la final de hace tres años ante Japón. Esto incluyó la incorporación de dos de los mejores lanzadores del momento: Paul Skenes y Skubal, quienes se unieron al equipo para participar de alguna manera. Se esperaba que Skubal lanzara tres entradas contra Gran Bretaña y luego regresara a Lakeland, Florida, donde el resto de sus compañeros de los Tigers se preparan para el inicio de la temporada.

No obstante, pareció haber un momento de revelación para Skubal respecto a lo que significa, exactamente, jugar para su propio país. La pura angustia reflejada en su rostro —mientras sopesaba si apegarse a su plan original o volver a enfundarse el uniforme del equipo estadounidense— resultaba evidente. Y no iba a tomar la decisión a la ligera; optó, en cambio, por esperar a que la intensidad emocional del momento amainara antes de emitir su veredicto final.

El mero hecho de que Skubal se planteara siquiera volver a jugar con el equipo estadounidense —a pesar de todo lo que tiene en juego— constituye un testimonio de la creciente importancia que ha adquirido este torneo. El as de los Tigers se convertirá en agente libre al finalizar la presente temporada y podría estar en posición de firmar uno de los contratos más lucrativos en la historia de las Grandes Ligas. Su equipo aspira a ganar una Serie Mundial tras un decepcionante final de la temporada 2025. Ha ganado el premio Cy Young como el mejor lanzador de la Liga Americana durante los últimos dos años y es, con gran diferencia, el favorito en las apuestas para conseguirlo por tercera vez.

Una lesión sufrida mientras lanza para la selección de Estados Unidos sería catastrófica tanto para la situación económica de Skubal como para las aspiraciones de los Tigers de ganar la Serie Mundial. Pero, el sábado, Skubal descubrió lo que tantos otros jugadores de otras naciones ya habían aprendido: simplemente no existe nada como representar a tu país.

Las escenas vividas a lo largo del torneo han ilustrado con exactitud lo que esta competición significa para los jugadores de República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Japón, Taiwán y tantos otros lugares. Se han derramado lágrimas y se han desgastado las gargantas a fuerza de gritar. La pasión global por este torneo no hace más que crecer, y parece que las estrellas estadounidenses de élite de este deporte se han sumado a la causa con total entusiasmo.

Entonces, ¿por qué podría esto suponer un problema?

El momento en que se celebra el torneo implica que el Clásico Mundial de Béisbol (WBC, por sus siglas en inglés) coincidirá siempre con el periodo de preparación para la temporada venidera. Las reglas del torneo impiden a los lanzadores exigirse al máximo en su afán por conseguir la victoria. En su lugar, se ven limitados a un número determinado de entradas por partido, con el fin de evitar lesiones que pudieran perjudicar a sus equipos profesionales.

Esto genera una dinámica frustrante, a medio camino entre la participación plena y la contención. Resulta difícil imaginar que la Copa Mundial de la FIFA se disputara en un contexto en el que algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial solo pudieran jugar 30 minutos por encuentro. Y para competidores como Skubal, resulta evidente el deseo de afrontar un partido del WBC con la misma intensidad que si se tratara de un encuentro de playoffs.

Ahora que estrellas como Skubal se enfrentan a la realidad de que podrían estar dispuestos a arriesgar cientos de millones de dólares con tal de competir por su país, la Major League Baseball (MLB) podría verse en la necesidad de replantearse la forma en que se programa y se disputa el WBC. Ubicarlo durante los entrenamientos de primavera siempre pareció una solución práctica; sin embargo, ¿acaso los mejores jugadores de este deporte no merecen entregarse por completo en una competición destinada a brindar gloria y orgullo a sus naciones de origen?

Algunos han sugerido trasladar este torneo de dos semanas de duración a pleno verano, para que ocupe el espacio que actualmente corresponde a la pausa del Juego de Estrellas. Otros han propuesto dividir su estructura: celebrar la fase de grupos durante los entrenamientos de primavera y reservar las rondas eliminatorias para una fecha posterior, ya entrado el verano.

Sea como fuere, el torneo ya no puede ser desestimado como una mera exhibición diseñada para promocionar el deporte en el extranjero. Si bien el Clásico Mundial de Béisbol (WBC) fue concebido inicialmente como una forma de difundir el deporte más allá de sus fronteras, no nos equivoquemos: las otras naciones no acuden al WBC simplemente para participar en exhibiciones. La pasión que se manifiesta deja claro que juegan para ganar y que afrontan estos partidos con un fervor que rivaliza —y tal vez incluso supera— al de un partido de postemporada, e incluso al de un encuentro de la Serie Mundial.

Esa intensidad constituye un desafío directo para los estadounidenses. Es como si el resto del mundo del béisbol les estuviera preguntando: “Nosotros vamos con todo. ¿Y ustedes?”.

Quizás la difícil decisión de Skubal —quien finalmente optó por ceñirse al plan y abandonará la selección de EE.UU. para regresar a Detroit tras el partido de este lunes contra México— sea una señal de que los jugadores estadounidenses están, por fin, listos para poner todas sus fichas sobre la mesa. Y, ante la inminencia de las negociaciones laborales entre la MLB y la MLBPA tras la temporada de 2026, pueden apostar a que algunos de los jugadores más destacados del WBC exigirán a la Major League Baseball que les facilite la tarea de entregar hasta la última gota de energía a este torneo en pleno auge.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.