La sombría elección que enfrenta la administración Trump: ¿colapso económico o naval?

La administración Trump está actualmente atrapada entre el espectro de una recesión económica mundial y una catástrofe naval.

A medida que se intensifica el conflicto con Irán, las arterias energéticas del mundo se contraen hasta un punto de “no linealidad”, donde cada día que el Estrecho de Ormuz permanece cerrado no sólo duplica el dolor económico, sino que lo multiplica exponencialmente.

Así pues, la administración Trump trabaja para resolver la crisis petrolera en varios frentes: se esfuerza por organizar una compleja operación militar para reanudar el flujo de petroleros por el estrecho, a la vez que determina maneras de reducir los precios mediante medidas en los mercados.

También lanzó una campaña de relaciones públicas para asegurar al público que cualquier problema en el surtidor probablemente será a corto plazo.

Sin embargo, dentro del Pentágono y el Ala Oeste, las cuentas se están volviendo sombrías.

El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, ha superado los US$ 100 por barril. La falta de petróleo en el mercado global ha ralentizado la producción al mínimo y se acerca rápidamente al punto crítico en el que los principales productores la cerrarán por completo debido a las limitaciones de almacenamiento.

Kuwait, Iraq y los Emiratos Árabes Unidos están cerrando pozos a medida que los tanques de almacenamiento se desbordan. Una vez que estos pozos se apagan, no se pueden simplemente reactivar, lo que crea un cráter inminente en el suministro que tendría un efecto dominó en la economía mundial.

“Este tipo de condiciones de mercado, si persisten o empeoran, obligarán a reconsiderar la escala y el alcance de esta operación”, declaró a CNN un exalto funcionario de la administración. “Existe una necesidad urgente de una solución a corto plazo, y la Casa Blanca es consciente de ello”.

La única solución inmediata a esta crisis en espiral, según ejecutivos petroleros, analistas de mercado y diplomáticos, es una operación de escolta de la Marina de Estados Unidos, algo que Trump prometió la semana pasada que estaría dispuesto a ordenar para proteger los activos de transporte marítimo en breve.

“Este es un asunto que los militares están estudiando muy de cerca y discutiendo constantemente”, declaró a CNN un alto funcionario de la administración. “Se ha avanzado mucho en la elaboración de un plan que pueda lograr exactamente lo que el presidente ha sugerido”.

Las deliberaciones internas sobre el momento y las condiciones de una operación naval estadounidense han sido un foco central dentro de la administración durante la última semana, según varias personas informadas sobre la planificación que hablaron con CNN.

Dentro de la administración, las intensas deliberaciones internas sobre la operación se han centrado en analizar el riesgo de enviar activos navales estadounidenses a una zona de conflicto activo.

Sin embargo, una fuente describió el estado actual del estrecho como el “Valle de la Muerte”.

Mientras el grupo de ataque del portaaviones USS Abraham Lincoln se mantiene listo, la realidad táctica en el mar es peligrosa. Irán ha bifurcado la línea entre su Armada tradicional y la más agresiva Guardia Revolucionaria.

Este último tiene la capacidad de desplegar una flotilla de naves minadoras dispersas, barcos suicidas cargados de explosivos y baterías de misiles basados ​​en la costa.

“La presión del petróleo alcanzará su punto máximo antes de que podamos retirar las capacidades que queremos transferir”, señaló una fuente. “Los plazos no coinciden”.

Los buques estadounidenses están evitando los cuellos de botella más peligrosos del estrecho, a la vez que siguen apoyando las operaciones estadounidenses en Irán.

Asumir la misión de escolta requeriría poner en peligro a los navíos de guerra con el único fin de proteger a los buques petroleros, sin ninguna ventaja estratégica evidente para la guerra en sí.

El plan operativo a largo plazo implica que los destructores estadounidenses se posicionen para proteger a los petroleros de las amenazas iraníes, y que los Buques de Combate Litoral (LCS) les brinden apoyo.

Sin embargo, la inteligencia sugiere que Irán está jugando un juego psicológico. Es improbable que ataque a los buques que entran en el Golfo; en cambio, se espera que lo haga al salir, cuando estén completamente cargados.

La jerarquía del “valor impactante” es particularmente escalofriante. Los analistas creen que Irán priorizará primero los buques cisterna de gas natural licuado (GNL) —buques que podrían “explotar como la bomba de Beirut”—, seguidos de los petroleros para maximizar el caos ambiental y económico.

Ali Larijani, jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, subrayó la postura de su país -y los riesgos que conlleva- en una publicación en las redes sociales el lunes.

“Es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el Estrecho de Ormuz en medio de los fuegos de la guerra encendida por Estados Unidos e Israel en la región”, comentó Larijani en X en respuesta a una publicación que destacaba los comentarios del presidente francés Emmanuel Macron sobre la planificación de una misión de escolta defensiva para restablecer el transporte marítimo en esa vía.

Uno de los principales indicadores de que las operaciones de escolta de la Armada han progresado desde la etapa de planificación hacia el lanzamiento inminente es si de repente Estados Unidos y los estados del CCG comienzan a atacar objetivos alrededor del estrecho, señaló a CNN una persona con conocimiento de la planificación.

Es probable que Estados Unidos haya entregado información a sus socios del Golfo sobre esta lista de objetivos, con bases navales iraníes cercanas a las suyas. Los ataques contra estos objetivos probablemente marcarán un claro precedente de las operaciones de escolta.

Mientras el ejército estadounidense aún trabaja en la planificación y las consideraciones logísticas con la vista puesta en cuándo se erosionarán aún más las posiciones defensivas iraníes, la administración está buscando palancas secundarias para estabilizar el mercado.

Mientras tanto, los funcionarios de la administración Trump han enfatizado una visión a largo plazo de que la actual perturbación del mercado representa un dolor de corto plazo que se aliviará y, en el proceso, creará una realidad mucho más estable para los suministros energéticos globales.

“Tenemos un período temporal de precios elevados de la energía, pero no durará mucho”, declaró el domingo el secretario de Energía, Chris Wright, en una aparición en CBS Face the Nation. “En el peor de los casos, esto durará semanas, no meses. Y esto nos llevará a una situación mucho mejor”.

La secretaria general de la Casa Blanca, Susie Wiles, y Wright han hablado con ejecutivos petroleros sobre formas de frenar los precios de la energía y se ha encomendado a las agencias federales la tarea de encontrar soluciones a corto plazo para cualquier aumento de precios.

Hasta el momento, funcionarios de la administración Trump han declarado que la Casa Blanca no busca recurrir a la Reserva Estratégica de Petróleo, la mayor de emergencia de crudo del mundo.

Por su parte, el Grupo de los Siete países desarrollados debatió el lunes la posible liberación de reservas estratégicas de petróleo después de que los precios superaran los US$ 100 por barril, a medida que el impacto de la guerra con Irán continúa agravándose. Sin embargo, optaron por no liberar el petróleo por el momento.

La Corporación Financiera para el Desarrollo ha presentado un programa de reaseguro de US$ 20.000 millones para alentar a los armadores cautelosos a reanudar el tránsito.

En una medida pragmática, aunque políticamente sensible, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha señalado su voluntad de “eliminar sanciones” a cientos de millones de barriles de petróleo ruso actualmente varados en el mar para inyectar liquidez inmediata.

La administración también ha señalado el aumento de la producción en Venezuela, luego de la transición de poder respaldada por Estados Unidos en Caracas a principios de este año.

Para Trump, la crisis no es solo una cuestión de geopolítica, sino de supervivencia política interna.

Con las elecciones de mitad de mandato acercándose en noviembre, el aumento de los precios de la gasolina representa una amenaza políticamente perjudicial que ninguna retórica diplomática puede ocultar.

Si bien la administración ha descartado los planes de negociar futuros de petróleo y actualmente mantiene bajo control las reservas, el consenso entre los titanes de la industria como el Instituto Americano del Petróleo es singular: la única salida es seguir adelante.

“El verdadero enfoque debe estar en despejar el estrecho”, declaró a CNN un ejecutivo de la industria petrolera. Hasta que la Armada de EE. UU. pueda garantizar que los petroleros no se conviertan en piras flotantes, la economía mundial seguirá secuestrada por una franja de agua de 34 kilómetros de ancho.

