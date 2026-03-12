El combustible es solo el comienzo: ¿Qué otra cosa puede costarte más por la guerra con Irán?

Por Elisabeth Buchwald, CNN

Desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, el aumento repentino de los precios del petróleo y del gas se ha convertido en una preocupación importante tanto para los mercados como para los consumidores. Pero esto es solo el comienzo de una larga lista de bienes que podrían encarecerse.

Con el aumento repentino de los precios del petróleo, el costo del transporte de bienes físicos alrededor del mundo ya ha aumentado y se prevé que siga aumentando a medida que se prolongue la guerra.

Y dado que muchas empresas ya están absorbiendo la mayor parte del costo de los aranceles promulgados por el Gobierno de Trump durante el último año, tienen poco margen de maniobra para asumir mayores costos de transporte, afirmó Brian Bethune, profesor de economía del Boston College.

“Si observamos que los precios (del petróleo) se mantienen altos durante un tiempo, veremos un shock de costos persistente”, afirmó.

Las tarifas de envío se determinan en gran medida por los precios del diésel. Por ejemplo, se aplica un recargo por combustible del 21,5 % para FedEx Ground y entregas a domicilio cuando el precio del diésel alcanza al menos los US$ 3,55 por galón.

Al 9 de marzo, el diésel costaba US$ 4,86 por galón, casi US$ 1 más que hace una semana, según datos de la Administración de Información Energética de EE.UU. Esto significa que se aplicará un recargo por combustible del 24,75 % durante la semana siguiente.

Existe una estructura similar en todos los principales medios de transporte (aéreo, ferroviario y marítimo) según el combustible utilizado y su precio.

Los supermercados son uno de los primeros lugares donde los consumidores verán los efectos del aumento de los precios del combustible, especialmente en los pasillos de frutas y verduras, carnes y lácteos, según Deborah Weinswig, directora ejecutiva y fundadora de Coresight Research, un grupo de investigación y asesoramiento sobre cadenas de suministro y comercio minorista.

Cuanto menos estable sea un producto, menos podrán las empresas almacenarlo y más vulnerable será a las subidas de precios.

Fuera de los supermercados, el aumento de precios tardará más en aparecer, añadió Weinswig. Los aranceles del presidente Donald Trump del año pasado impulsaron a las empresas a acumular inventario antes de la entrada en vigor de los nuevos impuestos, lo que significa que cuentan con abundantes suministros.

Es probable que las empresas exploren otras maneras de afrontar el aumento de los costos del combustible.

Cuando estalló la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, los precios del petróleo se dispararon de forma similar, agravando la ya elevada inflación.

En aquel entonces, muchas empresas optaron por reducir el tamaño de sus productos manteniendo el mismo precio, una práctica conocida como “sweepflation”, que consiste en un aumento de precios.

Pero como los consumidores ya están empezando a recortar gastos, las empresas podrían tener más dificultades para que estos cambios encubiertos los perciban. Esto podría llevarlas a recurrir a una medida más drástica para reducir costos: despedir trabajadores.

“No hay nada gratis. Aparecerá en algún momento”, declaró Bethune a CNN.

