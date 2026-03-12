Posponen reunión entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro por “motivos de fuerza mayor”

Por Fernando Ramos, Osmary Hernández y Mauricio Torres, CNN en Español

El encuentro que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, tenían previsto sostener este viernes en una zona de la frontera entre sus países quedó pospuesto, informaron este jueves sus respectivos gobiernos.

La Presidencia de Colombia confirmó primero a CNN que la reunión no se realizaría, sin dar detalles. Momentos después, el gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que ambas partes tomaron la decisión “por motivos de fuerza mayor”, que no especificó.

Venezuela también señaló que los dos gobiernos acordaron “posponer la celebración del encuentro presidencial para una fecha próxima”.

“Los gobiernos de Colombia y Venezuela reiteran su voluntad de fortalecer la confianza, la cooperación y el relacionamiento bilateral, promoviendo las oportunidades para el desarrollo y la integración de los territorios fronterizos”, concluyó el comunicado de Caracas.

Después de acercamientos entre ambos gobiernos, Rodríguez y Petro tenían previsto reunirse este viernes por la tarde en el puente internacional Atanasio Girardot, según informó el martes la Cancillería de Colombia. El cruce fronterizo se ubica entre el municipio colombiano de Villa del Rosario, en el departamento de Norte de Santander, y el municipio venezolano Pedro María Ureña, en el estado Táchira.

La postergación del encuentro entre Rodríguez y Petro se dio a conocer pocas horas después de que la Casa de Nariño informara que Petro sostuvo una llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la charla, ambos mandatarios —que en meses recientes habían tenido tensiones— hablaron de energía, seguridad, erradicación de cultivos ilícitos y lucha contra el narcotráfico, entre otros temas, según un comunicado de la Presidencia de Colombia.

Petro dijo en X que la plática fue “cordial”.

Aún no está claro si la conversación entre Petro y Trump está relacionada con que se pospusiera el encuentro entre Petro y Rodríguez. CNN busca obtener más información del caso.

La reunión se iba a llevar a cabo a poco más de dos meses de que Rodríguez asumió como presidenta encargada luego del operativo militar en el que Estados Unidos capturó al derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien es acusado en Nueva York de narcoterrorismo, narcotráfico y manejo de armas, cargos que él rechaza.

Desde que tomó el cargo, Rodríguez ha rechazado la captura de Maduro, pero al mismo tiempo se ha declarado dispuesta a tener relaciones cordiales, de respeto y de cooperación con el gobierno de Trump.

En el período que lleva al frente del Palacio de Miraflores, Rodríguez ha recibido en Venezuela a algunos altos funcionarios estadounidenses, incluyendo al secretario de Energía, Chris Wright, y el secretario del Interior, Doug Burgum.

Venezuela y Estados Unidos, además, recientemente anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares, que estaban rotas desde 2019.

