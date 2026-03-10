Expertos opinan sobre cómo va la temporada de declaración de impuestos del IRS

Por Jeanne Sahadi, CNN

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos está operando con aproximadamente un 27 % menos de empleados esta temporada de declaración de impuestos que el año pasado. Es importante recordar que en el mes de julio entró en vigor una importante y nueva ley tributaria, que contiene numerosas disposiciones que afectan a las personas para el año fiscal 2025.

Consultamos con algunos profesionales de impuestos para obtener información sobre cómo ha ido la temporada de declaración hasta ahora, tanto para ellos como para sus clientes.

A continuación, algunas conclusiones:

Sin impuestos sobre las horas extras. Sin impuestos sobre las propinas. Sin impuestos sobre el Seguro Social.

Así es como los políticos han presentado al público tres nuevas exenciones tributarias. ¿El único problema? La parte de “sin impuestos” es incorrecta.

Tomemos como ejemplo el Seguro Social. “La nueva ley no modificó la tributación del Seguro Social”, declaró Tom O’Saben, director de contenido tributario de la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos, en una conferencia de prensa. Lo que hizo fue ofrecer a cualquier persona mayor de 65 años, independientemente de si recibe beneficios del Seguro Social, una deducción adicional de hasta US$ 6.000 (US$ 12.000 para contribuyentes conjuntos), sujeta a límites de ingresos.

En cuanto a las propinas y los ingresos por horas extras, las nuevas exenciones son deducciones que solo reducen el impuesto adeudado sobre esos ingresos en un porcentaje. Y la exención solo se aplica a las propinas “calificadas” en ciertas industrias y solo a una parte de las horas extras “calificadas”. Determinar cuánto es deducible no es sencillo.

Los contribuyentes no tienen claro cuánto de la exención obtendrán. Por ejemplo, O’Saben señaló que uno de sus clientes pensó erróneamente que la exención fiscal que obtendría sobre sus horas extras era un crédito, lo que significa una reducción dólar por dólar de su factura de impuestos equivalente a la cantidad de horas extras elegibles que ganó. Entonces, por cada US$ 100 en horas extras elegibles, asumió que su factura de impuestos se reduciría en US$ 100. Pero, de hecho, la deducción por cada US$ 100 de horas extras elegibles solo reduciría su factura de impuestos en US$ 100 multiplicados por su tasa impositiva máxima. Si se encuentra en el tramo del 12 %, reduciría su factura de impuestos en solo US$ 12. Si se encuentra en el tramo del 22 %, vería un ahorro de US$ 22.

Y, si bien el IRS ha hecho un trabajo razonable al publicar información sobre las nuevas exenciones fiscales, según O’Saben, la guía aún está sujeta a actualizaciones.

Por ejemplo, la semana pasada, el IRS emitió normas actualizadas para la deducción de propinas, que incluían un nuevo requisito para los contribuyentes autónomos que la solicitan, según Josh Youngblood, agente registrado con sede en Dallas. El cambio se ajustaba más a lo que establece la ley pertinente, señaló Youngblood, pero significa que los autónomos obtendrán una deducción de impuestos por propinas menor de lo que se pensaba inicialmente.

Otra área de incertidumbre: cuánta documentación necesita un declarante para verificar lo que declara, especialmente porque el IRS no modificó el formulario W-2 para 2025 y estableció como opcional para los empleadores declarar las propinas y horas extras sujetas a impuestos de sus empleados en dicho formulario, algo que deberán hacer el próximo año.

“No contamos con una estructura establecida que tengamos en 2026”, dijo O’Saben.

Al 27 de febrero, el IRS reportó haber procesado 36,5 millones de reembolsos hasta la fecha. Y el reembolso promedio pagado hasta la fecha es de US$ 3,742 por declaración, un aumento del 10,6 % con respecto al mismo período del año pasado.

Si una declaración es relativamente sencilla, no presenta factores que la compliquen ni errores, y se presenta electrónicamente, “ese reembolso llegará en tres semanas”, dijo Jan Lewis, vicepresidenta del Instituto Americano de Contadores Públicos (AICPA).

Sin embargo, O’Saben dijo a CNN que “las declaraciones que incluyen ciertos créditos o que requieren verificación adicional parecen estar tardando más, lo que los miembros de NATP sospechan que está relacionado con el aumento de los procedimientos de detección y verificación de fraudes”.

Los profesionales tributarios contactan al IRS durante la temporada de impuestos no solo con preguntas sobre las declaraciones actuales, sino también para atender casos derivados de las declaraciones de años anteriores de sus clientes.

El lado positivo es que Youngblood comentó que, según su experiencia, el IRS está procesando los formularios de poder notarial mucho más rápido que el año pasado. Y un agente de ingresos con el que ha estado trabajando en la auditoría de un cliente es muy receptivo y procesa los trámites más rápido de lo esperado. Sin embargo, en los casos de cobranza, señaló, está tomando “una cantidad de tiempo desorbitada” programar una audiencia con el IRS.

En general, a los profesionales de impuestos no les ha resultado fácil comunicarse con la persona adecuada de manera oportuna y obtener la ayuda que necesitan a la primera.

“Los profesionales siguen reportando dificultades para comunicarse con el IRS por teléfono, especialmente en las líneas prioritarias para profesionales. Los tiempos de espera pueden ser largos y, en algunos casos, los miembros dicen tener que llamar varias veces para comunicarse”, señaló O’Saben.

En otros casos, comunicarse con un empleado del IRS es menos problemático que encontrar a un empleado que pueda gestionar la solicitud de un profesional de impuestos.

“Se trata de su capacitación y comprensión”, dijo Melanie Lauridsen, vicepresidenta de política y defensa tributaria del AICPA.

Dado que muchos empleados con larga trayectoria han dejado la agencia, “contamos con menos personal y colaboradores con menos experiencia”, dijo Tina Collins, directora general de la Asociación Nacional de Agentes Registrados. “Así que se tarda más tiempo en resolver las cosas.”

