¿Cuántas personas han muerto en Irán y otros países de Medio Oriente durante la guerra?

Por Catherine Nicholls, CNN en Español

Estados Unidos, Israel e Irán continúan intercambiando ataques en Medio Oriente, donde la cifra de muertos por la guerra va en aumento.

A continuación, los números más recientes según un recuento de CNN basado en fuentes regionales.

Irán: el embajador de Irán ante las Naciones Unidas declaró el martes que más de 1.300 civiles han muerto en ataques estadounidenses e israelíes contra el país desde el inicio del conflicto. Una actualización reciente de la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, indicó que 1.262 civiles y 190 militares han muerto en el mismo período.

Líbano: al menos 570 personas han muerto en el Líbano desde que Israel comenzó los ataques contra el país la semana pasada, según informó el martes la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del país. Dos soldados israelíes también murieron en el sur del Líbano la madrugada del domingo, según el ejército israelí.

Iraq: dieciocho miembros de las Fuerzas de Movilización Popular de Iraq han muerto en los ataques contra el país, informó la milicia respaldada por Irán. Otros tres combatientes kurdos iraníes y un miembro de las fuerzas de seguridad del Gobierno Regional del Kurdistán también han muerto en el conflicto, confirmaron a CNN los grupos de combatientes y el GRK.

Israel: al menos 12 personas han muerto en ataques en Israel desde el inicio de la guerra, según el servicio de emergencias israelí Magen David Adom. Nueve de ellas murieron al impactar un misil directamente contra un edificio residencial en la ciudad de Beit Shemesh, según MDA.

Kuwait: el menos 12 personas han muerto en Kuwait, incluyendo seis militares estadounidenses, dos militares kuwaitíes y dos agentes de seguridad kuwaitíes, según el CENTCOM, el ejército kuwaití y el Ministerio del Interior.

Emiratos Árabes Unidos: al menos seis personas han muerto en los Emiratos Árabes Unidos como resultado de los ataques iraníes, informó el martes el Ministerio de Defensa. Las personas fallecidas eran de nacionalidad emiratí, pakistaní, nepalí y bangladesí, añadió.

Arabia Saudita: dos personas murieron después de que un proyectil militar impactara en una instalación residencial en la ciudad de Al-Kharj, informó la Defensa Civil Saudí. Un militar estadounidense también falleció a causa de las heridas sufridas tras un ataque contra tropas en Arabia Saudita durante el segundo día de la guerra, según el ejército estadounidense.

Bahrein: una persona murió después de que los restos de un misil interceptado provocaran un incendio en un “buque extranjero” en la ciudad industrial Salman de Bahrein, informaron medios estatales la semana pasada. Por otra parte, una mujer de 29 años murió tras un ataque iraní contra la capital, Manama, según el Ministerio del Interior.

Omán: un ciudadano indio murió después de que una embarcación no tripulada atacara un petrolero en el que trabajaba, a 52 millas náuticas de la costa omaní, informó la Agencia de Noticias de Omán.

Michael Rios, Nechirvan Mando, Aqeel Najim, Haley Britzky, Ruba Alhenawi, Jessie Yeung, Sophie Tanno, Mostafa Salem, Abbas Al Lawati, Tal Shalev, Dana Karni, Oren Liebermann, Tamar Michaelis, Michelle Velez, Hanna Park, Rhea Mogul, Mohammed Tawfeeq, Piper Hudspeth Blackburn, Antoinette Radford, de CNN. Eyad Kourdi y Ayushi Shah contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.