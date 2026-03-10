Cómo los agentes de ICE y otras agencias federales violan las normas cuando usan armas menos letales contra manifestantes

Por Bob Ortega, Majlie de Puy Kamp y Thomas Bordeaux, CNN

Leigh Kunkel nunca vio al agente federal apuntándole una pistola de bolas de pimienta a la cara desde unos seis metros de distancia.

Kunkel, un periodista independiente que participaba en una protesta frente a un centro de detención de inmigrantes en Chicago el 26 de septiembre, estaba agachado detrás de una camioneta cuando un funcionario federal le apuntó desde una posición segura detrás de una cerca de alambre.

Disparó varias veces contra Kunkel, como muestra el video. Su nariz explotó en sangre y dolor.

“Tuve suerte de llevar el respirador. De no haberlo llevado, probablemente me habría roto la nariz”, dijo Kunkel. “Tuve muchísima suerte de que no me golpeara, ¿sabes?, cinco centímetros más arriba, y podría haber perdido un ojo”.

Disparar una pistola de bolas de pimienta a la cara de alguien viola numerosas normas policiales federales y locales; sin embargo, el incidente está lejos de ser una aberración para los agentes federales que se han enfrentado a los manifestantes que se manifiestan contra el esfuerzo de deportación masiva del presidente Donald Trump en ciudades como Minneapolis y Chicago.

Un análisis de CNN de más de dos docenas de videos de agentes federales usando armas menos letales, como aerosoles químicos, pistolas de bolas de pimienta y balas de goma, encontró que los funcionarios violaban rutinariamente las políticas de uso de la fuerza de las agencias del orden federales y locales.

Entre ellos se incluyen casos en los que agentes desplegaron armas químicas cerca de niños y numerosos incidentes en los que dispararon armas menos letales a la cabeza y el rostro de los manifestantes a corta distancia.

En la mayoría de estos casos, los funcionarios no tenían motivos evidentes para temer por su seguridad, un requisito clave para este tipo de uso de la fuerza.

“Han violado todos los protocolos sobre armas menos letales y control de multitudes”, señaló el excomisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Gil Kerlikowske, sobre estos agentes federales. “No anuncian la dispersión, sino que tiran a la gente al suelo… se supone que deben reducir la tensión, y no lo hacen”.

Las acciones de los agentes han tenido graves consecuencias para algunos manifestantes, que han perdido la vista, se han roto huesos y han sufrido graves complicaciones respiratorias y otras lesiones.

Los expertos declararon que la falta de políticas y capacitación específicas de las agencias federales para la policía urbana, combinada con el estímulo de los funcionarios de la administración Trump para que los agentes confronten agresivamente a los manifestantes, ha creado una situación perfecta para el uso indebido generalizado de armas menos letales.

Las acciones de los agentes de inmigración han dado lugar a numerosos desafíos legales, más recientemente en Minneapolis, donde la fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, anunció el 2 de marzo una investigación penal sobre 17 casos de “comportamiento potencialmente ilegal” por parte de agentes federales, incluido uno del 21 de enero en el que el entonces comandante general de CBP, Gregory Bovino, arrojó una bombona de gas hacia los manifestantes.

“Esto no es un caso aislado ni un caso único”, afirmó Michael Smith, expolicía y profesor de criminología y justicia penal en la Universidad de Texas en San Antonio.

Los numerosos incidentes grabados en video muestran que los agentes federales “tienen un entrenamiento deficiente, están mal supervisados ​​y su agencia y sus líderes les han transmitido el mensaje de que este tipo de acciones son aceptables”.

El DHS declaró en un comunicado que sus agentes están “altamente capacitados en tácticas de desescalada y reciben regularmente entrenamiento continuo en el uso de la fuerza”, y agregó que las armas menos letales se desplegaron en medio de un aumento de los ataques contra agentes de inmigración y una “campaña de violencia contra nuestras fuerzas del orden”.

“La Primera Enmienda protege la libertad de expresión y las reuniones pacíficas, no los disturbios. El DHS está tomando medidas apropiadas y constitucionales para defender el estado de derecho y proteger a nuestros agentes y al público de alborotadores peligrosos”, declaró la agencia. “Cualquiera que ponga la mano sobre nuestros funcionarios o intente obstruirlos comete un delito grave y un delito federal”.

Durante el último año, la administración Trump ha asignado a miles de agentes de inmigración una función desconocida: lidiar con multitudes de ciudadanos estadounidenses que protestan contra sus operaciones lejos de la frontera, en tensos entornos urbanos.

Los líderes federales dejaron claro que los agentes químicos son un componente clave de la respuesta del Gobierno.

En junio pasado, Bovino le trasladó a un grupo de agentes que Los Ángeles “es nuestra maldita ciudad” y, refiriéndose a las armas menos letales, indicó: “Vamos a considerar enviar camiones cargados de esa mierda aquí”.

Para analizar cómo los agentes utilizaron esas armas menos letales, CNN analizó dos métricas distintas: las políticas federales vigentes para los agentes en las calles y numerosas normas policiales locales para las armas.

Si bien algunas agencias federales tienen reglas específicas sobre armas menos letales (incluida la CBP, que prohíbe disparar intencionalmente balas de pimienta a la cabeza a menos que se justifique el uso de fuerza letal, entre otras restricciones), muchas, incluida la de Inmigración y Control de Aduanas, no instruyen a los agentes sobre su uso durante protestas o disturbios civiles.

ICE generalmente ordena a los agentes utilizar la fuerza “solo cuando no parezca existir una alternativa razonablemente efectiva, segura y factible”.

CNN también comparó los videos con las políticas de uso de la fuerza de siete departamentos de policía, incluidos cinco en ciudades donde ICE y CBP se han desplegado, así como un estudio de la Facultad de Derecho de Stanford que analiza las políticas de las 100 ciudades más grandes del país y las pautas de los líderes policiales nacionales y las organizaciones laborales, muchas de las cuales tienen reglas mucho más específicas sobre cómo usar las armas en una multitud.

En videos revisados ​​por CNN, agentes federales utilizan una variedad de aerosoles químicos, incluyendo oleorresina capsicum (OC) derivada de la pimienta de cayena y a menudo llamada gas pimienta, y clorobencilideno malononitrilo (CS), o gas lacrimógeno, diseñados para infligir graves molestias respiratorias y visuales para el control de multitudes.

La CBP y el ICE solo ofrecen reglas generales para el uso de aerosoles, aunque la CBP especifica que no se debe usar gas pimienta en niños pequeños, personas visiblemente embarazadas ni conductores de vehículos motorizados.

Sin embargo, muchos departamentos de policía tienen normas más estrictas, como el de Chicago, que indica a los oficiales que eviten usar gas pimienta en personas a menos de un metro y que no rocíen a quienes ya estén sujetos.

La Policía Metropolitana de Washington y otras agencias indican que no se deben usar agentes químicos en menores, personas mayores de 65 años ni para dispersar actividades protegidas por la Primera Enmienda.

CNN revisó 20 videos de agentes usando aerosoles químicos o arrojando botes de productos químicos, todos los cuales parecían violar las políticas de CBP y ICE o los estándares policiales locales.

“Estas armas producen daños significativos, especialmente cuando se usan de forma incorrecta o excesiva”, indicó Rohini Haar, asesora médica de Physicians for Human Rights, señalando que pueden causar lesiones graves y discapacidades permanentes.

Durante una protesta en Minneapolis el 21 de enero, un video muestra a un agente de la Patrulla Fronteriza rociando gas pimienta en la cara de un transeúnte.

Posteriormente, el agente roció en la cara a un hombre que se encontraba tendido en el suelo, a centímetros de distancia. Segundos después, otros funcionarios lanzaron al menos tres botes de gas lacrimógeno, oscureciendo toda la escena con una nube de sustancias químicas.

Ni el transeúnte ni el hombre en tierra, que ya estaba bajo el control de los uniformados, parecían oponer resistencia activa antes de ser rociados, lo cual violaría la política de la CBP.

De igual manera, las normas de la CBP permiten a los agentes usar armas químicas de saturación de área contra amenazas inminentes o resistencia activa. El video muestra a personas insultando y gritando, pero solo los agentes parecen usar la fuerza física.

En una respuesta escrita a CNN sobre el incidente, el DHS declaró: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza que se encontraban en la zona de Minneapolis-St. Paul como parte de una operación de control selectiva fueron acosados ​​y bloqueados repetidamente por multitudes hostiles… Para despejar la zona de forma segura, los agentes tuvieron que utilizar medidas de control de multitudes para dispersarlas”.

En un video del 26 de enero, mientras los funcionarios se alejaban de una redada en un restaurante de Phoenix, uno de ellos disparó una ráfaga de lo que parecía ser un aerosol químico desde la ventana de un camión contra las personas reunidas que filmaban en una acera.

El video no incluye ninguna indicación de advertencia verbal; ninguna provocación aparente; ni ninguna señal de que el funcionario que usó el aerosol enfrentara una amenaza inminente, ni de que el empleo de sustancias químicas fuera, como exigen las directrices de la CBP, “objetivamente razonable y necesario a la luz de la totalidad de las circunstancias”.

El DHS respondió a CNN que, “mientras los funcionarios abandonaban la escena después de ejecutar órdenes de registro penales federales, un alborotador arrojó un objeto a un vehículo policial federal, un delito federal grave”.

El 8 de noviembre, en el estacionamiento de un Sam’s Club en Cicero, Illinois, donde agentes federales realizaban redadas de inmigración, un video muestra a un conductor de una camioneta negra rociando sustancias químicas en la ventana abierta de un vehículo que transportaba a una familia, incluida una niña de un año.

Las sustancias fueron rociadas sin previo aviso ni provocación aparente. Tanto la CBP como el Departamento de Policía de Chicago prohíben el uso de dichas sustancias químicas sin previo aviso ni contra menores.

El padre de la niña, Rafael Veraza, declaró a la prensa que su pequeña hija “tenía dificultades para respirar” y estuvo hospitalizada brevemente tras ser afectada por el aerosol. Aseguró que no protestaba ni intentaba interferir con los agentes.

En una respuesta escrita a CNN, el DHS negó el relato de la familia, afirmando que “no hubo control de multitudes ni se usó gas pimienta en el estacionamiento de un Sam’s Club”.

Los videos también muestran a agentes federales utilizando una variedad de proyectiles de impacto menos letal, incluidos lanzadores de 40 mm que pueden disparar bolas de pimienta, balas de goma o gases lacrimógenos.

Las normas de la CBP establecen que las balas de pimienta y otros proyectiles no deben apuntarse a zonas vulnerables como la cabeza o la columna vertebral, a menos que se justifique el uso de fuerza letal.

Muchas policías locales tienen requisitos más estrictos, como la de Washington, donde se instruye a los agentes a no utilizar lanzadores de proyectiles, incluidas las balas de pimienta, a menos de dos metros de los objetivos.

CNN revisó 14 videos de personas alcanzadas por balas de goma, municiones CS o bolas de pimienta, muchas de las cuales fueron alcanzadas en áreas vulnerables y heridas, y a menudo en situaciones que violaron las reglas federales sobre cuándo usar fuerza menos letal.

Kunkel, la periodista independiente, había filmado varios incidentes anteriores en los que agentes dispararon bolas de pimienta contra una multitud de manifestantes en Chicago, antes de que la golpearan en la cabeza y la cara varias veces.

El tiroteo con bolas de pimienta parece violar varias políticas de CBP y ICE, particularmente la regla de CBP de que las bolas de pimienta solo deben apuntar a personas que muestren “resistencia agresiva” y no deben dirigirse a la cabeza a menos que se justifique el uso de fuerza letal.

Algunas agencias policiales prohíben directamente disparar contra individuos como Kunkel, incluido el Departamento de Policía de Chicago, que permite el uso de balas de pimienta solo para la “saturación del área” contra multitudes rebeldes, con la aprobación de un supervisor.

Desde el tiroteo, Kunkel afirma que ha sufrido hemorragias nasales espontáneas y migrañas que duran varios días.

En ese momento, el DHS emitió una declaración alegando que los funcionarios “muestran una increíble moderación al agotar todas las opciones antes de usar cualquier tipo de fuerza no letal” y que para los periodistas, “estar cerca de actividades ilegales en el campo conlleva riesgos, aunque nuestros oficiales toman todas las precauciones razonables para mitigar los peligros para quienes ejercen sus derechos protegidos de la Primera Enmienda”.

El 9 de enero, dos días después de la muerte de Renee Good en Minneapolis, Kaden Rummler, de 21 años, protestaba frente a un edificio federal de inmigración en Santa Ana, California, cuando funcionarios detuvieron a un hombre que sostenía un megáfono.

Mientras Rummler y otros manifestantes desarmados corrían hacia los agentes, uno de ellos disparó balas de goma a menos de tres metros de distancia, alcanzando a Rummler en el ojo derecho.

El disparo le fracturó el cráneo y lo dejó ciego permanente de ese ojo, declaró Rummler. Otro hombre recibió un impacto de bala en el cuello.

Las reglas de CBP establecen que disparar a una distancia tan corta constituye fuerza letal y solo está justificado cuando un agente está en “peligro inminente” de sufrir lesiones graves o la muerte.

“Fue completamente innecesario”, declaró Rummler. “Mido 1,55 m, peso 46 kg… un simple empujón habría bastado para hacerme retroceder”.

En una respuesta escrita a CNN, el DHS se refirió a Rummler como “un alborotador” y afirmó que los manifestantes participaron en “una campaña de violencia altamente coordinada” contra los agentes.

La noche del 19 de septiembre, en Chicago, el reverendo David Black, pastor presbiteriano, protestaba frente a unas instalaciones del ICE cuando, al levantar la vista, vio a tres agentes enmascarados en la azotea de un edificio.

“Sin previo aviso, sin órdenes ni solicitudes de dispersión, los agentes dispararon contra el reverendo Black, impactándolo con perdigones de gas pimienta en los brazos, la cara y el torso”, escribió posteriormente un juez de distrito de EE.UU. en Chicago que revisó el incidente.

Los agentes también dispararon balas de pimienta contra otros dos pastores y un periodista esa noche, escribió el juez en una orden preliminar que ordenaba al DHS, CBP e ICE cumplir con sus propias políticas sobre el uso de la fuerza.

El DHS declaró que los manifestantes estaban “obstaculizando las operaciones” y no cumplían las órdenes.

“Obstruir la aplicación de la ley pone en riesgo a los agentes, a los detenidos y al público”, agregó el departamento. “Si obstruyes la aplicación de la ley, puedes esperar recibir el uso de la fuerza”.

Black refutó esas afirmaciones y calificó el relato de “categóricamente falso”.

“No se debe disparar la bala de pimienta a nadie a menos que represente una amenaza inminente”, señaló Kerlikowske, excomisionado de la CBP, a CNN. “Se supone que se debe disparar contra la pared o el suelo. Simplemente están disparando a estas personas indiscriminadamente”.

La orden de Chicago siguió a otra temporal similar emitida en septiembre de 2025 por un juez federal de California que restringía el uso de la fuerza por parte de ICE y otros agentes federales contra manifestantes de Los Ángeles.

La orden de Los Ángeles fue confirmada en apelación. La de Chicago fue suspendida en noviembre.

El 23 de octubre, un agente de la Patrulla Fronteriza con un equipo táctico que acompañaba a Bovino disparó un proyectil químico de 40 mm directamente al rostro de un manifestante de Chicago que grababa con un teléfono celular.

El funcionario disparó desde menos de tres metros de distancia, aproximadamente un minuto después de que el video citado en la demanda de Chicago afirmara que Bovino le dijo a su equipo: “Si necesitan usar gas, usen gas, maldita sea”.

En una publicación en línea sobre el incidente, la agencia declaró: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza repitieron múltiples advertencias para que se mantuvieran en reserva y que se desplegarían agentes químicos si se ignoraban las advertencias. Se implementaron medidas antidisturbios, incluso por parte del jefe Bovino, y se realizaron arrestos”.

El DHS informó a CNN que, en respuesta a una carta de un miembro del Congreso sobre las acciones de Bovino ese día, “la CBP abrió una investigación interna para determinar la historia completa. Este es un procedimiento estándar y NO implica ninguna confirmación de irregularidades”.

En ese momento, la orden del tribunal federal limitó el uso de municiones químicas en Chicago.

Como parte de un aumento masivo del presupuesto bajo el Gobierno de Trump, ICE está incrementando el gasto en armas menos letales y de otro tipo. Sin embargo, el entrenamiento de los agentes de deportación de ICE sobre cómo usar esas armas está por detrás del de la mayoría de las otras fuerzas, según encontró un análisis reciente de CNN.

En una declaración, ICE manifestó que “los candidatos aún aprenden los mismos elementos y cumplen con los mismos altos estándares que ICE siempre ha requerido”, y que varias clases están dedicadas al uso de la fuerza.

Pero Ryan Schwank, un exabogado de ICE, testificó ante el Congreso el mes pasado que los nuevos reclutas recibían cientos de horas menos de entrenamiento que en el pasado, y le trasladó a CNN que le preocupa que “tendrán menos probabilidades de comportarse correctamente, menos probabilidades de saber cómo aplicar la fuerza, menos probabilidades de conocer la Constitución, que los funcionarios que han visto en estos videos de capacitación”.

Otros exfuncionarios aseguran que es peligroso seguir desplegando agentes de ICE, CBP y otros agentes federales en ciudades donde podrían enfrentarse a manifestantes.

“Creo que el presidente lo dejó muy claro”, declaró el excomisionado de la CBP, Chris Magnus. “No hay límites. Haces lo que creas necesario. Si eso significa ser más duro y saltarse las reglas y expectativas sobre el uso apropiado de la fuerza, no hay problema. Las reglas simplemente no se aplican”.

Los esfuerzos legales para responsabilizar a los agentes federales y frenar el uso excesivo de la fuerza continúan en varias jurisdicciones.

En Minneapolis, la oficina del fiscal del condado de Hennepin ha creado un portal para que los residentes compartan imágenes y descripciones de incidentes que involucran conducta ilegal por parte de agentes federales, como parte de la investigación anunciada el 2 de marzo.

“Investigaremos y presentaremos cargos cuando corresponda”, afirmó Moriarty, el fiscal del condado.

En Chicago, un juez federal desestimó un caso contra el DHS en enero, tras el fin del aumento de la ofensiva inmigratoria y la retirada de los demandantes. Sin embargo, la ciudad de Chicago y el fiscal general de Illinois han presentado una demanda para limitar el uso de la fuerza por parte de los funcionarios de inmigración contra manifestantes pacíficos.

El DHS ha calificado anteriormente la demanda de Chicago de “infundada”.

En Chicago, Kunkel afirmó que sus lesiones no la disuadieron de documentar las protestas contra ICE en la ciudad el otoño pasado.

“Las armas menos letales solo son menos letales si se usan correctamente”, sostuvo Kunkel. “Tuvimos muchísima suerte de que, sin que estos agentes federales intentaran usarlas correctamente, no perdiéramos a nadie ni sufriéramos lesiones más graves por esas armas”.

“Cualquiera que haya defendido a su comunidad y aún esté vivo, sigue vivo gracias a la suerte”, expresó, “y eso es aterrador”.

