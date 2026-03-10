¿Qué sabemos del tiroteo en el consulado de EE.UU. en Toronto?

Por Max Saltman y Paula Newton, CNN

La policía de Toronto investiga un “incidente de seguridad nacional” después de que se registraron disparos en el consulado de EE.UU. la mañana del martes, causando daños en el edificio pero sin dejar heridos.

La policía dijo que un testigo detuvo a un agente para informar sobre disparos en el consulado alrededor de las 5:29 a.m., aproximadamente una hora después de que los investigadores creen que ocurrió el tiroteo.

El subjefe Frank Barretto del Servicio de Policía de Toronto dijo que las autoridades “encontraron evidencia de un disparo de arma de fuego, casquillos, así como daños al edificio”.

Según la evidencia de los testigos, dos sospechosos masculinos dispararon lo que parece ser una pistola en la parte frontal del consulado antes de huir en un Honda CRV blanco, dijo Barretto. Posteriormente, la policía publicó una imagen del vehículo tomada de las cámaras de seguridad.

“Había personas dentro del edificio”, dijo Barretto. “Sin embargo, este edificio es altamente seguro, altamente fortificado, y no hubo heridos”.

El subjefe agregó después que el edificio está tan recubierto de metal y vidrio que el personal dentro puede que no haya notado los disparos en absoluto.

“Es muy pronto en la investigación”, dijo Baretto. “Es muy activa, y estamos asignando agresivamente recursos de investigación para determinar lo que sucedió y llevar a los responsables ante la justicia”.

La Fuerza de Tareas Integrada de Armas y Pandillas de Toronto está liderando la investigación, agregó, con ayuda de otras agencias locales y federales.

Las embajadas y consulados estadounidenses incrementaron la seguridad y retiraron empleados en todo el mundo, ya que la guerra entre EE.UU. e Israel contra Irán sigue expandiéndose.

El tiroteo en Toronto ocurre días después de un atentado en la embajada de EE.UU. en Oslo, Noruega. Recientemente, misiones diplomáticas estadounidenses han sido blanco de represalias iraníes en el golfo Pérsico.

Cuando le preguntaron si el incidente estaba vinculado a la guerra en curso en Medio Oriente, el superintendente principal de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP, por sus siglas en inglés), Chris Leather, dijo que es demasiado pronto para decirlo, pero que cualquier conexión entre el incidente y los acontecimientos actuales está siendo investigada.

“En este momento, el equipo INSET ha sido asignado ya que es un incidente de seguridad nacional”, dijo Leather, refiriéndose a los Equipos Integrados de Seguridad Nacional de Canadá, que manejan contraterrorismo, “y estamos trabajando con la policía de Toronto y otros para entender las motivaciones de los involucrados”.

Leather añadió que Ontario ha presenciado múltiples tiroteos en sinagogas en los últimos días, lo cual “definitivamente influirá en cómo abordaremos este asunto”.

Un portavoz de la embajada de EE.UU. confirmó el incidente en Toronto en una declaración a CNN, remitiendo todas las preguntas al Servicio de Policía de Toronto.

“En este momento, el Departamento de Estado está al tanto del incidente y está monitoreando de cerca la situación en coordinación con las autoridades locales”, dijo un portavoz del Departamento de Estado el martes. El portavoz dijo que no tenía más comentarios sobre el incidente.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, calificó el tiroteo como “un acto reprobable de violencia y un intento de intimidación” en una declaración en redes sociales, escribiendo que la “RCMP y las agencias federales dedicarán todos los recursos necesarios para apoyar al Servicio de Policía de Toronto en su investigación y para asegurarse de que los responsables de estos actos violentos sean identificados y llevados ante todo el peso de la justicia”.

En la conferencia de prensa en Toronto, Leather dijo que otros consulados, incluidas las embajadas de EE.UU. y de Israel, “verán un cambio en la postura de seguridad aquí en Toronto así como en Ottawa”.

Cuando le preguntaron por qué los consulados de Israel y EE.UU. específicamente recibirían más seguridad, Leather respondió que es “bastante obvio, basándonos en los incidentes que han ocurrido aquí en Toronto y en otros lugares, que estos consulados merecen un mayor nivel de vigilancia y seguridad en este momento con la esperanza de que podamos reducir la tensión en los próximos días y semanas”.

Agregó que las autoridades canadienses están en contacto con funcionarios estadounidenses, incluido el FBI, respecto al asunto.

Jennifer Hansler de CNN contribuyó con el informe.