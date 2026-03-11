Mueren al menos dos personas tras el paso de un tornado en Indiana mientras continúan peligrosas tormentas

Por los meteorólogos de CNN Mary Gilbert y Chris Dolce, y Briana Waxman, Hanna Park, Briana Waxman, Holly Yan y Rebekah Riess, CNN

Tormentas peligrosas con tornados y granizo gigante arrasaron el centro de Estados Unidos durante la noche del martes hasta miércoles, matando al menos a dos personas.

La amenaza de tormentas no ha terminado. Más de 50 millones de personas desde la Costa del Golfo hasta el Atlántico Medio podrían estar en lugares de tormentas severas esta noche. Y la amenaza de tornados, aunque menos significativa que la del martes, tampoco ha terminado.

Esto es lo más reciente:

Tornado mata a dos personas: un hombre y una mujer de edad avanzada en Lake Village, Indiana, murieron después de que un tornado azotara la comunidad rural a una hora al sur de Chicago, según informó el forense del condado de Newton, Indiana. Varias otras personas fueron hospitalizadas. Los equipos de emergencia dijeron que hubo una “devastación total” en la pequeña comunidad.

Se reportan varios tornados: se han reportado hasta ahora más de una docena de tornados a causa de las tormentas del martes en tres estados: Texas, Illinois e Indiana. Una supercélula de larga duración generó múltiples tornados mientras avanzaba por Illinois e Indiana, incluido uno que arrasó Kankakee y Aroma Park, Illinois, causando daños a varias viviendas y edificios allí. A este tornado se le asignó preliminarmente una calificación de EF-3 por el Servicio Meteorológico Nacional en el centro de Illinois. Varias personas resultaron heridas, pero nadie murió, dijo el alcalde de Kankakee.

La amenaza de tormenta continúa: Una nueva ráfaga de energía esta tarde intensificó la amenaza de tormentas severas desde el Valle de Ohio y el Atlántico Medio hasta la Costa del Golfo. Se emitieron varias alertas de tornado a media tarde, cubriendo a casi 19 millones de personas en nueve estados. Cincinnati, Cleveland y Houston son algunas de las principales áreas metropolitanas en riesgo.

Granizo gigantesco: las tormentas también produjeron granizo del tamaño de pelotas de sóftbol o mayores que destrozó autos y causó daños en Illinois. Un granizo midió 6 pulgadas (unos 15 cms) de diámetro, el doble del tamaño de una pelota de béisbol, y podría haber establecido un nuevo récord estatal.

Lake Village, en el noroeste de Indiana, donde se reportaron las dos muertes, fue uno de los pequeños pueblos en el estado y en la vecina Illinois en el epicentro de los daños por tornado.

“Justo antes de las 7 p.m. (martes), un gran tornado azotó nuestra comunidad y nos golpeó fuerte”, dijo Lori Postma, portavoz del Departamento de Bomberos Voluntarios de Lake Township.

Cuando los primeros equipos de emergencia hicieron una evaluación inicial por la noche, encontraron una “devastación total”, dijo el jefe del Departamento de Bomberos Rob Churchill.

“Había casas colapsadas. Había personas atrapadas en las casas. Hay ganado suelto”, dijo.

“[Hay] muchos daños. Por favor, no vengan aquí. No intenten ayudar”, dijo el sheriff del condado de Newton, Shannon Cothran, en un video publicado desde Lake Village la noche del martes, donde el tornado parecía haber reducido al menos una casa a escombros detrás de él.

Se reportaron heridos y daños generalizados en otras partes de Indiana e Illinois, según los funcionarios.

Varias casas y otras estructuras también resultaron dañadas después de que un tornado golpeara el condado de Starke, Indiana, pero no hubo heridos ni muertes, según el subjefe de la Oficina del Sheriff del Condado de Starke, Wayne James. El condado incluye la ciudad de Knox, donde el Servicio Meteorológico Nacional emitió una emergencia por tornado, el tipo de advertencia de tornado más urgente.

Los equipos de emergencia, funcionarios estatales y locales, y la Cruz Roja de EE.UU. estaban brindando apoyo inmediato a las comunidades, dijo el gobernador de Indiana, Mike Braun, en una publicación en X la mañana de este miércoles. “Maureen y yo estamos orando por las familias que perdieron seres queridos y por todos los habitantes de Indiana afectados por los devastadores tornados”, dijo Braun.

Un video de dron desde el condado de Kankakee, Illinois, mostró edificios destrozados y escombros esparcidos por los vecindarios después de que pasó el tornado. Los equipos de emergencia navegaron por los escombros durante la noche con linternas, pisando madera astillada y árboles caídos mientras buscaban casas dañadas.

Nueve personas sufrieron heridas leves, pero no se han reportado muertes ni personas desaparecidas en el condado, según el presidente del condado de Kankakee, Matthew Alexander-Hildebrand. “Mientras que las casas, los edificios y la infraestructura pueden reconstruirse, las vidas no pueden ser reemplazadas”, dijo.

Jim Horchem vio el tornado mientras se acercaba a su vecindario en el condado de Kankakee. “Pensé, cielos, eso es un tornado. Viene, viene, viene. Y… todo entra en cámara lenta”, dijo Horchem al periodista de CorClips, Jonathan Petramala.

Horchem y su familia se escondieron del tornado dentro de una bañera. Mientras veía cómo el agua se filtraba bajo la puerta del baño, Horchem pensó que su casa ya había sido destrozada. “Realmente pensé: ‘Esto es todo, vamos a morir’”.

Brandy Peppin dijo que solo tuvo unos minutos de advertencia antes de que la tormenta llegara a su casa. Su hermano la llamó para decirle que podía ver el tornado dirigiéndose directamente hacia su vivienda.

“Gracias a Dios”, dijo Peppin a CNN. “Y corrí, agarré a mi perro, que ya estaba en el armario donde bajamos al espacio de acceso, y literalmente abrí la puerta. Él cayó al espacio de acceso, y yo bajé allí y pasamos el tornado. Fue tan ruidoso”.

“Había pequeños ‘bang bangs’ y luego grandes”, dijo. “Se podía notar que había escombros golpeando la casa y se oían cosas golpeando la casa — era muy ruidoso”.

La Oficina del Sheriff del Condado de Kankakee activó su Centro de Operaciones de Emergencia y presentó una declaración de emergencia en Illinois.

“Quiero recordar a los residentes del área que revisen a sus vecinos y seres queridos, pero que eviten viajar innecesariamente, si es posible”, dijo el sheriff Mike Downey.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, dijo que recibió información sobre los daños causados por la tormenta y que estaba monitoreando la situación.

“Manteniendo en nuestros pensamientos a todos los habitantes de Illinois afectados por el tiempo severo —estaremos aquí para ayudarles a recuperarse”, dijo.

Las tormentas avanzaban hacia el este y comenzaban a intensificarse el miércoles por la tarde desde Texas hasta el valle de Ohio y el Atlántico Medio.

El potencial de tormentas severas el miércoles es menor que el de ayer, pero aún podría ser peligroso. Más de 60 millones de personas desde la costa del Golfo hasta el valle de Ohio y el Atlántico Medio están bajo una amenaza de nivel 2 de 5 por tormentas severas. Otros casi 28 millones están bajo una amenaza de nivel 1 de 5.

Las tormentas podrían ser fuertes en Houston, Nashville, Pittsburgh, Baltimore, la ciudad de Washington y otras ciudades.

Los vientos dañinos son la principal preocupación, pero algunos tornados son posibles. Algunas tormentas también podrían traer granizo grande, aunque no del tamaño extremo que azotó partes de las Llanuras y el Medio Oeste el martes.

El potencial de tormentas severas disminuirá el jueves a medida que un cambio en el patrón climático comience a envolver a EE. UU. Ese receso continuará a medida que termine la semana.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.