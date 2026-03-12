La administración Trump subestimó el impacto de la guerra con Irán en el estrecho de Ormuz

Por Zachary Cohen, Phil Mattingly, Kevin Liptak y Kylie Atwood, CNN

El Pentágono y el Consejo de Seguridad Nacional subestimaron significativamente la voluntad de Irán de cerrar el Estrecho de Ormuz en respuesta a los ataques militares estadounidenses mientras planificaban la operación en curso, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto.

El equipo de seguridad nacional del presidente Donald Trump no tuvo plenamente en cuenta las posibles consecuencias de lo que algunos funcionarios han descrito como el peor escenario que enfrenta ahora la administración, trasladaron las fuentes.

Si bien funcionarios clave de los Departamentos de Energía y del Tesoro estuvieron presentes en algunas de las reuniones oficiales de planificación sobre la operación antes de que comenzara, de acuerdo con las fuentes, el análisis y los pronósticos de la agencia que serían elementos integrales del proceso de toma de decisiones en administraciones pasadas fueron consideraciones secundarias.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el secretario de Energía, Chris Wright, han sido actores clave durante las etapas de planificación y ejecución del conflicto, reconocieron las fuentes.

Sin embargo, la preferencia de Trump por apoyarse en un círculo cerrado de asesores cercanos en la toma de decisiones de seguridad nacional tuvo el efecto de marginar el debate interinstitucional sobre las posibles consecuencias económicas si Irán respondiera a los ataques estadounidenses e israelíes cerrando el estrecho.

Y ahora podrían pasar semanas antes de que los esfuerzos de la administración para aliviar las crecientes consecuencias económicas surtan efecto, según informaron funcionarios el jueves, incluyendo escoltas navales de alto riesgo de petroleros a través del estrecho, que el Pentágono considera actualmente demasiado peligrosas.

El presidente, mientras tanto, ha seguido minimizando la agitación en los mercados energéticos.

La realidad en el estrecho ha dejado a homólogos diplomáticos, exfuncionarios económicos y energéticos de Estados Unidos y ejecutivos de la industria que hablaron con CNN en un estado de confusión e incredulidad.

“Planificar para prevenir este escenario —por imposible que parezca desde hace tiempo— ha sido un principio fundamental de la política de seguridad nacional estadounidense durante décadas”, declaró un exfuncionario estadounidense que sirvió en administraciones republicanas y demócratas. “Estoy estupefacto”.

Ejecutivos del sector naviero han solicitado repetidamente a la Armada estadounidense escoltas militares, pero todas sus peticiones han sido rechazadas.

En reuniones informativas periódicas con participantes del sector en la región, oficiales militares estadounidenses han dejado claro en repetidas ocasiones que no han recibido órdenes para iniciar ninguna operación de escolta y que los riesgos para los activos estadounidenses siguen siendo extremadamente altos, de acuerdo con dos ejecutivos con conocimiento del asunto.

Bessent declaró el jueves a Wilfred Frost, de Sky News, que esos escoltas comenzarían “tan pronto como sea militarmente posible”.

“Eso siempre estuvo en nuestra planificación: existía la posibilidad de que la Marina de Estados Unidos, o quizás una coalición internacional, escoltara a los petroleros”, indicó.

Pero el camino hasta este punto, sostuvieron las fuentes, parece marcar la compleja convergencia de supuestos geopolíticos, pronósticos del mercado energético y prioridades estratégicas transversales.

Altos funcionarios de Trump reconocieron ante los legisladores durante recientes reuniones informativas clasificadas que no habían previsto la posibilidad de que Irán cerrara el estrecho en respuesta a los ataques, según tres fuentes familiarizadas con la sesión a puertas cerradas.

Según varias fuentes, el motivo era que los funcionarios del Gobierno creían que cerrar el estrecho perjudicaría más a Irán que a Estados Unidos, una opinión que se vio reforzada por las amenazas vacías de Irán de actuar en el estrecho tras los ataques estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes el verano pasado.

La Casa Blanca promocionó la planificación de la administración en una declaración el jueves.

“Mediante un proceso de planificación detallado, toda la administración está y estuvo preparada para cualquier posible acción emprendida por el régimen terrorista iraní”, comentó la portavoz Anna Kelly, al tiempo que elogiaba el éxito de las fuerzas estadounidenses.

“El presidente Trump ha sido claro al afirmar que cualquier interrupción del suministro de energía es temporal y resultará en un beneficio masivo para nuestro país y la economía global a largo plazo”, añadió.

CNN se ha puesto en contacto con el Pentágono para obtener comentarios.

Varios empleados del Gobierno estadounidenses, tanto actuales como retirados, declararon a CNN que cualquier plan de acción militar contra Irán consideraría la posibilidad de que Teherán cerrara la vía fluvial.

El ejército estadounidense ha mantenido y actualizado desde hace tiempo sus planes para abordar la acción militar iraní en este crucial corredor.

Pero en un momento en que las reservas mundiales de petróleo y GNL eran abundantes, la producción petrolera estadounidense se encontraba en máximos históricos y los funcionarios de Trump disfrutaban de un Dobierno venezolano dócil y del potencial de una rápida expansión de la producción de un antiguo enemigo, la magnitud global de los riesgos a la baja no se consideraba una preocupación importante.

Incluso al evaluar el potencial de perturbación en el estrecho, la administración se ha centrado más en su visión abrumadoramente positiva —aunque todavía ambiciosa— de cómo responderían los mercados a la eliminación total de la amenaza de perturbaciones iraníes.

“Para triunfar en la vida, hay que sufrir a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo, y eso es lo que estamos haciendo ahora mismo”, declaró Wright en una entrevista el miércoles en NewsNation. “Creo que el pueblo estadounidense estará encantado con un mundo en paz al otro lado y con un suministro de energía más seguro durante las próximas décadas”.

El jueves, en sus primeros comentarios públicos desde que fue ascendido, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, afirmó que el estrecho permanecería cerrado como una “herramienta de presión”, según una declaración leída en su nombre en la televisión estatal iraní.

Esto deja a Estados Unidos con pocas opciones.

Según varias fuentes familiarizadas con las conversaciones, ejecutivos del sector energético han comunicado a funcionarios del Gobierno su deseo de que la guerra termine cuanto antes.

Por ahora, se muestran cautelosos ante la posibilidad de poner en riesgo sus activos y a su personal mediante el tránsito de buques cisterna por el estrecho, y no prevén que esta postura cambie hasta que la intensidad del conflicto disminuya drásticamente, indicaron las fuentes.

Los funcionarios militares han estado realizando llamadas y reuniones informativas diarias con representantes de la industria energética durante los últimos días, según fuentes familiarizadas con el asunto.

Pero desde casi el comienzo del conflicto, los funcionarios estadounidenses dijeron a los representantes de las compañías energéticas que no era lo suficientemente seguro para que la Marina realizara las escoltas en los primeros días de la guerra.

Un oficial militar estadounidense declaró a CNN que los drones y misiles iraníes, seguidos de las minas, son la principal amenaza para los buques que intentan cruzar el estrecho.

En los últimos años, al simular un posible conflicto con Irán, uno de los mayores riesgos para el ejército estadounidense era la aglomeración de buques en las vías fluviales del estrecho, Bab-el-Mandeb y el mar Rojo, vulnerables a los ataques de misiles y drones iraníes, según otra fuente.

Nate Swanson, unexfuncionario de carrera del Departamento de Estado especializado en Irán, señaló que en la década de 1980 hubo escoltas militares de petroleros a través del estrecho, pero el uso de drones por parte de Irán en esta ocasión crea una situación muy diferente.

Los oficiales militares también indicaron a los representantes de la industria energética que, de todos modos, no pueden prescindir de los buques de la Armada, ya que estos se encuentran participando en operaciones ofensivas en otros frentes.

Hasta el miércoles, no había un cronograma preciso sobre cuándo estarían disponibles las escoltas.

Wright declaró el jueves que la Armada no puede escoltar buques comerciales a través del estrecho, aunque sugirió que esa capacidad podría estar disponible a finales de este mes.

“Sucederá relativamente pronto, pero no puede ocurrir ahora. Simplemente no estamos listos”, declaró en la CNBC. “Todos nuestros recursos militares ahora mismo están centrados en destruir la capacidad ofensiva de Irán y la industria manufacturera que la abastece”, añadió.

Cuando se le presionó sobre si sería posible antes de fin de mes, manifestó: “Creo que es bastante probable que así sea”.

No estaba claro hasta qué punto era consciente Trump de las limitaciones a las escoltas navales cuando planteó la idea por primera vez en una publicación en Truth Social el 3 de marzo.

El presidente ha minimizado el riesgo para los petroleros que intentan transitar el estrecho, a pesar de que Irán ha comenzado a atacar barcos en la vía fluvial.

Y aunque muchos republicanos están ansiosos por que vuelva a centrarse en los asuntos internos antes de las elecciones intermedias, y reconozca los problemas de los estadounidenses por el costo de vida, el jueves adoptó un tono diferente, sugiriendo que los precios más altos del petróleo podrían ser beneficiosos.

“Estados Unidos es, por lejos, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando los precios del petróleo suben, ganamos mucho dinero”, escribió en Truth Social, sin explicar a quién se refería con “nosotros”.

Agregó que sus objetivos militares contra Irán eran más importantes que los cambios en los costos energéticos globales.

“Para mí, como presidente, es mucho más importante e interesante impedir que un imperio malvado, Irán, adquiera armas nucleares y destruya Medio Oriente y, de hecho, el mundo”, escribió Trump.

Los funcionarios de la administración encargados de ayudar a aliviar la crisis energética están ansiosos por que los petroleros sean escoltados lo más rápido posible, pero por ahora, están más o menos en la misma página sobre la gestión de la crisis en fases, según otras personas familiarizadas con el asunto.

Bessent anunció el jueves que el Departamento del Tesoro está levantando temporalmente las sanciones sobre el petróleo ruso varado en el mar.

Y más temprano ese mismo día, la Casa Blanca comunicó que está considerando aliviar las restricciones bajo la Ley Jones, una norma marítima centenaria que requiere que las mercancías transportadas entre puertos estadounidenses se realicen en barcos estadounidenses, como parte de un esfuerzo que podría frenar el aumento de los precios de la gasolina.

“En aras de la defensa nacional, la Casa Blanca está considerando suspender la Ley Jones por un período limitado para garantizar que los productos energéticos vitales y los productos agrícolas esenciales fluyan libremente a los puertos estadounidenses”, declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, a CNN en un comunicado. “Esta medida aún no se ha concretado”.

Hay una amplia gama de otras opciones que la administración podría adoptar —probablemente en forma de decreto— en un esfuerzo por aliviar el aumento de los precios en los surtidores.

Una que se está considerando es eximir de los requisitos a los productores de gasolina durante los meses cálidos para reducir la contaminación atmosférica, indicaron las fuentes. (La evaporación de la gasolina al aire es mayor en verano, por lo que existen requisitos estrictos en esa época para evitar altas emisiones de gases de efecto invernadero).

Según fuentes consultadas, un decreto para reducir la carga regulatoria sobre los productores de gasolina estadounidenses podría ayudar a disminuir los costos, incluso en las semanas posteriores al fin de la crisis.

Sin embargo, los expertos afirman que es poco probable que los efectos de una medida de ese tipo reduzcan significativamente el aumento de los precios.

“Creo que sería una compensación potencial muy pequeña en comparación con el factor que impulsa los precios de la gasolina al alza, que son las preocupaciones por el suministro físico de productos refinados en todo el mundo, y también de petróleo crudo”, estimó Clayton Seigle, experto en energía del CSIS.

Esta historia ha sido actualizada con novedades adicionales.

Natasha Bertrand y Jennifer Hansler de CNN contribuyeron a este informe.

