¿Quiénes son los nuevos personajes y actores en la temporada 2 de “One Piece” en Netflix?

La versión live action de “One Piece” que adapta el aclamado y popular manga de piratas creado por el japonés Eichiiro Oda regresa este martes con su segunda temporada a Netflix.

Tras una primera temporada estrenada en 2023 que logró buenas críticas y se convirtió en una de las series más vistas de la plataforma, ahora vuelve, tres años después, para continuar las aventuras de Monkey D. Luffy y su tripulación de los Sombreros de Paja mientras se adentran en el Grand Line y siguen buscando el preciado tesoro One Piece.

La primera temporada cubrió la conocida saga del East Blue e introdujo el universo de One Piece. Ahora, la segunda temporada continuará la historia mostrando lo amplio que es el mundo creado por Oda y presentará a uno de los villanos favoritos de los seguidores, entre otros muchos personajes.

El propio Oda, quién participa en la producción de la serie, dijo en un comunicado escrito por él que realizó la selección del reparto desde Japón “a partir de fotos y vídeos”, pero que al verlos en persona durante el rodaje en Sudáfrica le convenció de que “fueron la elección perfecta”.

Para no perderse en los nuevos episodios, a continuación se detallan quiénes son los nuevos personajes (y sus correspondientes actores) que aparecerán en la segunda temporada. A partir de este párrafo, el artículo contendrá spoilers de la obra según lo que se conoce del manga y el anime de acontecimientos que podrían revelarse en esta y en futuras temporadas.

Crocus (interpretado por Clive Russell): un antiguo pirata que ahora vigila el faro de los Cabos Gemelos mientras cuida de Laboon, una ballena gigante que sigue esperando la vuelta de la tripulación que la dejó en dicho lugar hace más de 50 años.

Dorry (interpretado por Werner Coetser) y Broggy (interpretado por Brandon Murray): son dos gigantes provenientes de Elbaph que llevan peleando desde hace más de 100 años en la isla de Little Garden, llegando incluso a olvidar el motivo de su disputa.

Smoker (interpretado por Callum Kerr): un capitán de la Marina que tiene el poder de convertir su cuerpo en humo. Se le presentó en la escena post créditos al final de la primera temporada y perseguirá a Luffy.

Tashigi (interpretada por Julia Rehwald): espadachina y miembro de la Marina bajo el mando de Smoker. Tendrá una rivalidad con Zoro.

Wapol (interpretado por Rob Colletti): es el antiguo rey de Drum y el villano de esta parte de la obra. Tiene el poder de una fruta del demonio que le permite comer cualquier cosa o material.

Dalton (interpretado por Ty Keogh): era el jefe de la guardia real de Drum y actualmente se encarga de defender dicha isla.

Dragon (interpretado por Rigo Sánchez): enigmático personaje con una marca en la cara que aparecerá en Loguetown para ayudar a Luffy. El Gobierno Mundial lo considera como el peor de los criminales.

Tony Tony Chopper (interpretado por Mikaela Hoover): es un reno que comió una de las frutas del demonio que le otorgó características humanas. Es un médico, es el nuevo miembro que se unirá a la tripulación de Luffy y es uno de los personajes más populares y queridos por los fans de “One Piece”.

Dr. Hiriluk (interpretado por Mark Harelik): es el doctor que adoptó a Chopper y le enseñó medicina en la isla de Drum.

Dr. Kureha (interpretada por Katey Sagal): es una doctora que cuida de Chopper después de que Hiriluk le pidiera ese favor mientras él continuaba su investigación.

Mr. 13 y Miss Friday: son una nutria que viste una especie de pijama y gafas de sol y un buitre, respectivamente. Ambos son miembros de Baroque Works y dan caza a los agentes que fracasan en sus misiones. La nutria se monta en el buitre y desde los cielos lanza bombas o disparan con una ametralladora. Puro “One Piece”.

Miss Wednesday (interpretada por Charithra Chandran): es una de las cazarrecompensas de Baroque Works y hace pareja de trabajo con Mr. 9. Inicialmente tienen la misión de cazar a Laboon y, posteriormente, a los Sombrero de Paja. Finalmente se revela que es la princesa Nefertari Vivi de Alabasta y está infiltrada en Baroque Works para defender a su reino.

Miss Goldenweek (interpretada por Sophia Anne Caruso): miembro de Baroque Works que es capaz de usar pinturas y colores para hipnotizar a sus rivales.

Mr. 3 (interpretado por David Dastmalchian): es uno de los miembros de más alto rango de Baroque Works (el número indica su posición en el escalafón). Es capaz de crear cera y cambiar el estado de la misma y dotarla de gran resistencia, llegando a crear hasta estatuas.

Miss Valentine (interpretada por Jazzara Jaslyn): miembro de Baroque Works reconocible por sus ropajes amarillos y por utilizar un paraguas. Su fruta del demonio le permite cambiar a su antojo el peso de su cuerpo.

Mr. 5 (interpretado por Camrus Johnson): miembro de Baroque Works que hace pareja con Miss Valentine. Tiene el poder de convertir cualquier parte de su cuerpo en bombas que explotan, motivo por el cual lanza sus mocos como armas explosivas además de emplear una pistola.

Mr. 9 (interpretado por Daniel Lasker): miembro de Baroque Works que acompaña a Miss Wednesday. Pelea de forma acrobática y ágil empleando dos bates de metal.

Nefertari Cobra (interpretado por Sendhil Ramamurthy): es el rey de Alabasta y padre de la princesa Nefertari Vivi. Tiene que lidiar con una escasez de agua en su reino y una incipiente rebelión.

Mr. 0 (interpretado por Joe Manganiello): el gran villano de esta temporada y uno de los personajes más populares de “One Piece”. Es el dirigente de Baroque Works y está interesado en hacerse con el poder en Alabasta

Miss All-Sunday (Lera Abova): es la segunda al mando de Baroque Works. Tiene el poder de generar brazos y piernas. Miss All-Sunday es su alias en la organización, mientras que su nombre real es Nico Robin, una arqueóloga perseguida por el Gobierno Mundial que será una de los futuros integrantes de la tripulación de Luffy.

Ace (interpretado por Xolo Maridueña): es el hermano de Luffy y tiene el poder de convertir su cuerpo en fuego y manipularlo.

Mr. 2 (interpretado por Cole Escola): Bon Clay es miembro de Baroque Works y es uno de los personajes más queridos de One Piece por su diseño y desarrollo.

La temporada 2 de “One Piece” se estrena este martes en Netflix.

