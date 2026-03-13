Ataques en la sinagoga de Michigan y la universidad de Virginia sacuden la sensación de seguridad en comunidades de EE.UU.

Por Emma Tucker y Elizabeth Wolfe, CNN

Un par de ataques a más de 1.125 kilómetros de distancia golpearon este jueves el corazón de refugios comunitarios y dejaron a los estadounidenses conmocionados con una incómoda sensación de inseguridad.

Primero, un tiroteo mortal, investigado como acto terrorista, devastó una universidad de Virginia en una ciudad militar. Horas después, un ataque selectivo de un vehículo que embistió una sinagoga de Michigan dejó a los congregantes profundamente conmocionados.

El tiroteo en la Universidad Old Dominion de Virginia fue cometido por un veterano que era un simpatizante del ISIS condenado. El atacante logró matar a una persona e herir a otras dos antes de que un aula de estudiantes del ROTC lo redujera y lo matara, informó el FBI.

Posteriormente, un vehículo embistió la sinagoga Temple Israel en el municipio de West Bloomfield, en un ataque que, según el FBI, tuvo como blanco a la comunidad judía, perpetrado por un ciudadano estadounidense nacido en el Líbano, según el Departamento de Seguridad Nacional.

La sinagoga había estado en alerta máxima por posible violencia durante las semanas previas a que el edificio quedara envuelto en llamas después de que el sospechoso atravesara el lugar conduciendo con un rifle y una gran cantidad de explosivos, indican las autoridades.

Aunque aún se desconoce el motivo del ataque, la fiscal general de Michigan, Dana Nessel, declaró que hay un “nexo” claro entre la guerra con Irán y el ataque, y agregó que no es coincidencia que el sospechoso haya atacado una sinagoga llamada Templo Israel.

Los incidentes se encuentran entre cuatro actos de violencia que han sacudido la conciencia colectiva de los estadounidenses en las últimas semanas.

Los dos ataques del jueves se produjeron pocos días después de que dos sospechosos de terrorismo fueran acusados ​​de lanzar bombas improvisadas en una protesta frente a la casa del alcalde de la ciudad de Nueva York, en lo que las autoridades han descrito como un ataque inspirado por ISIS.

Menos de dos semanas antes, en Austin, Texas, un atacante que vestía una sudadera con capucha con la bandera iraní mató a tres personas e hirió a más de una docena en el bullicioso distrito de ocio de la ciudad.

Aunque el motivo aún se investiga, las autoridades tratan de determinar si el tirador se inspiró en parte en los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán ese fin de semana, según informaron varios agentes del orden con conocimiento del caso.

El país se encuentra en un “ambiente de mayor riesgo” desde el inicio de la guerra con Irán, un “estado patrocinador del terrorismo”, declaró Jeh Johnson, secretario de Seguridad Nacional durante la presidencia de Obama. Instó a la población a mantenerse “vigilante”.

A continuación los últimos acontecimientos en los dos ataques del jueves:

Sospechoso identificado: El sospechoso del ataque a la sinagoga ha sido identificado por el DHS como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, quien nació en el Líbano y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2016.

El sospechoso del ataque a la sinagoga ha sido identificado por el DHS como Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, quien nació en el Líbano y se convirtió en ciudadano estadounidense en 2016. Agentes trasladados al hospital: Al menos 30 agentes de las fuerzas del orden de diversos organismos fueron llevados al hospital por inhalación de humo, y un guardia de seguridad, uno de los varios presentes en el lugar que detuvieron el ataque, fue atropellado por el vehículo y se espera que se recupere, según informaron las autoridades.

Al menos 30 agentes de las fuerzas del orden de diversos organismos fueron llevados al hospital por inhalación de humo, y un guardia de seguridad, uno de los varios presentes en el lugar que detuvieron el ataque, fue atropellado por el vehículo y se espera que se recupere, según informaron las autoridades. Posible vínculo con un ataque aéreo israelí: Las autoridades están investigando informes que indican que el hombre dijo a algunas personas que tenía varios familiares que murieron en un ataque aéreo israelí en el Líbano en los últimos días, según informaron a CNN varios funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

Identifican al atacante como simpatizante convicto de ISIS: El FBI identificó al atacante como Mohamed Bailor Jalloh, de 36 años, un exmiembro de la Guardia Nacional de Virginia que se declaró culpable de intentar ayudar a ISIS en 2016.

El FBI identificó al atacante como Mohamed Bailor Jalloh, de 36 años, un exmiembro de la Guardia Nacional de Virginia que se declaró culpable de intentar ayudar a ISIS en 2016. ﻿Estudiantes neutralizan al atacante: Jalloh abrió fuego dentro de un aula donde se encontraban estudiantes del ROTC, quienes no dudaron en enfrentarse a su agresor. Los estudiantes lo redujeron y lo abatieron, según informó la agente especial a cargo del FBI, Dominique Evans. Uno de los estudiantes apuñaló a Jalloh, según varias fuentes policiales con conocimiento del caso. Se desconoce la causa final de la muerte del atacante.

Jalloh abrió fuego dentro de un aula donde se encontraban estudiantes del ROTC, quienes no dudaron en enfrentarse a su agresor. Los estudiantes lo redujeron y lo abatieron, según informó la agente especial a cargo del FBI, Dominique Evans. Uno de los estudiantes apuñaló a Jalloh, según varias fuentes policiales con conocimiento del caso. Se desconoce la causa final de la muerte del atacante. Víctima identificada: La persona fallecida fue el teniente coronel Brandon Shah, según la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien lo describió como un instructor del ROTC entregado a su trabajo, quien “no solo dedicó su vida al servicio de nuestro país, sino que también enseñó y guió a otros a seguir ese camino”. Otras dos personas también fueron hospitalizadas por heridas.

La sinagoga Temple Israel estuvo en alerta durante las últimas dos semanas, con una larga lista de agentes de seguridad desplegados después de que el jefe de policía del municipio de West Bloomfield advirtiera a las sinagogas de la zona sobre el potencial de violencia.

Sus preocupaciones se hicieron realidad este jueves poco después del mediodía cuando un sospechoso, armado con un rifle y una gran cantidad de explosivos, irrumpió “hasta el fondo” en la sinagoga del área de Detroit en un “acto de violencia selectivo contra la comunidad judía”, declararon las autoridades.

Se ordenó a los feligreses que se resguardaran en sus hogares mientras los maestros cuidaban de los niños, ayudándolos a mantener la calma, contó la rabina Arianna Gordon, directora de educación de la sinagoga. “Oímos disparos. Olíamos humo”, declaró a CNN.

Varios agentes de seguridad en el lugar fueron elogiados por detener la amenaza, lo que mantuvo a los estudiantes seguros y tranquilos en un incidente que podría haber sido “mucho peor”, comentó el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard.

Aunque los agentes de seguridad dispararon contra el sospechoso, el sheriff aún no pudo determinar qué lo mató. Algo se incendió dentro del vehículo, agregó Bouchard.

El cuerpo del sospechoso resultó gravemente quemado, informaron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Aunque una mayor investigación revelará exactamente qué sucedió, la sinagoga quedó envuelta en llamas y docenas de agentes que ingresaron al edificio en busca de amenazas adicionales fueron tratados más tarde en el hospital después de inhalar una “cantidad significativa de humo”, señaló Bouchard.

Más de 100 agentes y analistas del FBI se movilizaron para mitigar y responder a la amenaza, a la vez que seguían pistas, según informó la agencia.

El FBI está trabajando con socios estatales, locales y federales para investigar el ataque, declaró Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina local del FBI en Detroit.

El sheriff envió un mensaje de texto al jefe de seguridad del templo apenas dos días antes, mientras las fuerzas del orden se mantenían en contacto con los lugares de culto de toda la zona durante las últimas dos semanas, afirmó.

“Si creen que pueden atacar a la comunidad judía en este condado o en cualquier parte de este estado, están equivocados. No solo vamos a ponernos delante para protegerlos, vamos a ir por ti”, manifestó Bouchard. “Lo que sucede en el mundo a veces nos afecta, así que debemos reflexionar y estar preparados”.

El ataque con vehículo es el último de una serie de incidentes en una instalación o evento judío en EE.UU. y en el extranjero, ya que el número de incidentes antisemitas ha ido en aumento durante los últimos cuatro años en el país, según muestran los datos de la Liga Antidifamación

La seguridad no es nueva para el Templo Israel ni para las instituciones judías de Norteamérica, que invierten alrededor de US$ 765 millones anuales en seguridad, de acuerdo con las Federaciones Judías de Norteamérica.

Tras el ataque del jueves, las fuerzas del orden de todo el país están intensificando sus esfuerzos para proteger a las instituciones religiosas.

El Templo Israel se ha preocupado constantemente por ser un objetivo y ha reforzado la seguridad “en los últimos años”, declaró el rabino Gordon. “Toda nuestra seguridad durante ese tiempo ha reflejado que somos plenamente conscientes de cómo se ve el mundo hoy para la comunidad judía”.

Zachary Mulder, estudiante de la Universidad Old Dominion, recuerda la sensación de hundimiento que tuvo cuando escuchó a la gente gritar “tirador” y “pistola” mientras corrían desde el edificio académico donde acababa de estar sentado en clase.

“Me dio un vuelco el corazón”, declaró Mulder a WTKR, afiliada de CNN. “En ese momento me asusté bastante, porque no sabía realmente qué estaba pasando ni qué tan cerca estaba la amenaza”.

El incidente ocurrió dentro de un aula de estudiantes del ROTC en Constant Hall, donde Jalloh había gritado “Allahu Akbar” —o “Dios es más grande”— antes de disparar a los estudiantes, informó el FBI.

“Los valientes miembros del ROTC en esa sala lo sometieron, y si no hubiera sido por ellos, no estoy seguro de qué más habría hecho”, señaló Evans, el agente del FBI, el jueves.

Antes de que los estudiantes lo alcanzaran y lo mataran, Jalloh mató al instructor del ROTC Shah e hirió a otros dos, según informaron las autoridades. Las tres víctimas eran miembros de la universidad.

Los investigadores creen que Jalloh se inspiró en un tiroteo de 2009 en la base militar de Fort Hood en Texas, durante el cual un psiquiatra del ejército mató a 13 personas e hirió a otras 32, indicó Evans.

El tirador parece haber estado rumiando el suceso desde al menos 2016, según los fiscales en ese momento.

Jalloh se alistó como ingeniero de combate en la Guardia Nacional de Virginia de 2009 a 2015, según confirmó un oficial militar. Poco después de dejar el servicio, fue arrestado por intentar brindar apoyo a ISIS.

En 2016, Jalloh intentó conseguir armas para ser utilizadas en lo que creía que sería un ataque cometido en nombre de ISIS y también intentó donar dinero al grupo, según el Departamento de Justicia.

Sin que Jalloh lo supiera, había estado hablando con una fuente del FBI que monitoreaba su comportamiento.

Al hablar sobre el cronograma de un posible ataque en suelo estadounidense, Jalloh “expresó que era mejor planificar una operación para Ramadán”, recoge una declaración jurada de un agente del FBI.

La agresión del jueves tuvo lugar durante el Ramadán, un mes sagrado musulmán que se observa como un tiempo de ayuno y renovación espiritual.

Jalloh se declaró culpable en 2017 de intentar brindar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada y fue sentenciado a 11 años de prisión en 2017. Fue liberado de la custodia federal en diciembre de 2024.

A los estudiantes y al personal de Old Dominion les faltaban pocos días para tomarse unas vacaciones escolares de una semana. Tras el tiroteo, la universidad canceló las clases en su campus principal el jueves y el viernes.

“Nuestro campus y nuestra comunidad han sido verdaderamente conmocionados e impactados para siempre por este acto de violencia sin sentido, y queremos extender nuestros pensamientos y oraciones a las familias, las víctimas y aquellos que fueron afectados por este acto hoy”, manifestó el presidente de la universidad, Brian Hemphill, durante la conferencia de prensa del jueves.

El FBI aún se encuentra en las etapas preliminares de su investigación y solicita la colaboración del público. Se anima a cualquier persona con información sobre Jalloh o el ataque a que envíen pistas.

Holmes Lybrand, Hannah Rabinowitz y Rebekah Riess de CNN contribuyeron a este informe.

