¿Cuándo empezarán a bajar los precios en las gasolineras de EE.UU.?

Por Chris Isidore, CNN

Los precios mundiales del petróleo han caído muy por debajo de su máximo reciente. Pero no esperes un alivio en las gasolineras de EE.UU. en los próximos días.

La guerra en Irán prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, cortando el suministro de aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial. Sin embargo, los precios del petróleo se desplomaron un 12% el martes después de que el presidente Donald Trump declarara que esperaba que la guerra terminara “muy pronto”. Los futuros volvieron a subir ligeramente en la mañana del miércoles, pero no se acercaron a los casi US$ 120 que el petróleo alcanzó brevemente a principios de semana.

Incluso si los futuros del petróleo comienzan a caer, eso no significa un ahorro inmediato en las gasolineras. El costo del barril de crudo es solo un componente que determina el precio en su gasolinera local; los estadounidenses también pagan por la refinación y el envío de gasolina, así como diversos impuestos.

“Hay un viejo dicho: los precios de la gasolina suben como un cohete y bajan como una pluma”, dijo Tom Kloza, analista petrolero independiente y asesor de la importante petrolera Gulf Oil.

Los precios mayoristas de la gasolina aumentaron un 23% desde el inicio de la guerra a finales de febrero. Mientras tanto, los precios minoristas de la gasolina han subido un 20% desde el inicio de la guerra, alcanzando su máximo en casi 22 meses, según la AAA, subiendo 4 centavos de nuevo el miércoles, hasta los US$ 3,58 por galón, incluso con la caída de los futuros del petróleo.

Kloza afirmó que los aumentos en los precios mayoristas aún no han afectado al mercado minorista.

“Mi intuición me dice que no hemos visto un máximo en los futuros del petróleo”, declaró Kloza. “Pero incluso cuando lo hagan, creo que es probable que el precio minorista alcance su máximo en abril, en lugar de marzo”.

El coste en su gasolinera local se basa en una serie de cálculos.

El petróleo crudo es el componente principal de la gasolina. El petróleo se transporta a las refinerías, que lo descomponen en sus componentes, de los cuales aproximadamente la mitad se convierte en gasolina. La mayor parte del resto se convierte en diésel y combustible para aviones.

La gasolina terminada se almacena y se transporta a las terminales mediante buques cisterna, barcazas o oleoductos, que llenan camiones cisterna que la entregan a las gasolineras.

Todo esto aumenta el costo del abastecimiento. Pero todo empieza con el precio del petróleo crudo.

Según el precio de cierre del petróleo estadounidense del martes, el petróleo crudo representaría aproximadamente US$ 2 del costo de un galón de gasolina. Con un precio mayorista típico de US$ 2,64 por galón, eso deja unos 64 centavos para el costo de refinación.

A esto se suman los costos de transporte y comercialización, así como diversos impuestos.

Cada estado tiene su propio impuesto a la gasolina, que va desde unos 9 centavos por galón en Alaska hasta 71 centavos por galón en California, según la Tax Foundation. Algunos estados también añaden un impuesto al carbono. También existe un impuesto federal a la gasolina de 18,4 centavos, que no ha cambiado desde 1993.

El impuesto estatal promedio a la gasolina en los 50 estados y Washington, D.C., es de 33 centavos, sin contar algunos impuestos municipales o condales ni tasas ambientales, según datos de Tax Foundation.

Más allá de las cifras, la época del año también puede afectar los precios en las gasolineras.

A partir de marzo, los minoristas cambian a una “mezcla de verano” de gasolina más cara, diseñada para combatir el smog. Esto puede añadir 20 centavos al precio. Por ello, el punto álgido de los precios de la gasolina en los últimos años ha sido a mediados de abril, cuando la gente conduce más en primavera boreal.

Pero, en última instancia, los propietarios de gasolineras locales fijan el precio final basándose en sus propios costos, el mercado y la competencia. Los propietarios de gasolineras obtienen un promedio de 15 centavos de ganancia por galón de gasolina, según Jeff Lenard, portavoz de la Asociación Nacional de Tiendas de Conveniencia.

Sin embargo, los márgenes de beneficio suelen verse reducidos cuando los precios de la gasolina suben rápidamente.

“Cuando los precios mayoristas suben como lo han hecho la semana pasada, los minoristas recortan sus márgenes, porque desconocen el precio de la gasolina de los demás y quieren ser competitivos”, explicó.

Los operadores de tiendas de conveniencia que venden gasolina también se ven perjudicados por la reducción de las compras de productos con mayor margen en la tienda por parte de los clientes.

“Tienen menos dinero y el aumento de los precios de la gasolina los pone de mal humor”, explicó. “Y eso siempre perjudica las ventas minoristas”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.