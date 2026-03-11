Cómo la guerra de Trump con Irán podría darle a Putin un premio de lotería

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Si el cuarto de siglo de Gobierno expansionista de Vladimir Putin ha enseñado algo a Occidente es que no se debe tomar la palabra del presidente ruso al pie de la letra.

Eso no ha impedido que altos funcionarios estadounidenses se traguen constantemente las declaraciones del dictador ruso.

El mayor error del presidente Donald Trump es creer que Putin quiere la paz en Ucrania, a pesar de la abrumadora evidencia de lo contrario.

Ahora, el equipo de Trump corre el riesgo de volver a caer víctima de su propia credulidad.

Según un informe de CNN, justo cuando Moscú está ayudando a dirigir los drones que amenazan a las tropas estadounidenses en la guerra con Irán, la administración podría flexibilizar aún más las sanciones que impulsan la maquinaria de exterminio de Putin en Ucrania.

La esperanza del Gobierno sería aliviar el aprieto político de Trump por los precios del petróleo.

Sería un giro extraordinario si Putin emergiera como el primer ganador de la cada vez más profunda crisis en Medio Oriente porque Trump sacudió los mercados energéticos mundiales al lanzar su propia guerra.

Putin se regodeó con la crisis petrolera en una reunión del Kremlin hace dos días, según Daniel Yergin, experto en petróleo y ganador del Premio Pulitzer. “Vladimir Putin se ha ganado la lotería. Es el mayor ganador hasta ahora porque el precio del petróleo para financiar su guerra ha subido considerablemente. Y las sanciones se están levantando”, declaró Yergin, vicepresidente de S&P Global, a Erin Burnett de CNN el miércoles.

En el último melodrama entre Estados Unidos y Rusia de la era Trump, un alto funcionario ruso se reunió con el equipo de Trump en Florida el miércoles.

El enviado especial Kirill Dmitriev se entrevistó con el enviado especial Steve Witkoff; el yerno del presidente, Jared Kushner; y el asesor principal de la Casa Blanca, Josh Gruenbaum.

“Los equipos discutieron diversos temas y acordaron mantenerse en contacto”, declaró Witkoff en un comunicado que no abordó ninguno de los temas de actualidad entre Estados Unidos y Rusia.

Pero antes de la reunión, Witkoff restó importancia a los informes de que los rusos estaban proporcionando a Irán información de inteligencia sobre los movimientos de tropas, barcos y aviones estadounidenses.

El martes, Witkoff declaró en la CNBC que Moscú había negado tal comportamiento durante la llamada de Trump con Putin el día anterior. “Así que, ya saben, podemos confiar en su palabra. Pero sí lo dijeron”, afirmó.

El domingo, en el programa “60 Minutes” de CBS, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, minimizó los riesgos que corren las tropas estadounidenses por la actividad rusa, insistiendo: “Nadie nos está poniendo en peligro”.

Pero la trama se complicó el miércoles cuando Nick Paton Walsh, de CNN, informó en exclusiva que Rusia estaba ayudando a Irán con tácticas de drones aprendidas en Ucrania para atacar objetivos estadounidenses y del Golfo.

Esta es la cooperación más abierta y preocupante hasta la fecha entre los aliados del eje antiestadounidense, según declaró un funcionario de inteligencia occidental.

También el miércoles, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que envió a sus expertos en drones para ayudar a las fuerzas estadounidenses a contrarrestar los drones iraníes Shahed, declaró que los rusos estaban ayudando a la República Islámica no sólo con vehículos aéreos no tripulados, sino también con misiles y defensas aéreas.

La oferta de Zelensky es la última señal de cómo los encarnizados duelos de drones entre Ucrania y Rusia han transformado el carácter de la guerra.

Esta dinámica ha alcanzado un nuevo escenario, ya que las armas de bajo coste amenazan al ejército más sofisticado del mundo.

Las revelaciones sobre los ataques con aviones no tripulados por parte de Rusia también ponen de relieve el complejo juego que Putin desarrolla para explotar las crisis globales, al mismo tiempo que cultiva su relación con Trump para avanzar en sus objetivos en Ucrania.

Trump espera que la guerra con Irán termine pronto, ya que el temible ataque estadounidense e israelí contra la República Islámica se complica por una crisis en el estrecho de Ormuz, un corredor vital para el transporte de crudo.

Un aumento consiguiente de los precios del petróleo está amenazando la posición ya frágil de Trump y ha llevado a su administración a buscar formas de responder.

Washington había estado coaccionando con éxito a India para que redujera su dependencia del petróleo ruso y así presionar a Moscú a poner fin a la guerra en Ucrania.

Pero la semana pasada otorgó una exención de 30 días para que las refinerías de Nueva Delhi compraran petróleo de la flota fantasma rusa. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró a Fox Business el viernes: “Podríamos eliminar las sanciones a más petróleo ruso”.

Su comentario provocó un pedido de los demócratas de la Comisión Bancaria del Senado para abrir una investigación y solicitar el testimonio de Bessent, según informó Punchbowl News.

Una inesperada bonanza petrolera es solo una de las maneras en que Putin puede beneficiarse de la guerra en Irán.

Estados Unidos y sus aliados europeos podrían desviar recursos y armas destinadas inicialmente a apoyar el esfuerzo bélico de Kyiv. Y aunque el equipo de Trump se reunió con el enviado de Putin, los aliados europeos aún se recuperan de la furia del presidente por su reticencia a unirse al ataque contra Irán.

Todo esto es un aliciente para la estrategia a largo plazo de Putin de fracturar la cohesión entre los estados de la OTAN.

Estos beneficios podrían compensar en parte los golpes a la política exterior rusa si el régimen iraní se debilita o finalmente cae. Rusia perdió otro aliado este año con la incursión de las fuerzas especiales estadounidenses que derrocó al entonces líder de Venezuela Nicolás Maduro en enero.

Putin tiene fuertes argumentos para ayudar a Irán:

Esto le permite ejecutar venganza después de que Estados Unidos ayudó al esfuerzo bélico de Ucrania proporcionando inteligencia, incluso si la cooperación se ha reducido bajo la actual administración de Trump.

Si ayuda a Irán a prolongar la guerra, Estados Unidos tendrá menos margen de maniobra para presionarlo en las conversaciones de paz con Ucrania.

Una interrupción prolongada de las rutas de transporte de petróleo del Golfo podría mantener altos los precios del crudo y reponer el esfuerzo bélico ruso contra Ucrania.

Y si las fuerzas estadounidenses y sus aliadas se ven sobrepasadas en Medio Oriente, podrían aparecer nuevas oportunidades estratégicas para Rusia en otras partes.

La ayuda rusa, por su parte, es valiosa para Teherán, mucho más allá del valor propagandístico de la asistencia que implica no enfrentar solo la furia de Estados Unidos e Israel.

Las mortíferas incursiones rusas en Kyiv y otras ciudades han permitido a sus especialistas perfeccionar formaciones y tácticas, a menudo utilizando docenas de drones simultáneamente. Esta experiencia podría ayudar a Teherán a enfrentarse a las defensas aéreas estadounidenses y del Golfo.

Moscú también cuenta con satélites que se utilizan para la localización precisa de objetivos.

Aun así, Putin tiene que andar con pies de plomo. Su principal interés es ganar la guerra en Ucrania, en parte prolongando las conversaciones de paz para que sus fuerzas terrestres consigan nuevas conquistas territoriales.

El mandatario de Rusia no puede permitirse un enfrentamiento directo con Estados Unidos por Irán, ni una confrontación militar.

El Kremlin no ha comentado sobre los últimos informes de que está ayudando directamente a Teherán con su programa de drones, lo que supone una vergüenza adicional para la administración Trump.

La empatía del presidente con el dictador ruso ha ayudado a definir sus dos administraciones. Trump afirmó en una ocasión que él y Putin fueron víctimas de una “cacería de brujas” debido a las evaluaciones de la comunidad de inteligencia que afirmaban que Moscú interfirió en las elecciones de 2016.

Witkoff, la cara visible de los intentos hasta ahora frustrados de la administración por pacificar Ucrania, ha seguido el ejemplo de su jefe.

A menudo, al salir de las reuniones con Putin, Witkoff suena como el líder ruso. “No considero a Putin un mal tipo”, dijo el año pasado sobre el hombre que lanzó una invasión que ha matado a miles de ucranianos.

Luego hubo una transcripción de una llamada telefónica revisada y transcrita por Bloomberg el año pasado que mostraba a Witkoff entrenando a un alto funcionario ruso sobre cómo hablar con Trump.

Un plan de paz de 28 puntos que Witkoff elaboró ​​el año pasado podría haber sido escrito por Moscú y le llevó semanas de perfeccionamiento al Secretario de Estado Marco Rubio antes de que pudiera servir como base para las conversaciones.

Los republicanos a menudo se ven obligados a bailar sobre la cabeza de un alfiler político sobre la relación de Trump con Putin.

El senador de Kansas, Roger Marshall, declaró el miércoles a Kaitlan Collins de CNN que la situación energética mundial en medio de la guerra con Irán era “muy delicada”. Añadió: “Creo que el levantamiento de las sanciones petroleras a la India y la compra de crudo ruso son algo positivo para Estados Unidos en este momento”.

Pero continuó: “Por supuesto, no simpatizo con Rusia… Creo que tan rápido como eliminamos esas sanciones, podemos volver a imponerlas”.

Esto podría tardar un tiempo, sobre todo dadas las expectativas de que la turbulencia en los mercados energéticos podría perdurar durante semanas, incluso si el Estrecho de Ormuz se reabre pronto.

Las impactantes imágenes del miércoles de dos petroleros en llamas en el Golfo tras presuntos ataques iraníes plantean la posibilidad de que, mientras tanto, la crisis se agravará.

A menos que Trump logre liberar a Estados Unidos pronto, puede compartir algo más con Putin: haber iniciado una guerra que calculó mal la capacidad de un adversario para contraatacar y que se prolonga más de lo esperado.

