La situación en Medio Oriente en el día 13 de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán

Por Jessie Yeung, CNN

La guerra de Estados Unidos e Israel con Irán se está extendiendo a los mares, donde varios petroleros han sido blanco de ataques iraníes, un puerto de Omán resultó incendiado y tres buques fueron alcanzados por proyectiles cerca del Estrecho de Ormuz, una vía fluvial crítica normalmente utilizada para transportar gran parte del petróleo del mundo.

Mientras tanto, un grupo de países acordó liberar reservas de petróleo de emergencia para ayudar a absorber el impacto de la interrupción del suministro, mientras el creciente conflicto en Medio Oriente se acerca al final de una segunda semana en la que se profundizan los temores sobre el impacto en la economía global.

Mientras, el presidente Donald Trump continúa haciendo comentarios contradictorios sobre cuándo podría terminar la guerra.

Esto es lo que debes saber el día 13.

Ataques contra el petróleo: Dos petroleros extranjeros en aguas iraquíes fueron incendiados por un ataque iraní, lo que causó la muerte de al menos una persona y el rescate de otros 38 tripulantes. Por otra parte, los equipos de emergencia en Omán combaten un incendio en tanques de almacenamiento de combustible, después de que un video en redes sociales, geolocalizado por CNN, pareciera mostrar un dron iraní impactando un tanque en el puerto. Bahrein también informó que los ataques iraníes tuvieron como objetivo tanques de combustible en el norte del país la madrugada del jueves, hora local.

Dos petroleros extranjeros en aguas iraquíes fueron incendiados por un ataque iraní, lo que causó la muerte de al menos una persona y el rescate de otros 38 tripulantes. Por otra parte, los equipos de emergencia en Omán combaten un incendio en tanques de almacenamiento de combustible, después de que un video en redes sociales, geolocalizado por CNN, pareciera mostrar un dron iraní impactando un tanque en el puerto. Bahrein también informó que los ataques iraníes tuvieron como objetivo tanques de combustible en el norte del país la madrugada del jueves, hora local. Ataques cerca del estrecho: Tres buques fueron alcanzados por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz, según la agencia marítima del Reino Unido. Por esta vía navegable se transporta aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de crudo. Representantes de los países del G7 se reunieron el miércoles para debatir la posibilidad de escoltar buques “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”.

Tres buques fueron alcanzados por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz, según la agencia marítima del Reino Unido. Por esta vía navegable se transporta aproximadamente una quinta parte de los envíos mundiales de crudo. Representantes de los países del G7 se reunieron el miércoles para debatir la posibilidad de escoltar buques “cuando las condiciones de seguridad lo permitan”. Irán, Hezbollah e Israel: El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó haber llevado a cabo un ataque conjunto con el grupo militante Hezbollah contra Israel, alcanzando más de 50 objetivos durante cinco horas de fuego continuo el miércoles. Posteriormente, Israel llevó a cabo una oleada de bombardeos a gran escala contra infraestructuras de Hezbollah en todo el Líbano, incluyendo la capital, Beirut, informaron las fuerzas militares.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán afirmó haber llevado a cabo un ataque conjunto con el grupo militante Hezbollah contra Israel, alcanzando más de 50 objetivos durante cinco horas de fuego continuo el miércoles. Posteriormente, Israel llevó a cabo una oleada de bombardeos a gran escala contra infraestructuras de Hezbollah en todo el Líbano, incluyendo la capital, Beirut, informaron las fuerzas militares. Naciones del Golfo: Los estados del Golfo vecinos de Irán interceptaron nuevas oleadas de drones y misiles iraníes la madrugada del jueves, incluso en el centro comercial mundial de Dubai, donde un vehículo no tripulado cayó sobre un edificio cerca del lujoso barrio de Creek Harbour.

Reservas de petróleo de emergencia: Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron el miércoles liberar 400 millones de barriles al mercado global, el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia de la historia. Poco después, el presidente Donald Trump autorizó a Estados Unidos a liberar 172 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana.

Los países miembros de la Agencia Internacional de Energía (AIE) acordaron el miércoles liberar 400 millones de barriles al mercado global, el mayor volumen de reservas de petróleo de emergencia de la historia. Poco después, el presidente Donald Trump autorizó a Estados Unidos a liberar 172 millones de barriles de crudo de la Reserva Estratégica de Petróleo a partir de la próxima semana. Discurso de Trump: El miércoles, en Kentucky, Trump afirmó sobre la guerra con Irán: “ganamos”, sin aportar pruebas. Esto también contradice su comentario anterior de que “aún no hemos terminado” con la guerra. Más tarde esa noche, declaró a los periodistas: “Es solo cuestión de cuándo, ¿cuándo paramos?”.

El miércoles, en Kentucky, Trump afirmó sobre la guerra con Irán: “ganamos”, sin aportar pruebas. Esto también contradice su comentario anterior de que “aún no hemos terminado” con la guerra. Más tarde esa noche, declaró a los periodistas: “Es solo cuestión de cuándo, ¿cuándo paramos?”. Escrutinio en casa: El Pentágono trasladó a legisladores estadounidenses en una sesión informativa privada el martes que las estimaciones preliminares sugieren que la guerra ha costado al menos US$ 11.000 millones en los primeros seis días. Y en una inusual muestra de crítica republicana, la senadora Lisa Murkowski fustigó duramente la gestión de la guerra por parte de Trump, exigiendo audiencias públicas y afirmando que los mensajes contradictorios de la administración están generando confusión.

El Pentágono trasladó a legisladores estadounidenses en una sesión informativa privada el martes que las estimaciones preliminares sugieren que la guerra ha costado al menos US$ 11.000 millones en los primeros seis días. Y en una inusual muestra de crítica republicana, la senadora Lisa Murkowski fustigó duramente la gestión de la guerra por parte de Trump, exigiendo audiencias públicas y afirmando que los mensajes contradictorios de la administración están generando confusión. Ataque a escuela en Irán: El ejército estadounidense atacó accidentalmente una escuela primaria iraní, probablemente debido a información desactualizada sobre una base naval cercana, según fuentes informadas sobre los resultados preliminares de una investigación militar en curso. El ataque mató al menos a 168 niños y 14 profesores, según informaron los medios estatales iraníes.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.