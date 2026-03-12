Las acciones caen después de que el nuevo líder supremo de Irán prometiera mantener cerrado el estrecho de Ormuz

Por John Towfighi, CNN

Las acciones cayeron y los precios del petróleo subieron el jueves, en tanto la guerra con Irán continuó alimentando los temores de mayores costos energéticos y perturbaciones en la economía global.

Los principales índices bursátiles estadounidenses cayeron un 1 % o más, prolongando un reciente episodio de volatilidad. El Dow Jones cayó 655 puntos, o un 1,38 %. El S&P 500 bajó un 1,3 % y el Nasdaq Composite, con un fuerte componente tecnológico, se desplomó un 1,66 %.

Los precios del crudo estadounidense subieron un 9,8 %, a US$ 95,83 por barril. El crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, subió un 9,3 %, a US$ 100 por barril.

Los precios del petróleo subieron después de que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, emitiera su primer mensaje público, advirtiendo que el crucial estrecho de Ormuz permanecerá cerrado como “herramienta de presión”. El mensaje, leído por un presentador en la televisión estatal iraní, también decía que todas las bases estadounidenses en la región “serán atacadas” a menos que cierren. El estrecho de Ormuz, la vía fluvial vital frente a la costa iraní por la que fluye el 20 % del consumo mundial de petróleo, ha permanecido prácticamente cerrado desde el inicio de la guerra. Esto ha disparado los precios del petróleo y ha empañado las perspectivas para las acciones a nivel mundial.

“El cierre implícito del estrecho de Ormuz sigue siendo el factor decisivo para los mercados globales”, declaró Felix Vezina-Poirier, estratega jefe de BCA Research, en una nota.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto crítico en la guerra, con funcionarios estadounidenses exigiendo su reapertura y el régimen iraní redoblando sus esfuerzos para impedir que las cosas sigan como siempre.

El secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, declaró el jueves que el estrecho debe reabrirse en última instancia, ya que Estados Unidos continúa las operaciones militares en Irán.

“Ahora el estrecho de Ormuz necesita ser y será reabierto”, declaró Wright en “CNN News Central”.

Mientras tanto, la Agencia Internacional de Energía afirmó en su informe petrolero mensual del jueves que el conflicto en Oriente Medio está “creando la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense subieron a medida que los inversores recalibraban sus expectativas de una posible mayor inflación causada por el aumento de los precios de la energía. El rendimiento de los bonos a 10 años subió al 4,24 %, su nivel más alto desde principios de febrero.

El dólar estadounidense se fortaleció frente a otras divisas importantes, beneficiándose de la demanda de activos refugio. El índice del dólar estadounidense subió un 0,4 %, alcanzando su nivel más alto del año.

El indicador de miedo de Wall Street, el VIX, subió un 9 %, lo que refleja la mayor volatilidad en los mercados. El Índice de Fear and Greed de CNN se situó en “miedo extremo”.

“Por ahora, el petróleo sigue siendo el principal motor del mercado, y los acontecimientos en torno a la reapertura del estrecho de Ormuz actúan como acelerador o freno del apetito por el riesgo”, declaró Adam Turnquist, estratega técnico jefe de LPL Financial, en una nota.

Con información de Ivana Kottasová y Alejandra Jaramillo, de CNN.