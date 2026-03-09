UFC confirmó la cartelera para el evento en la Casa Blanca, con Ilia Topuria vs. Justin Gaethje como plato fuerte

Por Edgar Aviles, CNN en Español

La espera se terminó. Por fin se reveló la tan esperada cartelera del UFC Freedom 250 , una velada especial que la compañía de artes marciales mixtas de Dana White realizará en la mismísima Casa Blanca, con motivo de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia estadounidense (de allí el nombre del evento, Freedom 250).

El presidente del UFC, Dana White, anunció que la cartelera especial solo tendrá seis combates, menos de la mitad de lo que suele tener una velada de la compañía. En este caso, no habrá eventos preliminares y solo se dará paso a la función estelar, que incluirá dos peleas de campeonato.

La cartelera está formada en su mayoría por peleadores estadounidenses y brasileños. Entre ellos estará el peleador brasileño radicado en México Diego Lopes, quien ha sido una sensación en la promotora desde su debut en 2023, con varias peleas por el título contra Alexander Volkanovski.

También dirá presente una leyenda de las artes marciales mixtas como lo es Michael Chandler, quien enfrentará a Mauricio Ruffy. Además, se dará el regreso de un consentido de la promotora: Sean O’Malley, un excampeón de peso gallo que ostenta el récord de bonos recibidos por su desempeño en el octágono, con nueve. “Suga” peleará contra Aiemann Zahabi en el tercer combate.

El brasileño Alex Pereira será una de las estrellas de la noche. Enfrentará a Ciryl Gane por el campeonato interino de peso pesado, que quedó en el aire después de la fallida pelea de Gane ante el campeón Tom Aspinall en 2025. Pereira era hasta hace unos días el campeón del peso semipesado, pero dejó vacante ese título para buscar ser el rey interino de los pesados.

Más tarde, en el último turno, en la pelea estelar, Ilia Topuria buscará defender su título de peso ligero ante el estadounidense Justin Gaethje, quien se ganó el rótulo de campeón interino en enero en un buen combate ante Paddy Pimblett. De esta manera, el cara a cara será para unificar el reinado de la división. Topuria llegará a esa noche con una marca inmaculada de 17 triunfos en igual cantidad de presentaciones.

UFC anunció la cartelera completa este fin de semana, más de tres meses antes del gran evento, que llegará el domingo 14 de junio, unos 20 días antes del Día de la Independencia de Estados Unidos, que se celebra cada 4 de julio. El evento se realizará en el Jardín Sur (South Lawn) de la Casa Blanca y se podrá ver, salvo cambios, solo a través de Paramount+, plataforma que tiene todos los derechos del UFC.

Ilia Topuria vs. Justin Gaethje – por el título del peso ligero

Alex Pereira vs. Ciryl Gane – por el título interino del peso pesado

Sean O’Malley vs. Aiemann Zahabi – peso gallo

Mauricio Ruffy vs. Michael Chandler – peso ligero

Bo Nickal vs. Kyle Daukaus – peso mediano

Diego Lopes vs. Steve Garcia – peso pluma

