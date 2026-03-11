El nuevo líder supremo de Irán sufrió fractura en un pie y laceraciones faciales el primer día de la guerra, según una fuente

Por Max Saltman, CNN

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, sufrió una fractura en el pie y otras lesiones menores el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, dijo a CNN una fuente familiarizada con la situación.

Además de la lesión en el pie, Jamenei, de 56 años, presentó un moretón alrededor del ojo izquierdo, así como laceraciones menores en el rostro, de acuerdo con la fuente.

Una fuente israelí dijo previamente a CNN que Jamenei resultó herido en un intento de homicidio la semana pasada, y durante días han circulado rumores sobre sus lesiones.

El embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, dijo al periódico The Guardian este miércoles que Jamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre, el fallecido líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, junto con otros cinco miembros de la familia.

Mojtaba Jamenei no ha sido visto en público ni se ha sabido de él en los días transcurridos desde el anuncio de su nombramiento para el cargo más alto del país, algo que, según Salarian, se explica por sus lesiones.

“No creo que esté cómodo (en ninguna condición) para dar un discurso”, dijo Salarian a The Guardian.

Yousef, hijo del presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo temprano este miércoles que había escuchado que Jamenei estaba herido, y dijo a la agencia Iranian Students’ News Agency (ISNA), afín al Estado, que el nuevo líder supremo está “a salvo y no hay preocupaciones”.

Mientras tanto, los medios estatales iraníes y las redes de propaganda han hecho un uso extensivo del poco material de archivo que existe de Mojtaba Jamenei, y han rellenado los vacíos con imágenes generadas por IA.

Cuando la Asamblea de Expertos de Irán anunció que había sido elegido para reemplazar a su padre, los medios estatales difundieron un clip documental de cuatro minutos que recorre su vida: orígenes modestos, estudios en el seminario de la ciudad santa de Qom, su participación en la guerra Irán-Iraq cuando era adolescente y, finalmente, su nuevo papel como heredero de su padre “martirizado”.

Aunque Mojtaba Jamenei mantuvo un perfil bajo antes de convertirse en la persona más poderosa de Irán, aun así fue una figura central en la vasta red de influencia que su padre, Alí Jamenei, cultivó durante sus décadas como líder supremo. En 2021, incluso se publicaron fotos en redes sociales que mostraban a iraníes repartiendo carteles que promovían a Mojtaba Jamenei como heredero de su padre.

El nuevo líder supremo, aunque no es un clérigo de alto rango, es un estrecho colaborador del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés) y de la élite económica del régimen. Observadores creen que es tan, o incluso más, de línea dura que su padre.

Antes de la confirmación de Mojtaba Jamenei como líder supremo, Maha Yahya, directora del Carnegie Middle East Center con sede en Beirut, dijo a CNN que su nuevo rol podría interpretarse como un mensaje del régimen a Estados Unidos e Israel de que la presión militar “no nos va a hacer cambiar de postura”.

El joven Jamenei también fue blanco de la ira de los manifestantes durante las protestas contra el resultado de las elecciones iraníes de 2009, en las que el conservador Mahmoud Ahmadinejad fue reelegido para un segundo mandato.

Muchos en el país creen que Jamenei tuvo participación en los resultados finales, ampliamente disputados. Antes de que el levantamiento fuera aplastado y la oposición interna iraní aniquilada, los manifestantes coreaban en farsi: “Mojtaba bemiri Rahbari ro Nabini”, o “Mojtaba, ojalá mueras para que no asumas el liderazgo”.

Aunque era una figura poco conocida fuera de Irán hasta que reemplazó a su padre, Jamenei ya había sido objeto de escrutinio por parte de funcionarios estadounidenses. En 2019, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Jamenei por presuntamente trabajar en estrecha colaboración con la IRGC “para promover las ambiciones regionales desestabilizadoras de su padre y sus objetivos represivos a nivel interno”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por su parte, ha expresado su desaprobación del nuevo líder supremo de Irán, al calificarlo como una opción “inaceptable”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Oren Liebermann y Sana Noor Haq, de CNN, contribuyeron a este reportaje.