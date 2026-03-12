Trump y Petro hablan por teléfono sobre energía, narcotráfico y Venezuela

Por Alejandra Jaramillo, CNN

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una llamada telefónica de casi media hora la tarde de este jueves con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, según informó el asesor presidencial colombiano Andrés Hernández Ramírez.

La conversación se centró en la cooperación energética, los esfuerzos para combatir el narcotráfico y la situación en Venezuela, dijo el asesor en una publicación en X. El propio Petro confirmó posteriormente la llamada en otra publicación.

“Hoy tuvimos una cordial conversación telefónica sobre varios temas concretos. Es importante la reactivación de las fronteras sin OFAC y sin mafias”, escribió el mandatario colombiano.

Hernández Ramírez también señaló que Trump se disculpó por el manejo de una invitación al mandatario colombiano para viajar a Miami y asistir a la Cumbre Escudo de las Américas celebrada el fin de semana pasado. CNN consultó a la Casa Blanca sobre los detalles de la conversación.

Durante la llamada, Petro invitó a Trump a visitar Cartagena, mientras que Trump le dijo al mandatario colombiano que siempre sería bienvenido en Estados Unidos, añadió Hernández Ramírez.

La llamada fue iniciada por la parte colombiana, dijo a CNN una fuente familiarizada con el asunto. Según esa fuente, Bogotá vio una oportunidad para hablar con Trump. Funcionarios colombianos consideraron que era un buen momento para “calmar las aguas” tras las tensiones generadas por la ausencia de Petro en la cumbre celebrada en Miami.

Hernández Ramírez indicó además que Trump le deseó a Petro “buena suerte” antes de su reunión con Rodríguez.

Según el asesor, durante el diálogo también se abordaron temas como hidrocarburos, seguridad, cultivos ilícitos, erradicación y el trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico, así como la reactivación económica en la frontera entre Colombia y Venezuela.

Trump también agradeció la comunicación y expresó su deseo de mantener un mayor contacto con el mandatario colombiano, a quien manifestó su amistad, de acuerdo con el funcionario colombiano.

Esta es la segunda llamada telefónica entre ambos líderes desde que Trump regresó a la Casa Blanca.

La conversación ocurre después de meses de tensiones entre Washington y Bogotá. Tras un año marcado por insultos públicos, el fin de la ayuda financiera a Colombia, amenazas de sanciones y fricciones diplomáticas, ambos líderes mantuvieron una primera llamada el 7 de enero de 2026 que ayudó a reducir la confrontación.

Esa conversación se produjo poco después de una operación militar estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa de vínculos con el narcotráfico.

Durante ese primer contacto, Trump y Petro acordaron restablecer canales directos de comunicación, lo que abrió la puerta a un acercamiento diplomático tras meses de deterioro en la relación bilateral.

