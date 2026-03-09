Por qué Trump no puede explicar el inicio —ni el final— de la guerra con Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump se ha pasado la vida intentando salir de apuros. Pero en la guerra con Irán, su fiel técnica de sembrar confusión para posponer los ajustes de cuentas está empezando a fallar.

Diez días después, Trump aún no ha encontrado una justificación sólida para declarar la guerra. Ahora, insinúa que la paz podría estar cerca, aunque él y sus principales asesores advierten simultáneamente que los combates podrían intensificarse y prolongarse.

La desconexión en el mensaje va más allá de la retórica de Trump de inundar la zona y su extraña tendencia a comentar sobre sus propias acciones. Refleja la rápida escalada de las presiones políticas y militares que pesan sobre un presidente que apostó su legado en una guerra que ha generado una crisis energética y geopolítica global.

La caída de los mercados bursátiles y el alza de los precios del petróleo han aumentado la posibilidad de que un conflicto prolongado pueda destrozar la economía mundial. Días de ataques iraníes con drones y misiles en represalia contra los países del Golfo avivaron el temor a una conflagración más amplia.

El reloj político ahora corre más rápido dentro de Estados Unidos, donde Trump y sus aliados temen que las repercusiones empeoren la miseria del costo de vida que amenaza las perspectivas de las elecciones de mitad de período del Partido Republicano.

Cada día que pasa, los objetivos bélicos de Trump —por impenetrables que sean— parecen cada vez más incompatibles con su estatura política, mientras las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses nunca quisieron volver a ir a la guerra.

Así que Trump hizo otro intento el lunes de explicar a los estadounidenses por qué sus tropas están en guerra en Medio Oriente.

En una conferencia de prensa en Florida, argumentó, sin pruebas, que si no hubiera lanzado el ataque contra Irán, la República Islámica se habría apoderado de toda la región.

No cabe duda de que Irán, si estuviera armado con misiles balísticos y un arma nuclear, representaría una amenaza existencial para Israel y el resto del mundo. Pero Trump no ha presentado ninguna prueba que demuestre que estuviera cerca de ese punto.

De hecho, muchos analistas creen que una de las razones del estallido de la guerra fue que Irán se encontraba en su punto más débil en los casi 50 años de historia de la República Islámica. Israel ya había asediado duramente a sus aliados regionales, Hamas y Hezbollah, y las sanciones habían llevado su economía y sociedad al borde del colapso.

Trump también pareció comprender que la paciencia de los estadounidenses es limitada. Insistió: “Nos adelantamos mucho a nuestros plazos” y presentó la guerra como una victoria económica.

“Estamos poniendo fin a esta amenaza de una vez por todas. Y el resultado será una bajada de los precios del petróleo, del petróleo y del gas para las familias estadounidenses”, insistió Trump. “Esto fue solo una incursión en algo que debía hacerse. Estamos muy cerca de terminar con eso también”.

Pero también habló repetidamente de la guerra en pasado, como si deseara que ya hubiera terminado.

La niebla bélica retórica de Trump contrasta marcadamente con la metódica e implacable campaña aérea estadounidense e israelí que está infligiendo daños catastróficos a la maquinaria bélica de la República Islámica.

Estos son planes perfeccionados durante décadas. El liderazgo de Trump, en cambio, evoluciona constantemente.

Podría, en caso necesario, haber explicaciones racionales para el caos de los mensajes.

Tal vez Trump esté buscando confundir al enemigo antes de posibles escaladas futuras: CNN informó este lunes, por ejemplo, que la Casa Blanca estaba considerando una misión compleja y riesgosa para recuperar el uranio altamente enriquecido de Irán.

O sus insinuaciones sobre un inminente cese de las hostilidades podrían ser una estrategia astuta para mitigar la tensión política y económica.

El lunes por la tarde, declaró a un reportero de CBS News que la guerra estaba “prácticamente terminada”. En cuestión de minutos, los precios del petróleo bajaron y las bolsas redujeron sus pérdidas, lo que no parecía casualidad.

Pero a medida que el conflicto avanza hacia su segunda semana, la pregunta clave no es necesariamente si Trump quiere poner fin a la guerra, sino si puede hacerlo.

En primer lugar, Estados Unidos debe evaluar si sus avances operativos han reducido suficientemente la capacidad de Irán para amenazar a sus vecinos y aliados en Europa y, eventualmente, al territorio continental de Estados Unidos.

Hasta el momento no existen informes independientes sobre daños en combate. Pero Trump podría argumentar que el ataque degradó los programas de misiles, nucleares y drones de Irán, así como la infraestructura militar de su brutal régimen.

Esto por sí solo aleja una amenaza existencial contra Israel y podría hacer del mundo un lugar más seguro. Además, una incursión exitosa de las fuerzas especiales estadounidenses para extraer el uranio enriquecido de Irán retrasaría durante muchos años cualquier intento de reconstruir su programa nuclear.

Pero hay preguntas más fundamentales sobre el final de la guerra que enfrenta Trump.

En resumen: ¿Se trataba de una guerra para acabar con el régimen de Irán o simplemente con su amenaza actual?

Trump ha insinuado a menudo lo primero.

El asesinato del líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, parecía un intento de cambio de régimen en acción.

Trump, mientras tanto, ha exigido varias veces la rendición total del gobierno de Irán.

También se postula para un papel improbable pero decisivo en la elección de un nuevo líder en Teherán.

Y ha reflexionado sobre la posibilidad de un escenario al estilo de Venezuela, donde podría gobernar Irán a distancia a través de un líder títere.

Tales posibilidades siempre parecieron altamente improbables y delataban una falta de comprensión de la dinámica de poder interna de una nación que podría estar oprimida pero que también presenta una fuerte veta nacionalista.

Desde cualquier punto de vista, la realidad política actual de Teherán dista mucho de los objetivos de Trump. Y el régimen islámico nunca ha tenido reparos en sacrificar a su propio pueblo, especialmente durante la guerra entre Irán e Iraq en la década de 1980.

Para el régimen, la supervivencia significa la victoria.

Nadie desde el exterior puede saber su verdadero estado después de días de bombardeos aéreos sobre instalaciones gubernamentales y grandes pérdidas de vidas.

Pero hasta ahora, la operación sólo ha tenido éxito en reemplazar a un anciano líder supremo —que ya estaba cerca de su descanso eterno y no tenía un plan de sucesión— por una versión más joven con el mismo apellido.

La elección de Mojtaba Jamenei para suceder a su padre mártir como líder supremo fue una señal de desafío por parte de la teocracia y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que gobiernan Irán con puño de hierro.

Sigue sin estar claro cómo Jamenei podrá consolidar el poder en circunstancias tan extremas. Su estado de salud tampoco está claro. Se cree que resultó herido en el ataque que mató a su padre, madre y otros familiares. Pero, en teoría, Jamenei podría gobernar durante años.

Por supuesto, la esperanza de vida de Jamenei puede medirse en horas, dadas las insinuaciones de Israel de que intentará matarlo. Pero su ascenso al poder fue un rechazo a las exigencias de Trump de elegir a los líderes de Irán o de que este produjera un nuevo gobernante que llegara a un acuerdo con él.

“Este no es un régimen de un solo asesinato”, declaró a Erin Burnett de CNN el lunes Karim Sadjadpour, experto en Irán del Fondo Carnegie para la Paz Internacional. “Es un régimen que está atrincherado ahora mismo. Creen que es matar o morir, y creo que encontrarán un sustituto”.

La historia demuestra que a menudo es imposible predecir con antelación cuándo se están gestando revoluciones. Por ejemplo, Estados Unidos se sorprendió con la caída de la Unión Soviética.

Pero no hay indicios aparentes de que el levantamiento de los iraníes contra sus regímenes corruptos y represivos, que Trump pretendía desencadenar, esté a punto de materializarse.

Quizás los ataques estadounidenses e israelíes contra la infraestructura económica y energética iraní podrían debilitar tanto los cimientos del régimen que una revuelta podría materializarse en los próximos meses y años, incluso si los clérigos se aferran por ahora.

Pero esto requiere que los civiles iraníes salgan a las calles contra las despiadadas fuerzas de seguridad, deseosos de venganza tras la embestida estadounidense. Hace tan solo unas semanas, miles de personas murieron en un levantamiento frustrado.

Parece igualmente probable que el resultado imprevisto de la guerra sea más represión que un florecimiento de la libertad.

Trump también se enfrenta a acuciantes dilemas estratégicos. ¿Utilizará la fuerza para intentar abrir el Estrecho de Ormuz, la vía petrolera vital del mundo, que Irán ha cerrado prácticamente?

¿Y la supervivencia del régimen conduciría a un estado de guerra latente casi permanente entre Estados Unidos, Israel e Irán, que requeriría escaladas regulares para impedir que la República Islámica reconstruya su amenaza?

Existe un precedente. Tras la Guerra del Golfo de 1990-91, pilotos estadounidenses pasaron años patrullando zonas de exclusión aérea en el sur del Iraq de Saddam Hussein. Sucesivas administraciones estadounidenses llevaron a cabo campañas antiterroristas en Iraq y Siria contra el ISIS.

Seth Jones, exasesor principal de Estados Unidos en la guerra de Afganistán, trazó una analogía con los años de operaciones de Israel contra Hamas en Gaza y Hezbollah en el Líbano. “Simplemente no creo que estemos cerca de terminar con esto”, declaró a Burnett de CNN.

Quizás esto explique el motivo del confuso mensaje de guerra de Trump.

El presidente podría querer que esto acabe, pero probablemente sabe que no es así.

