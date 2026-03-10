Alguna vez considerado “el asteroide de mayor riesgo”, la trayectoria del asteroide 2024 YR4 ya está más clara

Por Ashley Strickland

La posibilidad de que una enorme roca espacial —antes considerada “el asteroide de mayor riesgo jamás observado”— pueda impactar la Luna ya parece estar descartada.

Descubierto a finales de diciembre de 2024, el asteroide 2024 YR4 al principio pareció una amenaza seria para la Tierra, con científicos que estimaban hasta un 3,1 % de probabilidades de que impacte nuestro planeta el 22 de diciembre de 2032. Una serie de observaciones de telescopios tanto terrestres como espaciales ayudó rápidamente a descartar esa posibilidad, pero para junio de 2025 surgió una nueva inquietud: una probabilidad del 4,3% de que YR4 impactara la luna.

Aunque la Tierra no enfrentaría ningún peligro físico significativo si el asteroide del tamaño de un edificio golpeara la luna, los investigadores sugirieron que cualquier astronauta o infraestructura en la superficie lunar en ese momento podría estar en riesgo, así como los satélites de los que dependemos para mantener funcionando aspectos vitales de la vida, como la navegación y las comunicaciones.

Los astrónomos no esperaban tener la oportunidad de evaluar mejor el riesgo de un impacto lunar de YR4 hasta que el asteroide regresara al campo de visión desde la perspectiva de la Tierra en 2028. Sin embargo, el Dr. Andy Rivkin, astrónomo planetario del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Maryland, y Julien de Wit, profesor asociado de ciencia planetaria en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, vieron una oportunidad para atisbarlo antes.

Rivkin y De Wit solicitaron y recibieron la aprobación para utilizar el Telescopio Espacial James Webb, o JWST, el único observatorio con la posibilidad de detectar el asteroide antes de 2028.

Sus observaciones, tomadas el 18 y 26 de febrero, mejoraron la certeza sobre la futura posición del asteroide. En lugar de chocar contra la luna, YR4 la pasará a una distancia relativamente cercana de 22.900 kilómetros, descartando por poco un impacto lunar único en la vida que la humanidad habría presenciado.

Las observaciones de Rivkin y De Wit con el Webb estuvieron entre las más tenues jamás realizadas de un asteroide, según la NASA y la Agencia Espacial Europea, y las detecciones no fueron fáciles de obtener debido a la ventana de tiempo limitada para registrarlas.

En su condición de poderoso telescopio espacial, el Webb es quizás una elección natural para ayudar en la búsqueda de un asteroide potencialmente peligroso que podría impactar la Tierra o la luna. Pero YR4 presentó un reto.

Los investigadores tuvieron que desarrollar nuevas técnicas para utilizar los instrumentos del Webb y detectar el asteroide como una mota casi invisible en la inmensidad del espacio, y sus innovaciones podrían ayudar en futuras iniciativas si aparece otra amenaza similar.

Los científicos han utilizado el Webb para observar una multitud de maravillas celestes —muchas de ellas a gran escala— desde que se publicaron las primeras imágenes del telescopio en el verano de 2022. Galaxias extensas y estructuras cósmicas que se expanden por años luz han sido a menudo el foco de la mirada infrarroja del observatorio, pero también lo han sido los objetos lejanos y tenues.

Un equipo liderado por De Wit demostró en diciembre de 2024 que el Webb es capaz de detectar 138 nuevos asteroides que van desde el tamaño de un autobús hasta el de un estadio en el cinturón de asteroides principal localizado entre las órbitas de Marte y Júpiter y que no eran observables con telescopios terrestres. El hallazgo demostró que el Webb puede estudiar objetos extremadamente tenues en el sistema solar, dijo De Wit.

Cuando llegó el momento de enfocarse en YR4, De Wit y Rivkin aprovecharon la capacidad del Webb como herramienta de defensa planetaria, aunque el desafío era mayor.

YR4 mide unos 60 metros de diámetro y en febrero estaba a millones de kilómetros de la órbita del Webb, lo que para De Wit y Rivkin era como buscar una partícula de polvo contra un fondo de estrellas titilantes.

Observaciones previas de Webb sobre YR4 ayudaron a determinar el tamaño de la roca espacial en la primavera de 2025. Sin embargo, el asteroide apareció aún más tenue a través de los instrumentos del telescopio el mes pasado, reflejando tanta luz como lo haría una almendra a la distancia de la luna, según De Wit y Rivkin en un comunicado de la NASA.

La sensibilidad y estabilidad de Webb, así como su capacidad para rastrear con precisión objetivos en movimiento, lo convierten en una herramienta excelente para realizar observaciones de varias horas de YR4, señalaron.

Registrar imágenes del tenue asteroide contra estrellas brillantes requirió un enfoque novedoso para usar la Cámara de Infrarrojo Cercano del telescopio, que normalmente se utiliza para estudiar galaxias o exoplanetas extremadamente distantes que parecen estar fijos, en lugar de en movimiento. YR4, en cambio, se mueve mucho más rápido en comparación con las estrellas distantes.

El equipo de Rivkin y De Wit sabía que solo tenía un par de ventanas de cinco horas para asegurarse las observaciones en febrero, debido a las escasas posibilidades de que YR4 apareciera lo suficientemente brillante como para ser detectable, así como a las restricciones sobre la dirección a la que Webb podía mirar sin interferencia de la luz solar.

El Dr. Artem Burdanov, miembro del equipo y científico investigador en el departamento de Ciencias de la Tierra, Atmosféricas y Planetarias del MIT, identificó las dos breves ventanas de observación con mejores posibilidades de ver YR4 con Webb, señaló Rivkin.

Las técnicas empleadas durante las observaciones fueron una mezcla de ideas que el equipo desarrolló con anticipación, así como otras que no pudieron probarse hasta que los datos llegaban durante las observaciones, lo que requirió que los astrónomos se adaptaran rápidamente en el momento, dijo Rivkin.

“Para observar el asteroide, diseñamos una estrategia de observación que permitió a JWST rastrear un objetivo de movimiento rápido mientras preservaba una astrometría extremadamente precisa, es decir, mediciones de la posición del objeto en relación con las estrellas de fondo”, dijo De Wit.

Exposiciones cuidadosamente temporizadas permitieron al equipo detectar el asteroide, que era 4.000 millones de veces más tenue de lo que el ojo humano puede ver y entre 20 y 30 veces más tenue que los asteroides más pequeños detectables con otros observatorios, dijo De Wit. El tiempo también significaba que la posición precisamente conocida de las estrellas visibles detrás de YR4 actuaba como una referencia, lo que permitía a los astrónomos rastrear la posición del asteroide con extrema precisión.

Se realizaron tres análisis independientes de las observaciones por diferentes miembros del equipo y, a pesar de los enfoques variados, todos coincidieron muy bien, dijo Rivkin.

“En efecto, adaptamos un instrumento optimizado para imágenes cosmológicas profundas en un rastreador de precisión para un asteroide en rápido movimiento, que es bastante diferente de su uso habitual”, explicó De Wit.

Próximamente estará disponible un artículo detallando las observaciones y técnicas, añadió.

Los nuevos resultados de Webb son emocionantes, dijo el Dr. Paul Wiegert, profesor de astronomía y física en la Western University en Londres, Ontario, y autor principal de un artículo que analiza el posible impacto lunar. Él no participó en las observaciones.

“Aunque estoy un poco decepcionado de no estudiar un gran impacto de asteroide en la luna, lo que habría sido nuestra primera mirada a este tipo de evento dramático, es increíble lo que la ciencia y el conocimiento técnico pueden hacer para ayudarnos a navegar el futuro”, escribió Wiegert en un correo electrónico.

Las observaciones del equipo de que el asteroide pasará a unos 22.900 kilómetros de la luna, con un margen de error de más o menos 800 kilómetros, puede que no parezcan una gran distancia, hablando astronómicamente. Sin embargo, uno de los factores clave al evaluar la trayectoria futura de un asteroide es reducir las incógnitas de su órbita, dijo De Wit.

Las observaciones mejoran la precisión en la comprensión de la posición de un asteroide y reducen las incertidumbres, según la NASA, y los investigadores están seguros de que se puede descartar un impacto lunar.

“Cada vez que observamos un asteroide, reducimos el rango de trayectorias posibles”, dijo De Wit. “En este caso, las observaciones del JWST proporcionaron tanto mediciones de posición muy precisas como también extendieron significativamente el periodo de tiempo durante el cual se ha observado el asteroide”.

La distancia absoluta a la que YR4 pasará de la luna es pequeña en comparación con las distancias habituales de paso, pero es bastante grande en comparación con el tamaño de la propia luna, dijo Rivkin.

“Si bien los cálculos de la distancia del acercamiento pueden cambiar un poco más cerca (¡o más lejos!) cuando YR4 sea observado nuevamente, esperamos que esos cambios sean mínimos, dentro del margen de error actual, y que no incluyan como posibilidad un impacto lunar”, escribió Rivkin en un correo electrónico.

Varios nuevos observatorios espaciales, incluidos el Near-Earth Object Surveyor y el telescopio espacial Nancy Grace Roman, están en desarrollo en la NASA, junto con el concepto del Habitable World Observatory. Dichos observatorios podrían usarse para detectar asteroides o refinar sus órbitas. Pero definir el tamaño y la órbita de YR4 también ha demostrado el papel que el Webb puede desempeñar en la protección del planeta contra posibles rocas espaciales errantes.

“Cuando los recursos de defensa planetaria de la NASA descubran otro objeto potencialmente peligroso de interés, podremos hacer estas mediciones en la práctica, no solo en teoría, y habremos adquirido experiencia importante en el diseño y análisis de esas mediciones”, señalaron Rivkin y De Wit.

