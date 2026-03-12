Dos heridos y el atacante muerto tras un tiroteo en la Universidad Old Dominion en Virginia, según las autoridades

Por Rebekah Riess, CNN

Dos personas resultaron heridas y un hombre armado murió tras un tiroteo dentro de un edificio académico de la Universidad Old Dominion en Virginia la mañana de este jueves, informó la universidad.

El tirador fue neutralizado después de que abriera fuego poco antes de las 10:50 a.m., hora de Miami, en el Constant Hall de la escuela, en el campus de Norfolk, sumó la universidad en alertas en línea.

Desde entonces, se ha dado el visto bueno: “Ya no existe una amenaza activa para la comunidad del campus”, declaró la universidad.

Las dos personas heridas fueron trasladadas a un hospital local, según la universidad, pero no se proporcionó información sobre su estado.

La Policía universitaria, la Policía de Norfolk y el personal de emergencias respondieron de inmediato al incidente, informó la universidad. Agentes especiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también acudieron, informó el organismo federal a CNN este jueves por la mañana.

La universidad canceló las clases y las operaciones en su campus principal por el resto del día. “Por favor, evite el área dentro y alrededor de Constant Hall, donde el personal de emergencias continúa trabajando”, indica la alerta de la universidad.

La casa de estudios dijo que daría una actualización alrededor de las 12:15 p.m., hora de Miami.

Inicialmente, la universidad había reportado una “amenaza activa” en Constant Hall en su sitio web. “Siga los protocolos de huida-escondite-lucha. Personal de emergencias en acción. Evite la zona”, decía una alerta de emergencia de la universidad.

Ubicada en Norfolk, la Old Dominion es una institución pública con alrededor de 24.000 estudiantes. Constant Hall es el edificio principal de la Facultad de Negocios.

Esta noticia se está desarrollando y se actualizará.

