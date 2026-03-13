EE.UU. levanta temporalmente las sanciones al petróleo ruso varado en el mar

Por Por Luciana López Stephanie Yang, CNN

La administración Trump emitió el jueves una nueva licencia que permite a los países comprar temporalmente ciertos productos petroleros rusos, el último esfuerzo de Estados Unidos para mitigar el aumento de los precios del crudo tras la guerra que lanzó con Irán.

Los precios del petróleo crudo se dispararon tras el cierre del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo del mundo, lo que provocó una escasez histórica en los suministros energéticos mundiales.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán advirtió que “prenderá fuego” al petróleo y al gas de la región en represalia contra cualquier ataque a la infraestructura energética de Irán.

Según informes de CNN, las autoridades de seguridad nacional estadounidenses subestimaron significativamente la disposición de Irán a cerrar el estrecho de Ormuz y la consiguiente crisis energética mundial. Ahora, Estados Unidos se apresura a contener las consecuencias económicas.

Al menos 16 petroleros, cargueros y otras embarcaciones han sido atacados en el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico y el golfo de Omán y sus alrededores en las últimas dos semanas, según la UKMTO, que supervisa el tráfico marítimo. Según informes, Irán ha estado colocando minas en el estrecho, y las fuerzas estadounidenses afirmaron haber hundido 16 minadores en la zona a principios de esta semana.

Sin embargo, en una entrevista con Fox News, el presidente de EE.UU., Donald Trump, sugirió que las tripulaciones de los petroleros en el estrecho de Ormuz deberían simplemente “mostrar algo de coraje” e insistió en que “no hay nada que temer”.

La decisión de Estados Unidos de levantar temporalmente las sanciones al petróleo de Rusia, un importante exportador, se produce a pesar de la presión previa sobre las compañías petroleras rusas como parte de un intento por detener el flujo de efectivo que financia la guerra de Moscú en Ucrania.

“Para ampliar el alcance global del suministro existente, @USTreasury otorga una autorización temporal para que los países puedan comprar petróleo ruso actualmente varado en el mar”, escribió el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en redes sociales. “Esta medida, de alcance limitado y a corto plazo, se aplica únicamente al petróleo que ya está en tránsito y no aportará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, que obtiene la mayor parte de sus ingresos energéticos de los impuestos aplicados en el punto de extracción”.

La licencia, publicada en el sitio del Tesoro de Estados Unidos, solo se aplica al crudo o productos derivados del petróleo rusos cargados en buques a partir del 12 de marzo. La licencia autoriza esos envíos hasta el 11 de abril.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen, de Nueva Hampshire y miembro de alto rango de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, criticó la decisión en redes sociales. “Mientras Putin ayuda a Irán a atacar a los estadounidenses en Medio Oriente, @POTUS ahora está llenando las arcas de guerra del Kremlin. En lugar de presionar la tambaleante economía rusa, la guerra mal planificada del presidente le está dando a Putin una ganancia inesperada mientras las familias estadounidenses se enfrentan a precios más altos”, escribió Shaheen.

CNN informó previamente que Estados Unidos había concedido a las refinerías indias una exención de 30 días para que compren petróleo ruso actualmente varado en el mar. Bessent, en aquel momento, declaró que la medida tenía como objetivo “permitir que el petróleo siguiera fluyendo hacia el mercado global”.

A medida que la escasez de energía se agrava, los países se han apresurado a frenar el impacto económico frenando el consumo y recurriendo a las reservas de petróleo de emergencia. Analistas, economistas y operadores han advertido que incluso un rápido fin de la guerra no implicará necesariamente una rápida reapertura del estrecho.

El viernes, Goldman Sachs revisó al alza en un 20 % su previsión de precios para el crudo Brent este año, esperando US$ 100 por barril en marzo y US$ 85 por barril en abril, suponiendo una interrupción de tres semanas en el estrecho de Ormuz.

Sin embargo, si el cierre se extiende a dos meses, eso elevaría su pronóstico de fin de año de US$ 71 por barril a US$ 93 por barril.

