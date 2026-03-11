El DHS busca acceso a una base de datos federal restringida con información laboral y de manutención infantil de millones

Por Priscilla Alvarez, CNN

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) busca obtener acceso a un conjunto de información federal destinado a apoyar el cobro de pagos de manutención infantil, pero que potencialmente podría utilizarse con fines de control migratorio, según tres fuentes familiarizadas con las conversaciones que describen la medida como sin precedentes.

Los datos —que incluyen tanto información sobre personas que pagan manutención infantil como información laboral de un universo mucho más amplio de personas— se almacenan en el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) y se utilizan para recaudar los pagos de manutención infantil. La solicitud ha generado preocupación entre funcionarios actuales y anteriores de HHS sobre si el DHS utilizaría información legalmente restringida, que históricamente ha estado protegida por la ley, para la ofensiva migratoria del Gobierno y, a su vez, sembraría desconfianza en un programa fundamental.

Este es solo el intento más reciente de una serie de esfuerzos del Gobierno de Donald Trump por utilizar datos almacenados en distintas agencias federales para potencialmente localizar a inmigrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.

El año pasado, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) comenzó a compartir datos sensibles de contribuyentes con autoridades migratorias para ayudar en la búsqueda de inmigrantes indocumentados. Un juez federal bloqueó ese intercambio de información a finales del año pasado al determinar que violaba las leyes de privacidad de los contribuyentes, pero el Gobierno está apelando esa decisión.

Fuentes dijeron a CNN que el DHS ha solicitado acceso al Servicio Federal de Localización de Padres, un conjunto de bases de datos en HHS que incluye información sensible sobre millones de estadounidenses con el objetivo de recaudar pagos de manutención infantil. Una de esas bases de datos es el Directorio Nacional de Nuevos Empleados, que contiene detalles de empleo incluso de personas que no tienen relación con casos de manutención infantil, aunque esa información eventualmente se elimina.

“El Directorio Nacional de Nuevos Empleados (NDNH, por sus siglas en inglés) es una base de datos general de todos los trabajadores estadounidenses del país, independientemente de si tienen algo que ver con la manutención infantil”, dijo Vicki Turetsky, quien fue comisionada de cumplimiento de manutención infantil en el HHS entre 2009 y 2016. “Todos los trabajadores estadounidenses tendrían sus datos expuestos a través del NDNH si el DHS obtiene acceso”.

Aunque el estatus migratorio no forma parte de la información recopilada, podría inferirse a partir de quién tiene o no un número de Seguridad Social. Los inmigrantes indocumentados pueden recibir manutención infantil porque no se trata de un beneficio público ni es financiado por los contribuyentes.

La Casa Blanca remitió a CNN al DHS y al HHS, que no respondieron a las solicitudes de comentarios. ProPublica informó anteriormente sobre la solicitud del DHS.

Varias fuentes dijeron a CNN que la solicitud del DHS probablemente violaría la ley federal, que establece explícitamente cómo se maneja esa información y quién está autorizado a utilizarla. El DHS no es un usuario autorizado y el control migratorio no es un uso autorizado, según exfuncionarios de HHS.

No está claro si el DHS logrará finalmente acceder a las bases de datos.

Mientras tanto, la colaboración entre el IRS y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estuvo marcada por problemas desde el inicio. ICE solicitó el año pasado información de direcciones de casi 1.3 millones de inmigrantes indocumentados sospechosos, pero solo obtuvo datos del IRS sobre unos 47.000 contribuyentes. Además, el IRS reconoció ante un tribunal el mes pasado que cometió un error y que no debería haber entregado datos de aproximadamente 2.000 de esos contribuyentes.

El año pasado, los senadores demócratas Ron Wyden y Sheldon Whitehouse también expresaron su preocupación por el intento del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Elon Musk de acceder a la base de datos nacional de manutención infantil, señalando que contiene información de identificación de estadounidenses. No está claro si finalmente DOGE accedió a esos datos.

