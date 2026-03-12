El primer presunto mensaje del líder supremo de Irán deja una importante pregunta sin respuesta

Análisis del Equipo de CNN

El primer mensaje del ayatolah Mojtaba Jamenei desde que asumió el cargo de nuevo líder supremo de Irán el domingo fue leído en la televisión estatal iraní.

Cuatro días después de su nombramiento como nuevo líder supremo de Irán, el mundo finalmente pudo vislumbrar la visión del mundo de Mojtaba Jamenei.

Sin embargo, Jamenei, ahora ascendido al rango de ayatolá y apodado el “líder exaltado” de la Revolución Islámica por sus acólitos, no apareció en el video ni publicó una declaración de audio.

En lugar de eso, supuestamente emitió un extenso mensaje escrito que luego fue leído en la televisión estatal. En ese mensaje, expuso su opinión sobre la trayectoria de la guerra, elogió a las fuerzas armadas iraníes y exigió reparaciones a quienes han atacado a su país.

El mensaje se difundió rápidamente a través de un nuevo canal de Telegram creado por su oficina. Estaba cargado de un simbolismo codificado para atraer a su base, y destacado con la publicación de una imagen con tres muestras de escritura: una del primer líder supremo, Ruhollah Jomeini, otra del asesinado Alí Jamenei y otra de su propio hijo.

El mensaje era claro: comenzaba una nueva era y su líder se posicionaba como el legítimo heredero de quienes lo precedieron.

Según el comunicado, Jamenei se enteró de su nombramiento por la televisión estatal, lo que sugiere que a él también lo tomó por sorpresa. También usó un lenguaje florido para describir a su difunto padre y afirmó que pudo ver su cadáver después de su muerte con el puño cerrado. Según él, una última señal de resistencia. Jamenei padre murió en ataques aéreos estadounidenses e israelíes al comienzo de la guerra.

El mensaje de Jamenei estuvo repleto de la retórica rimbombante habitual: elogió al “frente de resistencia”, un término que designaba la debilitada red de intermediarios de Irán, y pidió a los países vecinos que cerraran las bases estadounidenses, mientras amenazaba con seguir atacando los intereses de EE.UU. en la región.

En comentarios que estremecieron aún más a los inestables mercados, insistió en que mantendrá cerrado al comercio internacional el estrecho de Ormuz, una ruta petrolera clave.

Arrojado a la luz pública tras años operando en las sombras, Jamenei utilizó el mensaje para esbozar sus políticas, que recuerdan mucho a las de su padre.

“Su partida ha dejado una profunda herida en nuestros corazones… Mucha gente no reconoció su verdadero valor. Quizás pasen años antes de que se descorran todos los velos”, dijo en su declaración en referencia a su padre.

Jamenei no ofreció ninguna salida para un cese inmediato de la violencia ni dio detalles sobre cuál sería un resultado aceptable para Teherán. En lugar de eso, prometió que la “venganza” por los asesinados es un “caso que permanecerá abierto”.

El mensaje de Jamenei no incluyó ninguna promesa de reforma ni indicios de intenciones de “abandonar ninguna de las políticas fundamentales de su padre”, declaró a CNN el analista iraní Arash Azizi, quien añadió que dio “muy pocas esperanzas a los iraníes de un futuro mejor”.

“En cambio, estuvo lleno de amenazas y bravuconería, incluyendo la trillada amenaza de intentar destruir a Israel y expulsar las bases estadounidenses de la región. En resumen, ofrece a los iraníes y a sus vecinos en la región nada menos que un conflicto eterno”, añadió Azizi.

Pero la pregunta central sigue sin respuesta: la opinión pública iraní y el resto del mundo aún no han visto ni oído hablar al nuevo líder, quien, según se informa, resultó herido en los primeros días de la guerra.

Si bien la declaración puede satisfacer a sus bases, no deja en claro quién está realmente al mando.

La idea es proyectar una amenaza, según declaró Dina Esfandiary, responsable de Bloomberg Economics para Oriente Medio con sede en Ginebra, a Becky Anderson de CNN.

“Irán demuestra claramente que no busca un alto el fuego ni el fin de una guerra, y que cree que no ha cobrado un precio suficiente a Estados Unidos, sus aliados e incluso a la economía mundial”, añadió. “En mi opinión, parece que la situación va a continuar”.

