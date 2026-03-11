Trump pide a la Corte Suprema que permita que expire el TPS para haitianos

Por John Fritze y Tami Luhby, CNN

El presidente Donald Trump instó este miércoles a la Corte Suprema a permitir que su Gobierno ponga fin a las protecciones migratorias temporales para unos 350.000 haitianos que han vivido legalmente en EE.UU. durante años, intensificando otra lucha acelerada sobre inmigración en la máxima corte del país.

La apelación siguió a un fallo mordaz de un tribunal federal de distrito en Washington en febrero que bloqueó al Gobierno de permitir que expirara el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para ciudadanos haitianos.

Los magistrados ya están considerando la decisión del Gobierno de poner fin a protecciones similares para más de 6.000 sirios.

En su apelación, el Gobierno pidió a la Corte Suprema que abordara la cuestión más amplia de su poder para poner fin al TPS para varios grupos. Si los magistrados aceptan hacerlo, pondría las agresivas políticas migratorias de Trump en primer plano en un tribunal que ya está considerando el impulso de Trump para poner fin a la ciudadanía por nacimiento.

“A menos que la Corte resuelva el fondo de estas impugnaciones —cuestiones que ya se han ventilado en tribunales de todo el país—, este ciclo insostenible se repetirá una y otra vez, generando más fallos contradictorios y más interpretaciones enfrentadas sobre cómo entender las órdenes provisionales de esta Corte”, escribió el procurador general de Estados Unidos, D. John Sauer. “Esta Corte debe romper ese ciclo”.

La Corte Suprema se ha puesto reiteradamente del lado del Gobierno de Trump en apelaciones aceleradas sobre inmigración durante el último año, incluso en un asunto de TPS relacionado con Venezuela y las llamadas patrullas móviles del Gobierno. En otros casos, ha adoptado un enfoque más matizado. La Corte congeló ciertas deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros la primavera pasada y exigió al Gobierno “facilitar” el regreso de Kilmar Ábrego García, un hombre de Maryland deportado por error a El Salvador el año pasado.

Los titulares haitianos de TPS están entre los más recientes residentes nacidos en el extranjero cuyas vidas se ven trastocadas por el Gobierno de Trump, que se enfoca en reducir el número de inmigrantes que ingresan y viven en EE.UU. El Departamento de Seguridad Nacional también ha intentado terminar el TPS para otros países, incluidos Honduras, Nepal y Sudán del Sur.

El TPS permite que un Gobierno autorice a personas que llegaron de ciertos países en momentos de crisis a vivir y trabajar temporalmente en Estados Unidos de manera legal. Los ciudadanos haitianos fueron elegibles después de que un terremoto sacudió el país en 2010 y la designación se ha renovado repetidamente desde entonces, mientras el país enfrentaba una serie de crisis, incluida la violencia generalizada de pandillas armadas y el asesinato de su presidente en 2021.

Los beneficiarios son evaluados y son inelegibles si han sido condenados por cualquier delito grave o más de un delito menor en EE.UU. El secretario de Seguridad Nacional tiene discreción para designar un país para TPS.

Los críticos, incluidos funcionarios del DHS, dicen que las designaciones nunca tuvieron la intención de ser permanentes. Y la Corte Suprema ha dado al Gobierno amplia discreción para cancelar las designaciones en el pasado, incluyendo un caso relacionado con venezolanos con estatus TPS que la corte decidió en mayo.

Ese caso, y otros que circulan en tribunales federales inferiores, han involucrado el esfuerzo del Gobierno de Trump por cancelar designaciones antes de que expiraran naturalmente. Sin embargo, el estatus para los haitianos fue extendido por última vez por el Gobierno de Biden en 2024 por un período de 18 meses que debía expirar a principios de este año.

Como lo ha hecho en muchos otros casos, el Gobierno argumentó que los tribunales federales no están autorizados a revisar una decisión discrecional de extender el TPS.

No obstante, cinco ciudadanos haitianos que se benefician del TPS afirmaron que el Gobierno violó la ley federal al no realizar una revisión adecuada y argumentaron que el Gobierno violó la cláusula de igual protección porque, según ellos, la decisión parecía estar motivada por animosidad racial hacia los haitianos.

En una opinión de 83 páginas, la jueza de distrito de EE.UU. Ana Reyes estuvo de acuerdo con los demandantes.

Al llamar la atención sobre las afirmaciones falsas de Trump durante la campaña de que migrantes haitianos en Ohio estaban comiéndose las mascotas de sus vecinos, Reyes escribió que la decisión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin a las protecciones probablemente no se basó en una revisión exhaustiva de las condiciones sobre el terreno. (Noem fue destituida por Trump a principios de este mes).

“En conjunto, el expediente sugiere firmemente que la decisión de la secretaria Noem de terminar la designación de TPS para Haití estuvo motivada, al menos en parte, por animosidad racial”, escribió Reyes, quien fue designada al tribunal federal por el presidente Joe Biden. “La discrepancia entre lo que la secretaria dijo en la terminación y lo que muestran las pruebas confirma que la terminación de la designación de TPS para Haití no fue el producto de una toma de decisiones razonada, sino de un resultado predeterminado justificado con razones pretextuales”.

Noem, escribió Reyes, “tiene derecho bajo la Primera Enmienda a llamar a los inmigrantes homicidas, sanguijuelas, adictos a los beneficios y cualquier otro nombre inapropiado que desee”.

Pero, dijo, el Gobierno está limitado tanto por la Constitución como por la ley federal para aplicar los hechos a la ley al implementar el programa TPS.

“El expediente hasta la fecha muestra que aún no lo ha hecho”, escribió Reyes.

