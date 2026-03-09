Equipo antiterrorista del FBI investiga artefacto explosivo lanzado cerca de la residencia de Zohran Mamdani

Por Karina Tsui, CNN

Un hombre lanzó el sábado un dispositivo explosivo improvisado en medio de protestas enfrentadas afuera de la residencia del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, lo que provocó una investigación por parte de las autoridades federales contra el terrorismo y el descubrimiento de un dispositivo adicional en un automóvil cercano al día siguiente.

Aunque el artefacto lanzado el sábado no explotó, la Policía afirmó que podía causar “lesiones graves o la muerte”. Fuentes policiales informaron a CNN que los dos hombres arrestados en relación con el artefacto admitieron estar inspirados por ISIS.

La violencia estalló durante una protesta contra el Islam organizada por un provocador de derecha que fue eclipsada por una multitud de más de 100 contramanifestantes, dijeron las autoridades.

El enfrentamiento del sábado tuvo lugar durante el Ramadán, el mes sagrado islámico. Mamdani, el primer alcalde musulmán de la ciudad, y su esposa, Rama Duwaji, no se encontraban en la Mansión Gracie en ese momento, según informó a CNN una fuente familiarizada con la situación.

Esto es lo que sabemos:

Una protesta contra el Islam organizada por el influencer de derecha Jake Lang atrajo a unos 20 participantes, mientras que una contraprotesta llamada “Expulsen a los nazis de Nueva York” alcanzó un máximo de unas 125 personas, dijo la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

La tensión entre ambos grupos, que se encontraban separados en zonas de protesta designadas, se intensificó poco antes del mediodía. Alrededor de las 12:15 p.m., un manifestante asociado con el grupo de Lang roció con gas pimienta a los contramanifestantes, según Tisch.

Veinte minutos después, un contramanifestante “lanzó un dispositivo encendido hacia el área de protesta”, que aterrizó en un cruce de peatones, dijo Tisch.

El video muestra el momento en que el dispositivo fue arrojado, mientras los manifestantes y la Policía luchaban por alejarse del lugar donde cayó.

“Los testigos informaron haber visto llamas y humo mientras viajaba por el aire antes de chocar contra una barrera y extinguirse a unos metros de los agentes de policía”, dijo el comisionado.

El hombre entonces le quitó un segundo dispositivo a otro hombre antes de encenderlo y echar a correr, dijo Tisch. Dejó caer el segundo dispositivo en la calle, donde pareció emitir humo, pero tampoco explotó.

Los agentes aseguraron la zona y detuvieron a ambos hombres, uno de 18 y otro de 19 años. Las autoridades aún no han presentado cargos.

La Policía informó al New York Times que los dos adolescentes son de Pensilvania. CNN se ha puesto en contacto con el Departamento de Policía de Nueva York para obtener más información.

El manifestante anti-Islam acusado de usar gas pimienta también fue arrestado, junto con otros tres por presunta conducta desordenada y obstrucción del tráfico, dijo Tisch.

Un análisis preliminar del escuadrón antibombas del Departamento de Policía de Nueva York determinó que ambos dispositivos recuperados el sábado eran levemente más pequeños que un balón de fútbol y parecían ser frascos envueltos en cinta negra que contenían pernos, tornillos y una mecha de aficionado, dijo Tisch.

El dispositivo arrojado al cruce de peatones parece haber sido fabricado con TATP, un explosivo extraordinariamente poderoso e inestable que es fácil de obtener, dijeron a CNN varios funcionarios policiales, citando resultados de inspecciones preliminares.

“No es un dispositivo falso ni una bomba de humo”, dijo Tisch en una publicación en X. El análisis del segundo dispositivo recuperado en el lugar está en curso.

El Departamento de Policía de Nueva York dijo el domingo que estaba investigando un dispositivo sospechoso en un vehículo a unas cuadras al sur de Gracie Mansion “en relación con” el incidente del sábado.

El área fue bloqueada y se realizaron “evacuaciones limitadas” de edificios mientras el escuadrón antibombas verificaba y retiraba el dispositivo para realizar más pruebas, dijo la Policía.

Un Honda Civic fue retirado en una plataforma de camión alrededor de las 7:00 p.m. del domingo y las calles fueron reabiertas, informó The Associated Press.

Mamdani calificó la protesta antiislámica del sábado como “arraigada en la intolerancia y el racismo”, pero dijo que lo que siguió fue “aún más perturbador”.

“La violencia en una protesta nunca es aceptable. Intentar usar un artefacto explosivo y herir a otros no solo es criminal, sino reprensible y la antítesis de quienes somos”, declaró el alcalde.

Mamdani y Tisch tienen previsto ofrecer una conferencia de prensa en Gracie Mansion el lunes por la mañana.

Los dos hombres arrestados en relación con los dispositivos explosivos permanecen bajo custodia, dijo el FBI el domingo por la noche, señalando que su Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de Nueva York está investigando junto con el Departamento de Policía de Nueva York y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.

Los dispositivos están siendo investigados como un posible acto de terrorismo, dijeron a CNN varios funcionarios policiales familiarizados con el asunto.

Una gran presencia policial fue vista alrededor de la casa de uno de los adolescentes arrestados en el condado de Bucks, Pensilvania, el domingo, según KYW, afiliada de CNN.

“Este es el FBI, salgan todos”, se escuchó decir a las autoridades por un megáfono, lo que llevó a tres personas a salir de la residencia, informó el medio.

El FBI le dijo a KYW que estaba llevando a cabo “una actividad policial autorizada por el tribunal” en el área, pero no proporcionó detalles.

El Departamento de Policía del Municipio de Newtown dijo que estaba ayudando al FBI con una investigación el domingo por la tarde y que los residentes podrían ver una gran presencia policial, según el medio.

CNN se ha puesto en contacto con el FBI y la policía de Newtown Township para obtener información.

Con información de John Miller, Emma Tucker, Gloria Pazmino, Chris Boyette y Cindy Von Quednow, de CNN.